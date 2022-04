Bogotá se sube al tren de la recuperación de la Estación de La Sabana, la edificación neoclásica de principios del siglo XX, ubicada en la Localidad de Los Mártires, que es todo un patrimonio histórico y cultural de los colombianos. Recientemente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un visita al predio, que incluye no solo el edificio central, sino una serie de escenarios ocultos tras los muros de este lugar ubicado entre las calles 13 y 19 y las carreras 18 y 19, aseguró que buscarían apoyar para que el lugar se convirtiera en la ‘Estación de las Artes’.



(Le puede interesar: El Olimpo de las diosas del Santa Fe: así es un taller de diseño diverso)

Visitamos la estación del Tren de la Sabana que queremos convertir en la estación de las Artes para la juventud 👏 Con @mincultura e @idartes queremos revitalizar edificios y zonas verdes para convertir este Bien de Interés Cultural abandonado en centro de formación y exhibición. pic.twitter.com/oDLFKTbq5M — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 19, 2022

“Cuando era la estación (del tren), era la estación del progreso: y ahora sería la estación de la creación, de la creatividad”, afirmó la directora de Idartes, Catalina Valencia, en una visita que hizo con EL TIEMPO en el predio que está en planes de recuperarse. La llamada ‘Estación de las Artes’ sería un proyecto que llegaría a complementar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de la Estación de La Sabana, cuya resolución próximamente será firmada por el Ministerio de Cultura para que la estrategia de rescate entre en vigencia. En este trabajo deberán juntar fuerzas tanto la Nación y el Distrito como el Invías, propietario del predio.



(Lea: Renovación de los buses de TransMilenio sí sirvió, pero el futuro exige más)



De acuerdo con José Ignacio Argote, Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio, "el PEMP es un instrumento para el manejo físico y administrativo del predio declarado como Bien de Interés Cultural. El PEMP hace una valoración histórica, estética y simbólica de las distintas áreas, construcciones y bienes muebles que contiene el predio, a partir de la cual se establecen los espacios, edificios y elementos que deben ser conservados, así como aquellos que pueden ser renovados para potenciar el uso del conjunto arquitectónico y de las estructuras de valor natural y cultural que se encuentran en el lugar", y resalta que "la acción clave dispuesta desde el PEMP para la Estación de la Sabana consiste en la conservación y fortalecimiento de las áreas verdes y el arbolado existente en el lugar, así como la inclusión del uso dotacional cultural, con usos complementarios de comercio y servicios que aseguren la integración del conjunto a la nueva dinámica urbana del sector".

Facebook Twitter Linkedin

Al fondo, se ven las nuevas viviendas que se están construyendo alrededor de la estación. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Precisamente, en esa fórmula de conservación y renovación entrará el Distrito. En el PEMP se establecerá que la Administración Distrital sea parte del Comité Directivo del instrumento.



“Si bien el conjunto es propiedad de la Nación, este se encuentra en Bogotá y hace parte de un gran proyecto detonante para la recuperación efectiva del sector. Para que el conjunto de la Estación de la Sabana se recupere de manera integral y se abra al público, requiere de la participación y el liderazgo del Distrito”, explicó la directora de Idartes y resaltó que “el proyecto Estación de las Artes cumple con los lineamientos establecidos en el PEMP de la Estación de la Sabana en todos los componentes relacionados con la conservación, protección y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial. El Distrito buscará articular esta propuesta al PEMP”.



A su vez, Argote confirmó que el proyecto de la 'Estación de las Artes' "surge a partir de una clara armonización entre el Ministerio de Cultura y el IDARTES cuya puesta en marcha se articularía con el PEMP como instrumento para la revitalización del conjunto de la estación a partir del fortalecimiento del uso cultural abierto a la ciudadanía".

(Para seguir leyendo: Eduardo Rodríguez, el papá del Tren Turístico de la Sabana)

Rieles oxidados

La Estación de La Sabana no solo tiene un valor arquitectónico y patrimonial, sino una profunda conexión con los colombianos que alguna vez vieron correr las locomotoras del Ferrocarril de la Sabana y de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Desde 1991, cuando estas empresas fueron liquidadas, el inmueble entró a la cúspide de su crisis.



Hoy el predio es utilizado por la empresa Turistren como patio taller de las máquinas del Tren Turístico de La Sabana y otras locomotoras antiguas adquiridas por su fallecido gerente Eduardo Rodríguez; por la Policía; y por el Ministerio de Cultura a través de un comodato. Y, en cada uno de los rincones del conjunto hay una serie de tesoros que le fueron mostrados a este diario por Valencia y, además, por Luisa Mejía, coordinadora de proyectos de Escuela Taller Naranja, una de las organizaciones que, a través del Ministerio, puede aprovechar estos espacios.



(Lea: El fregadero comunitario del siglo XX que aún sobrevive en Bogotá)



Por ejemplo, en el extremo nororiental del predio se encuentran las ruinas de lo que alguna vez fue parte del barrio El Listón donde, según explica la coordinadora de la Escuela, vivieron los empleados de las empresas de Ferrocarriles. Estas casas, levantadas en la primera mitad del siglo XX, hoy están en ruinas y consumidas por la maleza: ahora, son utilizadas ocasionalmente como escenario para rodajes. La misma suerte han corrido otras estructuras donde hoy se encuentran vestigios de los vagones que alguna vez transportaron pasajeros por todos los rincones del país; de esa gloria de la movilidad férrea en Colombia, hoy solo quedan carcasas carcomidas por el óxido y llenas de grafitis, piezas regadas por el pasto crecido y algunos rieles abandonados.

Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo



En el sector nororiental, está la casona #21, hoy ocupada por Escuela Taller Naranja y la carpa de la Fundación Circo para Todos, una escuela de formación profesional de artes circenses y que, gracias a un convenio, puede tener a jóvenes haciendo sus prácticas en este predio.

Facebook Twitter Linkedin

Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo



En el extremo sur, se erige el icónico edificio de la Estación y, junto a él, quedan otras edificaciones que, aunque no resalten desde afuera, tienen también su historia. Está, por ejemplo, el Casino de los empleados, hoy completamente destechado y abandonado; el edificio 5, donde hay formación independiente en oficios y arte; o el nuevo taller de Escenografía del Teatro Colón.

Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo



Luego, por toda la mitad, como venas que alimentan ese corazón de nostalgia e historia, están los rieles que aún funcionan y dejan correr el tren turístico de La Sabana.



Si bien hoy en el predio aún hay actividades y movimiento que aún mantienen latiendo el lugar, el objetivo es que venga un ambicioso proyecto que convierta este lugar en el corazón verde y artístico de Los Mártires.

(Además: Un puente de vidrio en el Salto del Tequendama, ¿qué tan viable es?)

La Estación de las Artes

De acuerdo con la directora de Idartes, en la Estación el Distrito busca estructurar dos proyectos esenciales: un ‘pulmón verde’ y un centro de artes.

Facebook Twitter Linkedin

Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo



Frente al primer elemento, la directora aseguró que “ya hay un diseño de un Jardín Botánico… la idea sería tener un parque central, la construcción de un Jardín Botánico, de un pulmón para que la localidad respire”. Hoy, de hecho, el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) ya adelanta una primera intervención: la entidad le explicó a este diario que “desde 2021, el JBB ha venido fortaleciendo un trabajo con ECO, de la mano con líderes, adulto mayor y colectivos ambientales, para la para la implementación de una huerta comunitaria en zona dura y en zona blanda, con 46 especies”. Allí, ya hay siembras de plantas aromáticas, condimentarias, ornamentales, medicinales y frutales.



Y, lo segundo, la Estación de las Artes en sí, será la intervención más compleja. La idea, según la directora, es que las distintas edificaciones puedan ser recuperadas para impulsar espacios de residencias artísticas y de formación en artes escénicas, visuales y plásticas. “Por ejemplo, tenemos el Casino… allí hemos pensado que podría haber un teatro pequeño, barrial, comunitario. También está la carpa de circo ya instalada, donde podría estar no solo la Fundación, sino los proyectos circenses que hay en Bogotá, como los de Ciudad Bolívar. Además, hemos pensado en tener un ‘Palacio de las Artes’ al interior de la Estación, que pueda ser como una sede del Idartes”. También se evalúa la posibilidad de que las antiguas locomotoras puedan ser utilizadas como espacios de lectura u otras actividades culturales.



El proyecto está pensado bajo el concepto de ‘reciclaje de edificaciones’, ya aplicado con fines culturales como ha ocurrido en lo que fue el antiguo Matadero Municipal (hoy Biblioteca de la Universidad Distrital) o la estación de trenes de Chiquinquirá, en Boyacá (hoy Biblioteca municipal y centro cultural). Aunque, claro, antes tendría que haber intervenciones de conservación integral, conservación arquitectónica y conservación contextual dependiendo del estado de las infraestructuras.



Aunque, a la fecha no se tiene definido un presupuesto, sí se está estructurando el proyecto para determinar su costo y explorar fuentes de financiación.

Facebook Twitter Linkedin

Proyección del predio, según el PEMP Foto: Imagen facilitada por Idartes

(Le recomendamos: El CAI que se volvió biblioteca y otras obras de arte en Gran Britalia)

“Esperamos dejar el detonante fundamental para que el proyecto avance. Y, sobre todo, lo que hoy nos parece más importante es que realmente el distrito logre también entrar al proyecto y poder trabajar de la mano con nación”, respondió la directora. Es decir, este es un proyecto a largo plazo que no estaría construido al final de esta administración pero, sí, al menos coordinado.



La intención, en todo caso, es que este equipamiento ambiental y cultural quede listo para las miles de personas que llegarán a vivir a los alrededores de la estación. En este momento, están terminándose de construir los primeros proyectos del Plan parcial de renovación urbana “La Sabana”.

Facebook Twitter Linkedin

Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo





“Este es un Bien de Interés Cultural y se están construyendo nuevos edificios alrededor. Consideramos que este es un espacio que, si se convierte en una Estación de las Artes, no solo va a propiciar la creación y que los jóvenes puedan tener un espacio en una localidad donde no hay equipamientos culturales y donde la oferta cultural y poca, sino que también permitirá que haya construcción de un proyecto de vida a través de las artes”, manifestó la directora de Idartes.



Para la coordinadora de la Escuela Taller Naranja, además, sería valioso que la recuperación incluya el rescate y exposición de la historia de la Estación. Ella y su equipo, por ejemplo, la han aprendido caminando, día a día, el predio y conversando con los vecinos del sector. Cree, además, que una inversión importante del sector público y privado potenciaría los esfuerzos que ya se han hecho desde actores culturales y de oficios y permitiría que todos los ciudadanos descubran lo que hay detrás de esos muros.



Y de puertas para afuera, también habría un cambio. “La idea es que esos callejones que son inseguros para la gente que va a habitar esta localidad sean seguros y que este sea un parque central donde habite la naturaleza, la creación, las artes, los jóvenes. Un proyecto de ciudad en el centro de la ciudad”, dice la directora del Idartes y anota que este proyecto armonizaría no solo con el PEMP de la estación, sino con el ya firmado PEMP del Centro Histórico y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Estación de La Sabana Foto: Néstor Gómez - El Tiempo



Además, la Estación sería parte de una red de equipamientos que también están levantándose en la localidad: el Teatro San Jorge, cuya restauración se entregaría en el 2023 o el Bronx Distrito Creativo, que pronto entraría a estructuración de la asociación público-privada (APP) que se encargue de mantener y operar el lugar.



Ahora, de acuerdo con el Idartes, este proyecto no excluiría la posibilidad de que la Estación y el predio también pudieran ser utilizados para proyectos de movilidad férrea. “No se descarta porque pueden convivir”, precisa Valencia.

(No deje de leer: Viaje a las entrañas de San Bernardo, el barrio bogotano que desaparecerá)

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes