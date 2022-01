Los acuerdos entre el Distrito y el Gobierno Nacional, pactados desde el viernes pasado en un puesto de mando unificado y cuyo propósito es buscar soluciones para la situación que atraviesan las comunidades indígenas emberás asentadas en el parque Nacional y en la UPI La Florida desde septiembre de 2021, se harán efectivos a partir de hoy.



Para ambas partes, el primer paso para destrabar la problemática –que se exacerbó tras el fallecimiento de tres emberás y el posterior linchamiento de un hombre a manos de un grupo de indígenas– es saber cuántas personas hay en cada zona de la ciudad, quiénes son y cuáles son sus necesidades.



Por tal motivo, desde las 8 a. m. de hoy, la alcaldesa Claudia López junto con el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, y representantes de la Defensoría del Pueblo, Personería Distrital e ICBF definirán los formatos y procedimientos que emplearán para realizar la caracterización de la población indígena en ambas zonas.



“Hemos acordado con todas las entidades seguir dando cumplimiento a las órdenes judiciales para garantizar la protección especial que constitucionalmente deben tener”, dijo la alcaldesa al concluir la primera reunión.



En dos ocasiones las autoridades distritales han intentado realizar el proceso de caracterización; no obstante, los indígenas se han negado a este procedimiento: la primera, tras una fallida audiencia de recuperación del espacio público en octubre; y la última, después de que el 18 de diciembre del año pasado, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Bogotá fallara a favor de las comunidades emberás una acción de tutela interpuesta por el personero distrital, Julián Enrique Pinilla.



En la reunión de hoy también se definirá la fecha del procedimiento, en el cual participarán todas las entidades competentes, según el Distrito.

Otro acuerdo al que se llegó la semana pasada fue la citación de otra mesa de diálogo con las autoridades emberá chamí y emberá katío, con el fin de “coordinar el retorno seguro y con las debidas garantías de las comunidades”.



En ese sentido, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, ha sido enfático en decir que “no es viable registrar y reubicar comunidades indígenas en la ciudad, bajo ninguna condición”. “Queremos dar claridad que ni en Bogotá ni en el Ministerio del Interior hay registro que acredite un cabildo o un resguardo en la ciudad, en cabeza de los pueblos indígenas emberá, y que sus autoridades están registradas en Chocó, Antioquia y Risaralda”, agregó Baena.



No todos quieren retornar

Mujeres y niños emberás son los más vulnerables. No existe un censo de esta población. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Esta declaración no caló bien entre algunos líderes indígenas, quienes en más de una ocasión han manifestado no querer regresar a las regiones de las cuales fueron expulsados por actores armados.



“Llevamos días diciéndoles a la alcaldesa que no nos vamos a mover hasta que no nos garanticen una solución de vivienda digna. (...) Muchos no queremos volver a regiones porque sería volver a enfrentarnos con la violencia y el hambre”, manifestó Rafael Arbeláez, representante del pueblo cubeo, días después de que 490 indígenas emberá del parque La Florida retornarán a Chocó y Risaralda.



Sobre este aspecto, la Unidad para las Víctimas dice tener “todos los componentes de seguridad, dignidad y voluntariedad” para el retorno seguro de esta población. “El año pasado logramos llevar a más de 327 familias compuestas por unas 1.200 personas”, declaró Ramón Rodríguez, director de la entidad.



“La Unidad para las Víctimas va a acompañar a estas personas con el apoyo a la sostenibilidad del retorno. También vamos a gestionar ayuda humanitaria por ruta especial y revisaremos la consecución de recursos para apalancar kits de habitabilidad para las personas que quieran regresar a las regiones en las próximas semanas”, apuntó el pasado viernes Jonathan Forero, coordinador de Retornos y Reubicaciones de la entidad.



Atención a las víctimas

De acuerdo con el Distrito, desde que 360 indígenas provenientes del Chocó llegaron al parque Tercer Milenio en abril de 2020 se han invertido más de 6.000 millones de pesos en su atención, a través de entidades como las secretarías de Salud, Integración Social, Seguridad, Hábitat y Gobierno, el Idiger, la Alta Consejería para las Víctimas y el Idipron.



“Bogotá es epicentro de paz y solidaridad, por lo tanto seguiremos coordinando con las autoridades nacionales y con las autoridades indígenas reconocidas por el Ministerio del Interior, tanto emberá chamí como katío, que pueda haber un retorno seguro de quienes han llegado en condiciones de desplazamiento”, manifestó López.



En este aspecto, Bogotá atraviesa una situación compleja debido a la llegada constante de víctimas del conflicto. Según datos del último reporte del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado –entregado en octubre–, en los últimos dos años arribaron a la capital 25.236 desplazados. En la actualidad, la ciudad acoge en su territorio a 379.869 personas –19.265 de ellos indígenas–, quienes, por cuenta de la violencia ejercida por grupos al margen de la ley, han tenido que abandonar sus hogares.

La cronología de una crisis que completa 21 meses

› 8/4/2020

350 miembros de la comunidad emberá katío y chamí fueron desalojados de una casa en Ciudad Bolívar y tuvieron que pasar la noche en el parque Tercer Milenio, en donde se asentaron por varios meses.



› 13/4/2021

La Alta Consejería para Víctimas llegó a un acuerdo para su reubicación. Incluía el pago de arriendos.



› 29/09/2021

Los indígenas emberá, junto con otros trece pueblos de las Autoridades Indígena en Bakata, se establecieron en el parque Nacional.



› 19/10/2021

Dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno resultaron heridos tras una audiencia de recuperación del espacio público.



› 21/10/2021

Un inspector autorizó la diligencia de desalojo de los indígenas, también se ordenó la caracterización.



› 18/11/2021

Distrito denunció explotación de menores emberás con fines económicos.



› 29/11/2021

Un emberá menor de edad falleció en el hospital San Ignacio tras presentar quebrantos de salud.



› 1/12/2021

130 familias retornaron a Risaralda con el apoyo de la Unidad para las Víctimas.



› 18/12/2021

Un juez falló a favor de las comunidades indígenas una acción de tutela interpuesta por el personero de Bogotá.



› 20/12/2021

490 emberás de la UPI La Florida volvieron a Chocó y Risaralda.



› 4/1/2022

En cumplimiento del fallo, la Secretaría de Gobierno ofreció cinco opciones de reubicación a los indígenas, todas fueron rechazadas.



› 25/1/2022

Ermilda Tunay, el bebé que esperaba y su hija Sara Camila García murieron arrollados por el camión de Hildebrando Rivera, quien fue linchado por los emberás.

