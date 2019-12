¿Está preparado el Distrito para imponer multas con cámaras?

La Secretaría de Movilidad informó la semana pasada que algunas de las cámaras salvavidas que han sido instaladas desde octubre podrán imponer comparendos a partir de este lunes. Pero para que puedan realizar estos procedimientos, primero deben cumplir con los requisitos que estableció el Ministerio de Transporte.

En la resolución 718, que expidió esta entidad en marzo del año pasado, se regula el modo de operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, que también son conocidos como Sast.



El ministerio establece que las autoridades de tránsito deben registrar las cámaras que van a utilizar para detectar infracciones. Entre otras exigencias de operación, tienen que demostrar que en la zona en la que se va a ubicar el dispositivo de detección vial existe una necesidad específica en términos de movilidad.



Otro de los requisitos que pide el Ministerio de Transporte tiene que ver con la señalización que debe haber en las zonas en las que hay cámaras que realizan fotomultas.



Estas señales de tránsito son del tipo SI-027, que se usan para hacer recomendaciones a los conductores que sirvan para mejorar la seguridad vial en sus viajes. En el caso de las cámaras, las señales deben decir ‘Detección electrónica’ en letras negras y fondo blanco, y deben estar ubicadas por lo menos a una distancia de 500 metros de los dispositivos.



La resolución 718 del Ministerio de Transporte también dice que “deberá tenerse en cuenta que cuando la vía tenga varios accesos al punto de detección, se deberá prever la señalización para cada uno de ellos”, con lo cual una sola cámara podría requerir de distintas señales que avisen a los conductores de su presencia. De la misma forma funciona en los puntos en los que hay cámaras dispuestas en ambos sentidos de la vía, pues tiene que haber advertencias a 500 metros en ambas direcciones.



En el caso de Bogotá, la Secretaría de Movilidad dijo que aún no había cámaras que contaran con la señalización necesaria para operar. Por lo pronto, la entidad informó que hasta el 12 de diciembre había un total de 59 cámaras instaladas. Siete de ellas estaban activas, pero ninguna estaba en capacidad de imponer comparendos.



A pesar de que muchos puntos no están señalizados, la Secretaría de Movilidad sostuvo que su objetivo es que este lunes 16 de diciembre, haya cámaras activas y disponibles para tomar imágenes de infractores que podrían generar sanciones económicas.



También señalaron que “todas las cámaras salvavidas que impongan comparendos estarán debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte”. Sin embargo, hay una discrepancia entre las dos instituciones. En la Resolución 718 de 2018 del Ministerio de Transporte se establece que la distancia de las señales que avisan de la presencia de cámaras en las vías debe ser de 500 metros.

Mientras tanto, en la página web www.camarassalvavidasbogota.com, que habilitó la Secretaría de Movilidad para socializar el funcionamiento de estos dispositivos, se lee: “En vía se utilizará señalización vertical (100 metros antes) para informar a los conductores sobre la ubicación de los dispositivos”.



Para Luis Ángel Guzmán, profesor de Los Andes y experto en movilidad, debería haber más autonomía para las entidades públicas de cada territorio. “La regulación que tiene que ver con estas cámaras no debería estar en cabeza del ministerio, sino que debería ser competencia de las autoridades locales, dadas las grandes diferencias que hay en todo el territorio nacional”, dijo Guzmán.



Esas diferencias parecen ser de forma y no de fondo. Las autoridades de movilidad en Colombia ya han implementado este sistema de fotomultas debido a que ayuda a reducir el exceso de velocidad y con ello, los índices de accidentalidad. “Esta es una medida positiva porque ayuda a disminuir la mortalidad en la vía. Es sabido que va a causar malestar en algunos conductores, pues se va a tener que reducir la rapidez en ciertas zonas. Pero aquí se sacrifica la velocidad por salvar vidas”, señaló José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad, Logística y Territorio de la Universidad Nacional.



Es cierto que estas medidas causan malestar en la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se hace la notificación a la dirección de residencia que está en el Runt, pues muchas personas tienen esta información desactualizada. Asimismo, hay ciudadanos que sienten que los fotocomparendos en algunos casos pueden llegar a ser arbitrarios e injustos.



En esos casos hay instancias jurídicas a las que los ciudadanos pueden acudir cuando sienten que se les vulneran sus derechos en los procesos de imposición de comparendos. “Lo primero es que si un ciudadano logra probar que no hay señalización, la multa sería ilegal”, explicó el abogado y profesor de la Universidad Libre Juan Alberto Torres.



Según el jurista, los ciudadanos deben acudir a la Secretaría de Movilidad e interponer un recurso de reposición en el que soliciten ir a una audiencia con un inspector de tránsito. Este funcionario será el encargado de decidir si la multa es legal o ilegal. “En caso de que el ciudadano no esté conforme con esa decisión, puede acudir ante un juez administrativo que podría declarar que la resolución del inspector no tiene valor ni efecto”, dijo Torres.

Cómo se actualiza el Runt

- Entrar a la página web www.runt.com.co.



- Elegir la opción que dice ‘actualizar datos’.



- Después de leer el texto que aparece, hay que dar clic en el botón azul que aparece en la esquina inferior derecha.



- Llenar el formulario que se despliega.



- Tras contestar todos los datos y preguntas, hay que hacer clic en la opción ‘enviar’.



- Luego, se deben ingresar los datos personales actualizados.



- Se enviará un enlace de pago al correo electrónico.



- Al seleccionar el enlace, hay que ingresar en la opción PSE y realizar el pago de ‘actualización de datos en el Runt’.



- Después de que el sistema identifique el pago, enviará una notificación al correo electrónico.



