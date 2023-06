Ya han pasado seis días desde que la ciudad conoció el terrible caso de asesinato de la editora de video Yessica Calvera dentro de su apartamento. Aunque en un primer momento se especuló sobre la posibilidad de que había sido un hurto en la vivienda, lo cierto es que rápidamente las autoridades lograron ubicar a un primer sospechoso que encajó con todos los datos conocidos sobre el homicidio. El TIEMPO y CityTv conocieron la confesión del menor.



Así fue el homicidio de Yessica Calvera

Se trataba del hijastro de Yessica, un joven de 16 años que desde hace más de 8 vivía con Calvera luego de que ella hubiera contraído matrimonio con su padre. El día de los hechos, el papá del menor se encontraba fuera del país y aunque EL TIEMPO intentó ponerse en contacto con él recibió una negativa ante la gravedad de los hechos.



No obstante, este medio conoció el testimonio de un familiar muy cercano a la víctima, que prefirió guardar su identidad, quien aseguró que el menor habría confesado haber asesinado a su madrastra la madrugada del 2 de mayo, sobre las 4:14 a.m., cuando está se encontraba dormida y en estado de indefensión.



"Agarró el bus del que habla en su confesión. Ahí, fue captado por cámaras de seguridad, escuchando música, y según el fiscal del caso, "sin señales de remordimiento".

Según este testimonio, que esta soportado en el escrito de acusación que el fiscal del caso presentó ante el juez de control de garantías, al que tuvo acceso CityTV, lo que habría motivado al joven a cometer el asesinato fue la negativa de Yessica Calvera ante las intenciones del menor de salir de su casa para encontrarse con la que sería su novia.



Aunque en el relato que la fuente le entregó a EL TIEMPO se asegura que Yessica y el menor no habrían tenido una mala relación su había un antecedente, ante comisarías de familia, en el que el joven había dicho con anterioridad que no quería vivir más en ese hogar y que deseaba estar al lado de sus abuelos paternos ya que había perdido contacto con su madre desde hace varios años.



Incluso, en el documento de acusación se expresa que el señalado había denunciado “abandono” por parte de sus padres. El colegió también había advertido.



La noche del crimen

Yessica Calvera

Según el reporte de la Fiscalía, en el que se narran los hechos confesados por el menor, se puede establecer que este alteró la escena del crimen pues una vez le propinó cerca de 20 puñaladas a Yessica en su cama, la arrastró hasta el baño donde fue hallada, limpió los rastros de sangre y escondió el arma homicida.



Señala el documento que, “sobre las 4:14 de la madrugada el adolescente sostiene una fuerte discusión con su madrastra porque ella se niega a dejarlo salir con su pareja sentimental, (…) acto seguido, el menor va a la cocina, coge un arma cortopunzante, regresa a la habitación y le propinó múltiples heridas en la cabeza, los ojos, los brazos, el pecho, los glúteos y las piernas”, señala el documento.



Pero la cronología del delito no termina ahí, el menor, según el reporte, también mintió en su declaración a las autoridades y familiares cuando aseguró que la puerta del apartamento había quedado abierta luego de que él saliera, lo que abría la posibilidad a la teoría de un robo; pero luego, señaló que su madrastra había salido a la madrugada con él a tomar un bus del SITP. Todas las versiones, según su misma confesión, fueron mentira.

Lo cierto de esto, es que una vez el joven cometió el asesinato salió de la casa sobre las 6:15 a.m. y agarró el bus del que habla en su confesión. Ahí, fue captado por cámaras de seguridad, escuchando música, y según el fiscal del caso, “sin señales de remordimiento por el hecho que acababa de cometer”.



El primer reporte que se conoció sobre la muerte de Calvera decía que la mujer habría salido rumbo a su trabajo la mañana del 2 de mayo y que, tras no aparecer, había sido reportada como desaparecida. No obstante, dice el documento oficial, que esta versión fue mentira porque Yessica nunca salió de su casa esa mañana y que, incluso, la última vez que se vio con vida fue la noche del 1 de mayo sobre las 9:00 p. m. cuando ingresó a su apartamento en compañía de su hijastro.



Pero el giro de esta historia, contó un investigador, se dio cuando los policías que realizaban la inspección se percataron que algo en primera declaración del joven no cuadraba con lo registrado en las cámaras de video.

Facebook Twitter Linkedin

Conjunto en donde Yessica Cavera fue hallada muerta. Foto: Archivo Particular

Ante esto, los investigadores llamaron al joven para que regresara a la casa y abriera la puerta para poder inspeccionar el apartamento. El menor, vía telefónica, aseguró que la puerta estaba abierta y que él no tenía llaves del lugar; sin embargo, ante el requerimiento de las autoridades el adolescente regresó a la casa y abrió la puerta.



Cuenta una fuente enterada del caso, que presenció la investigación, que ante la presencia de los uniformados en el apartamento de la víctima, el joven entró en pánico y confesó que el cuerpo de Yessica estaba en el baño donde él mismo lo había puesto. "En ese momento, el victimario adoptó una actitud errática, estaba nervioso y repetía que no sabia qué había hecho ni por qué lo había hecho", contó.



Por ahora, gracias al documento conocido por esta casa editorial, se sabe que el menor aceptó ante un juez de control de garantías, “de manera libre y voluntaria” su responsabilidad por el delito de homicidio en circunstancia de agravación punitiva por el asesinato de Yessica Calvera. El joven está en custodia de las autoridades en un centro de detención para menores.





