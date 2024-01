La cuantiosa multa que tendría que pagar por usar vidrios polarizados en 2024 

Aunque cada vez más bogotanos toman la decisión de polarizar los vidrios de su vehículo, pocos llegan a conocer las normativas que actualmente reglamentan este procedimiento, lo que puede incurrir a la imposición de multas económicas por parte de las autoridades si no se realiza con las normas y las técnicas necesarias.



Por seguridad, privacidad, o simplemente por estilo, cientos de personas acuden diariamente a los talleres de automóviles de la capital con el objetivo de polarizar las ventanas de sus vehículos.

No obstante, aunque este cambio está permitido en Bogotá y el país, se deben seguir las normas que dictaminan de qué manera se permite hacer este cambio y hasta qué punto pueden oscurecerse los vidrios sin incurrir en amonestaciones económicas por parte de las autoridades.

Para comenzar, se debe acudir a un lugar que realice estas intervenciones con materiales idóneos y avalados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, pues esta entidad es la única con la capacidad de emitir el certificado que solicitan las autoridades en sus revisiones periódicas.



Los operarios del taller le deben hacer entrega del certificado en el momento en que se termina el proceso de polarizado, el cual indica el grado del mismo. Este se debe cargar a todo lugar, pues es el único que validan las autoridades en caso de una revisión.

¿Cuál es el máximo nivel de opacidad permitido para polarizar un carro en Bogotá?

Según la resolución 3777 de 2003 avalada por el Ministerio de Transporte, los carros particulares y las camionetas deben seguir los siguientes parámetros de opacidad para poder circular sin ningún problema:

Carros particulares:

Vidrios laterales delanteros: 70 por ciento de transparencia - 30 por ciento de opacidad. Vidrios laterales traseros: 55 por ciento de transparencia - 45 por ciento de opacidad. Vidrio trasero: 55 por ciento de transparencia - 45 por ciento de opacidad. Vidrio panorámico: 70 por ciento de transparencia - 30 por ciento de opacidad.

Camionetas:

Vidrios laterales delanteros: 70 por ciento de transparencia - 30 por ciento de opacidad. Vidrios laterales traseros: 55 por ciento de transparencia - 45 por ciento de opacidad. Vidrio trasero: 14 por ciento de transparencia- 86 por ciento de opacidad. Vidrio panorámico: 70 por ciento transparencia - 30 por ciento opacidad.

¿Cómo puedo polarizar mi vehículo con porcentajes mayores a los permitidos en Colombia?

En caso de que desee polarizar su vehículo en proporciones más altas a las permitidas, se debe realizar un trámite de permiso ante la Dijin Automotores, que le expedirá un permiso especial en caso de que se le autorice el procedimiento.

¿De cuanto es la multa por no cumplir con estas medidas de los vidrios polarizados en Colombia?

Aunque es una medida de carácter económico y no debe involucrar la inmovilización del vehículo, el infractor debe pagar una cuantiosa suma de 347.000 pesos. No obstante, los agentes deben demostrar que sus vidrios exceden el límite establecido utilizando exclusivamente un fotómetro, dispositivo habilitado para calcular el nivel de polarizado, y no lo pueden realizar 'a ojo'.



REDACCIÓN BOGOTÁ

JULIÁN CAMILO SANDOVAL BLANCO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

