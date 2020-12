El conductor que lleva 19 años con TransMilenio

Si le dieran la oportunidad, Ernesto Triallo sería capaz hasta de manejar un avión pequeño. Hoy, por lo pronto, es capaz de maniobrar, a la perfección, un biarticulado de TransMilenio de 28 metros de largo con 250 pasajeros (o 300, ‘apretaditos’).



Y, en general, sabe manejar cualquiera de los buses de TransMilenio: desde su primer día de trabajo, el 16 de julio de 2001, los ha conocido todos: desde los viejos articulados Euro II, pasando por los biarticulados a diésel, hasta los tipo Euro V e híbridos.



Ernesto es uno de esos conductores que está con la empresa desde sus orígenes y que “si Dios quiere” espera pensionarse en ella. Por lo pronto, estos buses rojos lo han ayudado a levantarse a él y a sus tres hijos.

“Soy bogotano. Pero para el 2000 estaba trabajando con transporte de carga en Pereira. Unos amigos me llamaron y me contaron que empezaba TransMilenio”, relata Ernesto.

Empacó maletas y volvió a Bogotá con su familia. Empezó en la fase preoperativa manejando un busetón del operador Sidauto S.A., que manejaba parte de la alimentación del sistema. “Para ese entonces, en ese tipo de bus, nosotros mismos cobrábamos el pasaje: a 850 pesos. Luego de eso pasé a manejar buses articulados, de los rojos, con Express del Futuro. Allí duré 10 años. Luego pasé a Consorcio Express, y aquí sumo otros 9 años. Llevo ya 19 años en el sistema”, detalla Ernesto que, detrás del volante, ha visto el sistema crecer y a Bogotá cambiar.

Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.



“En la Fase I, uno llegaba hasta Olaya. Y de a pocos veíamos cómo se iba expandiendo el sistema por el sur hacia El Tunal. La evolución fue estación por estación y nosotros nos íbamos corriendo para atender todo. Luego vino todo para Las Américas, Suba, El Dorado…”, recuerda y asegura que, entonces, hubo entusiasmo por el sistema.

“Una vez se sentó en la parte de adelante dos niños. Uno era de Medellín y el otro de Bogotá. Y el de Bogotá le estaba mostrando el sistema al de Medellín. El paisa le decía ‘No, nuestro metro es más bacano’; y el otro ‘pelado’ le decía ‘Nooooo. Vea nuestros buses, cómo trabajan ellos’. Cada quien defendiendo sus sistema”, recuerda riendo y agrega, “No sé… la cultura empezó como algo tan bonito, ¿sabe?. La gente quería su sistema. Pero al crecer tanto esta ciudad y al haber tanta gente… (suspira) Hay muchos que no están conformes con eso. TransMilenio ha tratado de meter más buses, pero ha llegado mucha más gente… cada vez más”.

Una vida para servir

“Yo creo que tengo el don del servicio”, asegura Ernesto y comienza a preparar el bus, que reposó esa noche en los Patios del Portal del 20 de Julio. Es un biarticulado diésel Euro V con filtro: un modelo que solo le conceden a los conductores que tengan experiencia y buena hoja de vida.



“Aprender a manejar este y otros carros del sistema fue cuestión de práctica. Uno le va cogiendo el tiro”, dice. Termina de preparar el bus, se sienta y arranca. Se fusiona con 28 metros de puro metal y arranca a rodar por las troncales que él vio levantar, losa a losa, estación por estación. Detrás del volante sí sintió cómo, por ese carril exclusivo, la ciudad empezó a rodar más rápido. “Hace 21 años ir por toda la Caracas tomaba más de dos horas. Hoy los tiempos son más cortos”, manifiesta.



Quizá por esa cercanía que ha formado con los vehículos le duele cuando los maltratan. En las últimas manifestaciones violentas, vándalos le rompieron el bus, las ventanas... “de milagro no lo quemaron”.



“Cuando hay manifestaciones a mí me duele que dañen un bus. Un bus no tiene la culpa de lo que pase en el país”, dice.



De cumpleaños número 20 de TransMilenio pide que regrese la buena cultura al sistema. “Me gustaría eso... más cultura, que la gente no lo vea a uno como un chofer y ya, o como alguien que hace las cosas mal; sino como personas”, dice.



