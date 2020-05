Espaldarazo del Concejo al Plan de Desarrollo de López

Luego de casi 15 horas de sesión semipresencial del Concejo de Bogotá, se aprobó buena parte del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 2020-2024 ‘Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’, de la alcaldesa Claudia López, por lo menos en Comisión.



Tras esa jornada de decisiones, las redes sociales amanecieron con trinos a favor y en contra de lo votado en la medianoche del martes. Es decir, el mismo debate que se zanjó en el cabildo distrital se caldeó sobre todo por los artículos n.º 89, con modificaciones sobre la ampliación de las funciones de TransMilenio S. A.; el n.º 88, sobre la autorización para constituir un operador de transporte público, y el artículo 99, sobre el corredor verde de la carrera 7.ª.

Este último generó la reacción del exalcalde Enrique Peñalosa, quien dijo que alrededor del corredor vial al norte de la 127 se construirán más de 100.000 viviendas en los próximos 10 años, sin incluir Lagos de Torca. “Sin TransMilenio el embotellamiento será total”, agregó en un tuit.



La mayoría del articulado fue aprobado con las modificaciones presentadas por los concejales, además del paquete de proposiciones incorporadas en la ponencia unificada, que recogió las tres que se presentaron a la Comisión del Plan. En total fueron añadidos 44 nuevos artículos. También se votó la supresión del artículo n.º 64 de Reestructuración de la Secretaría de Seguridad, argumentando que debe tramitarse aparte y en un proyecto de acuerdo propio en el Concejo.

Al final, el Plan de Desarrollo pasó así a segundo debate en plenaria, que se espera comience este viernes.

Sí a corredor verde de la 7.ª

Uno de los proyectos que se impuso pese a su complejidad fue el Corredor Verde de la carrera 7.ª. El Distrito aseguró que se privilegiará el uso de energías limpias, el espacio público peatonal y las formas de movilidad alternativa como la bicicleta. No incluirá una troncal de transporte masivo de TransMilenio. Se planea como un proyecto de movilidad integral que involucra al Metro de Bogotá y el Regiotram del Norte como forma de transporte masivo para el borde nororiental. Será el sexto intento por hacer algo diferente en la 7.ª.

Vía libre a operador público

El Concejo de Bogotá aprobó el artículo 88 del Plan de Desarrollo que autoriza al Distrito o a TransMilenio S. A. a participar en la creación de una sociedad por acciones, operadora distrital de transporte con la participación de entidades públicas. Esta tendrá como objeto la prestación del servicio público masivo de transporte en Bogotá o su área de influencia en sus diferentes modalidades. Tendrá una junta directiva precedida por el alcalde y un representante legal de libre nombramiento y remoción. Los liberales se dividieron en este tema.

Le puede interesar: Capturan universitario que hackeó cuenta de su compañera para sexting)

Más inversión en lo ambiental

Se aprobó una mayor inversión para los cerros Orientales, que pasó de $ 17.200 millones a $ 35.000 millones, y para la reserva Thomas van der Hammen, que tendrá una inversión de $ 53.889 millones. Así mismo se destinaron más de $ 300.000 millones para acciones a favor de los humedales Juan Amarillo, La Vaca, Techo, Jaboque, Córdoba y El Burro. El concejal de A. Verde Diego Cancino dijo que es un logro para los ambientalistas de la ciudad. Para otros se trata de recursos ínfimos para lo que demanda la Van der Hammen

No a la urgencia manifiesta

La solicitud de Claudia López para que el Concejo le aprobara la urgencia manifiesta, con el fin de adelantar contrataciones de manera directa en el segundo semestre de este año, se hundió. El argumento de los concejales es que la facultad para declararla es de la alcaldesa y no del cabildo distrital y que la ley le da las herramientas a la mandataria. El objetivo de la figura era permitir la adjudicación directa, sin licitación, en diferentes entidades del Distrito y fondos de desarrollo local para superar la pandemia y reactivar la economía.

Estacionamiento en vía

Otro de los artículos que se suprimió fue el 80, sobre la contribución por estacionamiento en vía y fuera de vía al reiterarse que se necesita de una discusión más a fondo dentro del Concejo sobre esta propuesta. Para muchos concejales de Bogotá esto terminaría afectando los bolsillos de los ciudadanos. La tarifa de la misma iba a ser definida por la Administración Distrital dentro de los doce meses siguientes a la expedición del acuerdo y después de haber surtido algunos estudios técnicos, como financiación para el transporte público.

Gestión Administrativa y Técnica (EaGAT)

También se mantuvo el proyecto de la creación de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (Eagat). Su objeto social es hacer compras para las entidades públicas del sector salud. El PDD buscaba que esta fuera la única entidad con la cual las Subredes hicieran la compra obligatoria de todos los elementos asociados a la logística, infraestructura, vigilancia, prestaciones de servicio, insumos, compra de medicamentos, servicios administrativos, entre otros, y así acceder a los mejores precios del mercado. Esto garantiza transparencia.

(Lea también: Guía para que su hijo pueda salir a la calle en cuarentena)

Lo bueno y lo malo que quedó en el proyecto de hoja de ruta

CARLOS CARRILLO

Concejal del Polo Democrático



BUENO

-Reduce la feminización de la pobreza y crea el sistema distrital de cuidado.

-La Uaesp podrá operar el relleno sanitario de Doña Juana.

-Se obliga a la Administración a cumplir la norma de 3,5 m de ancho de los andenes en el corredor verde de la 7.ª.



MALO

-No propone cambio del modelo de disposición de las basuras.

-Crea la titularización del recaudo predial en toda la ciudad, para atraer desarrolladores urbanos.

-Consolida el sistema TransMilenio.



ÁLVARO ACEVEDO

Concejal del Partido Liberal (ponente)



BUENO

-Dedica recursos importantes al tema social, en especial para los sectores vulnerables, y es incluyente con la mujer.

-Da protagonismo a la educación y a la política pública de jóvenes.

-Los contratos de personal de vigilancia y servicios generales no serán de 9 o 10 meses, sino de 3 años.



MALO

-El plan tiene metas muy ambiciosas por $ 109,3 billones y es posible que no las logre por la falta de recursos.

-No quedaron proyectos como el TransMiCable de Rafael Uribe, Usme, Santa Fe y Chapinero.



DIEGO CANCINO

Concejal de Alianza Verde (ponente)



BUENO

-Crea el sistema distrital de cuidado para garantizar democracia, justicia y equidad en el hogar.

-El tema ambiental es un gran logro. Destina $ 35.000 millones para los cerros Orientales, $ 300.000 millones para los humedales, $ 53.000 para la Van der Hammen, protege el corredor del Tunjuelo y aprueba el corredor verde de la 7.ª.



MALO

-La presentación del plan hay que mejorarla, es muy difícil de entender.

-Crea la titularización del recaudo predial para atraer desarrolladores urbanos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo​@BogotaET