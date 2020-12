Espacio público verde: déficit en 13 localidades de Bogotá

Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito y Teusaquillo son las únicas localidades de Bogotá que no tienen un déficit (menos de 9m2) en áreas verdes por número de habitantes. La meta sería entre 10 y 15 m².



A esta conclusión llegó Greenpeace después de realizar un análisis del espacio público verde (EPV) que partió de la georreferenciación y los datos abiertos de entidades distritales y, en particular, de comparar la medición que hace el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

De acuerdo con la organización, por un lado existen “vacíos de información” en la metodología actual para medir el EPV (como es el caso de Sumapaz, por lo que no fue incluida en el informe) y, por el otro, menciona, el Dadep incluye en sus cálculos áreas que “no contribuyen a la recreación ni a la preservación dentro del territorio urbano”.



Tatiana Céspedes, vocera del área de campaña de Greenpeace Colombia, lo explica:

“Estoy hablando de los separadores de la calle, round point que efectivamente tienen pasto, árboles, pero que no son aprovechables realmente”.



La ONG cruzó datos y determinó que el EPV para la ciudad es de 9,878 m²/habitante. Cifra menor a la que registró el Dadep en 2019 de 11,4 m²/h, en donde están incluidos esos elementos que no deberían contar como espacios público verde para los investigadores.



La cifra de Greenpeace incluye espacios “potencialmente utilizables” que, ya sea por cuestiones legales o por estar en abandono, no han sido tenidos en cuenta por el Distrito en la medición, por lo que la cantidad de metros cuadrados de EPV efectivos por persona, en la actualidad, serían muchos menos.

Asimismo, el informe no sumó los equipamientos deportivos con edificaciones construidas o áreas de recreación o preservación que no están propiamente en las localidades. Ej: el parque La Florida (administrado por el Distrito) ha sido contado por el Dadep o el IDRD como EPV de Engativá, pero aquí no se sumó porque está ubicado en el municipio de Funza.



Para Waldo Ortiz, subdirector de registro inmobiliario del Dadep, hay algo que se está dejando de lado en el informe: “El espacio público verde no tiene solamente la intención de que las personas lo puedan utilizar, sino, entre otras funciones, la de servir como conector ambiental. Ejemplo, el separador arborizado de la calle 26 permite una conectividad entre el oriente y occidente de la ciudad”.

Según el funcionario, los proyectos de desarrollo en la capital son instrumento del Dadep para la generación de espacio público porque la entidad supervisa que “mínimo el 17 % de los predios debe ser destinado para espacio público y 8 % para equipamiento”. Ortiz expresa que en términos generales Bogotá “no tiene déficit de espacio público”, incluido el verde, solo que este indicador no es homogéneo por localidad.



Daniel Arriaga, arquitecto y magíster en saneamiento y desarrollo ambiental, dice que el dilema está en las diferentes denominaciones de las entidades a un mismo espacio. A su vez, plantea que Bogotá va por el camino equivocado si la intención es acomodarse a los desafíos ambientales. “Mientras que el mundo está enterrando sus vías y generando sobre ellas espacio público, nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Aquí tomamos la decisión de hacer el metro elevado (...) El espacio público es el único elemento estructural que te permite introducir los ecosistemas que están en las periferias al interior. Si la ciudad deja de tener espacio público o no tiene una política clara, es básicamente no tener con qué soportar hacia el futuro el cambio climático", señala.



Por su parte, Doris Tarchopulus, docente titular del departamento de Arquitectura de la Universidad Javeriana y experta en planeación urbana y regional, afirma que la clave está en reverdecer la ciudad desde la política pública "El POT tendría que plantear una estrategia para corregir ese déficit y equilibrar a través de la siembra de árboles, superficies blandas, peatonalizar; en definitiva, renaturalizar".



Los límites de Bogotá, particularmente los cerros orientales, deberían repensarse, agrega Tarchopulus, como se hizo en la capital paisa. "Medellín, que está encerrado entre montañas, resolvió hacer de sus cerros un gran espacio público de accesibilidad pasiva, con un acceso controlado que no daña el equilibrio ecológico", expresa.





REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a sopgom@eltiempo.com