Dos agentes del Esmad resultaron heridos en disturbios del Portal Américas

En videos de City Tv quedaron registrados los violentos enfrentamientos entre encapuchados y agentes del Esmad en la noche de este domingo y madrugada del lunes en el sector aledaño al Portal Américas, en el occidente de Bogotá.



En los disturbios, que se extendieron por más de cinco horas, dos agentes del Esmad resultaron heridos. Uno fue apuñalado por la espalda y otro, golpeado en la mano con objeto contudente.



(Le puede interesar: Niño indígena Emberá fallecido ya venía con quebrantos de salud)

Según aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliécer Camacho, las unidades de la Fuerza Pública fueron blanco de elementos contundentes y bombas molotov. Además, en video, se evidencia cómo los encapuchados se abalanzaban con enormes machetes. El Esmad respondió con aturdidoras, gases y cuatro tanquetas de agua y venom.



El comandante Camacho denunció que algunos de los participantes en los disturbios portaban chalecos de Derechos Humanos y de Prensa: "El llamado es al respeto por estos símbolos. Si están cumpliendo una labor de Derechos Humanos deben cumplirla para las partes, no permitir el intento de homicidio sobre los Policías".



La Policía logró capturar a dos personas, quienes serán presentadas ante las autoridades para que respondan por ataque a servidor público y tentativa de homicidio.



Por su parte, los jóvenes le aseguraron a City Tv que los enfrentamientos se desataron luego de que el Esmad llegara a una jornada popular de votación de la Primera Línea para elegir un candidato para el Congreso de la República en las elecciones de 2022. Esa misma consulta popular se hizo en varios puntos de Bogotá.

(Para seguir leyendo: Esmad habría causado lesiones en ojos a 103 manifestantes en paro nacional)

Vecinos piden ayuda al Distrito

En la mañana de este lunes, la avenida Ciudad de Cali a la altura del Portal amaneció llena de piedras y escombros. Y, los vecinos del sector, trasnochados y afectados por los gases, tuvieron que salir a trabajar.



"Nos afectan mucho el transporte. Es muy complicado (...) Les pedimos a los manifestantes que se pongan serios. Esto ya no son peticiones, así no se piden las cosas", aseguró Herminda Perdomo.



La situación incluso ha dificultado arrendar los apartamentos de la zona. "Esto ya no vale nada, nuestros apartamentos no valen nada. Estamos cansados de esta situación, esto se volvió un problema de drogadicción. Se nos dañó el sector", aseguró otro habitante.

EL TIEMPO

*Con reportería de Leonardo Ballesteros y Edwin Suá, periodistas de City Tv.