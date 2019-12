Polémico traslado en carro particular de joven retenida por el Esmad

Después de las 9 de la noche de este martes, tras una jornada de enfrentamientos entre estudiantes y el Esmad en inmediaciones de la universidad Nacional, un video publicado en redes sociales muestra cómo una joven fue subida a un vehículo de placas HCI264, al parecer, propiedad de la Policía de Bogotá, y cuadras más adelante sale de él.

En las imágenes se observa cómo un nutrido grupo de agentes del Esmad rodea el carro en el que posteriormente es ingresada la ciudadana. El automotor inicia un recorrido por la carrera 30, mientras el conductor de otro vehículo particular lo sigue mientras su acompañante graba con un celular lo que ocurre.

Estas personas alcanzan al carro en el que va la joven y le preguntan si está bien, a lo que ella responde con un grito de auxilio: "¡La Policía me secuestró!". Cuadras más adelante, y en medio del concurrido tráfico del carril central de la calle NQS, sale del carro.



"Que me llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más. Yo necesito devolverme, es que yo no iba sola, yo iba con mi novio y a mi novio lo cogieron", le contó la joven, ya dentro del carro que acompañó el hecho desde el principio, a las personas que la siguieron.

#Noctámbulo | Dos estudiantes fueron retenidos y trasladados a la fuerza en medio de las manifestaciones por agentes en dos vehículos particulares ayer 10 de diciembre. Supuestamente, iban a ser llevados a un centro transitorio de protección. Así sucedieron los hechos. pic.twitter.com/QDLtKUoTtZ — Canal Citytv (@Citytv) December 11, 2019

Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la universidad Central, este procedimiento no es legal. "La Policía cuenta con un equipamiento de movilidad que es dotado por la Alcaldía bajo especificaciones técnicas, que en entre otras, llevan los logos y distintivos oficiales de la Fuerza Pública y un código de inventario", señaló.



Además dijo que "los protocolos son claros en las formas y vehículos oficiales en los que se debe trasladar a las personas, ya sea por protección o por captura. Es irregular que una persona sea trasladada en vehículos particulares y en el caso de anoche, si se llegara a encontrar el argumento jurídico de la aprehensión, traslado o captura, la pregunta es ¿si el protocolo estaba en norma, por qué al final liberaron al la joven?".



La Policía Metropolitana de Bogotá todavía no se ha referido de manera oficial a este hecho. Sin embargo, tras consultar en las bases de datos del RUNT, se ve que la placa corresponde a un vehículo en el que fue trasladada la joven es oficial y tiene tres comparendos pendientes por diferentes infracciones de tránsito.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET