Esculcar camiones volcados, práctica que reveló accidente en Guaduas

Miguel Arcángel Romero se despertó el miércoles 19 de septiembre, muy temprano, a preparar café. Desde hace un mes, cuando le terminaron el contrato como conductor de una ruta escolar que llevaba niños desde la vereda El Guaduero a un colegio del municipio de Guaduas, se dedicaba a vender tinto en la Ruta del Sol, que pasa muy cerca de su vivienda.

Pasadas las 8 de la mañana, llegó a su oído una noticia que ya se había esparcido por este pequeño poblado: dos camiones cargados de lácteos y helados se habían chocado en el kilómetro 48 de la vía Guaduas-Puerto Salgar. Él y otro grupo de personas se desplazaron hasta este lugar para tratar de rescatar algo de la mercancía que transportaban los vehículos accidentados.



“Después de media hora, esto ya estaba lleno de gente, por ahí unas 20 personas. Pasaban por acá comiendo helado antes de que se derritieran. Otros venían en motos y carros, recogían cajas y se iban”, relató desde su puesto de control, a pocos metros de donde ocurrió un fatídico accidente que les costó la vida a ocho personas, un funcionario del Consorcio A y C, responsable de la vía.

Este hombre presenció todo. Minutos antes de las 8 de la mañana escuchó los tres pitos que soltó el conductor del camión de la empresa Lacto Life que llevaba una carga de yogur, y que no logró esquivar otro vehículo de transporte de alimentos que llevaba una carga helados. Lo chocó por atrás y lo envió contra el barranco. El funcionario alertó de inmediato sobre lo sucedido y corrió a socorrer a los ocupantes de los furgones.



“Llegaron las ambulancias, una cama baja y las grúas para levantar las turbos. Yo me fui a la parte de arriba para detener el paso del tráfico. El camión de los helados la gente lo desocupó rápido, y después una grúa se lo llevó. Faltaba que retiraran el de los yogures, que estaba volteado, pero que no se había abierto. La gente estaba esperando a ver si algo caía”, contó el joven.

Desde este lugar un funcionario observó todo el accidente y fue el primero en brindar atención a los heridos del primer choque, entre los camiones que llevaban yogur y helados. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Entre las personas que aguardaban por alguna caja o bolsa de yogur estaba Miguel. Desde la parte alta, el trabajador del consorcio se percató de que hacia el sitio donde estaba concentrada la gente, una volqueta roja cargada de rocas que traía desde una zona donde se está excavando un túnel de la Ruta del Sol, se dirigía como un misil, sin freno, llevándose todo a su paso.



“La volqueta medio esquivó una camioneta que estaba al lado, le pasó por el lado; a la cama baja le dio por atrás y del impacto la mandó a unos diez metros. La cama baja mató como a dos, incluido el conductor. Después impactó la grúa y el camión de yogures, donde estaba toda la gente esperando qué coger. Yo me tomé la cabeza, la gente gritaba”, narra el trabajador de la vía, quien describió la escena como algo aterrador.



En la lista de fallecidos, al lado de Carlos David Correa, Jhon Jairo Galeano, Yamile Andrea Molina, Darwing Fabián Silva, Hermes Fernando Sánchez Poveda, Fabián Morales y José Alirio Prieto, está Miguel Arcángel Romero, el vendedor de tintos y quien para María Delgado, una mujer que lleva 44 años viviendo en la vereda El Guaduero, era un hombre formal, de buen trato y que encontró la muerte mientras hacía algo que para los habitantes de este lugar es común: esculcar en los camiones que con regularidad se vuelcan o estrellan en este punto de la carretera.



“La gente se va a hacer eso; con lo de la volqueta que se quedó sin frenos no hubo tiempo para huir, estaban esperando a ver qué caía para recoger, siempre ha sido así con los camiones que se accidentan por acá”, contó la mujer.

En busca de trabajo esporádico

Alirio Prieto fue otra de las víctimas. 60 años. Cuatro hijos. Una esposa. Ella, Luz Marina Medina, sentada en la sala de su casa ubicada a la entrada de la vereda Guaduero, cuenta que la mañana del accidente, su marido, sin trabajo desde hace tiempo, reclutó a tres de sus primogénitos para ir hasta el lugar del siniestro a trasbordar: ayudar a pasar del camión accidentado a otro la mercancía.



“Como es tan escaso el trabajo se fueron a buscar algo, mi esposo y un hijo que quedó enfermo, iban a ver si les daban el trasborde, para pasar de un carro al otro, para que les dieran algo de despegue, aquí toca hacer lo que salga”, contó desconsolada la mujer, quien calificó el sitio donde ocurrió el accidente como “la curva de la muerte”. Vecinos y amigos que la consolaban en su hogar, fueron claros al decir que esa carretera es muy peligrosa y que los siniestros son muy comunes.



Alirio fue uno de los primeros en ser trasladado de urgencias a Guaduas. En este lugar fue intervenido, pero por la gravedad de las heridas, lo enviaron al municipio de Facatativá. Sin embargo, 10 minutos después de salir de allí, en el sector conocido como La Herradura, murió dentro de la ambulancia.

Vereda el Guaduero

José Geovani Prieto Medina, el hijo de esta pareja que separó una volqueta roja sin frenos, es uno de los nueve heridos que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Facatativá y Bogotá, después de pasar por el hospital San José, de Guaduas. Según informaron en este centro asistencial, sobre las 8:30 de la mañana recibieron a cuatro heridos (los ocupantes de los furgones que llevaban los yogures y los helados).



La directora del hospital, Amparo Cortés, dijo que hasta ese momento se trataba de un hecho de los que habitualmente atienden, porque ese tramo en particular de la Ruta del Sol es muy accidentado. “Es común por el tipo de vía, es de muchos muertos, la gente pierde la conciencia de la velocidad”, explicó la funcionaria quien aclaró que tres horas después, la capacidad de su centro médico se vio desbordada.



Hasta este sitio llegaron 14 personas. Tres murieron en medio de la atención, tres fueron dados de alta, siete remitidos al hospital San Rafael de Facatativá y uno más al municipio de la Dorada. Aunque el hospital San José solo cuenta con tres ambulancias, para atender la emergencia contaron con el respaldo de cinco vehículos más, entre ellos uno de la concesión.

Hasta este, el Hospital San José de Guaduas, fueron trasladadas las 14 personas involucradas en el siniestro. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Hubo nueve médicos generales, tres enfermeras jefes y 15 auxiliares de enfermería, un despliegue que no se veía en este sitio desde hace ocho años, cuando en la antigua vía (antes de la Ruta del Sol), una chiva perdió el control y cayó por un abismo, es día, recuerda Cortés, fueron 10 las víctimas fatales.



Por ahora, mientras esta zona del departamento de Cundinamarca se recupera de la tragedia del 19 de septiembre del 2018, la Policía de Tránsito del departamento inició una investigación para establecer las causas del accidente. La labor del equipo investigador incluye hacer el informe fotográfico y topográfico, haciendo énfasis en el peritaje mecánico del automotor siniestrado y en la inspección del centro de diagnóstico que expidió el certificado técnico mecánico de la volqueta. “Se hará una reconstrucción digital de los hechos”, señalaron.



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom

Escríbame a: oscmur@eltiempo.com