El uso de sustancias psicoactivas, como la escopolamina, para la comisión de robos fue una constante que se presentó durante todo el año en la capital del país. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, en la modalidad de hurto a personas, que entre enero y noviembre sumó 114.332 casos, se registraron 1.074 en los que el agresor usó algún tipo de sustancia alucinógena para cometer el delito.



Según los datos revelados por el Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, entre el primero de enero y el 30 de noviembre, se registraron 2.207 casos de hurto bajo esa modalidad en todo el territorio nacional; de los cuales, más del 48 por ciento se notificaron el Bogotá, dejando a la capital como la ciudad del país con mayor registro de esta modalidad por encima de Medellín, que en el mismo periodo de tiempo sumó 329 y de Cali que llegó a los 89 reportes.



Aunque, en comparación con los datos de 2021 para la misma fecha, las cifras de este año presentan una leve reducción, lo cierto es que las autoridades mantienen las alarmas encendidas pues el número de casos en Bogotá solo reportó una diferencia de 92 reportes en el acumulado de los primeros 11 meses del año.

¿Cómo y donde ocurre?

César Augusto Hernández, investigador y perfilador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, dijo que esta es una modalidad que mayoritariamente se da en bares y discotecas, donde los victimarios aplican sustancias especialmente en las bebidas de las víctimas, aunque también puede ser puesta en la comida.



Añadió que la escopolamina es una sustancia incolora e insípida, que puede ser suministrada de forma oral o cutánea. La mayor parte de los casos están asociados con la participación de mujeres, que entablan charla con las víctimas y les coquetean para lograr su confianza y, en un descuido, poner la droga. Sin embargo, no es la única modalidad, ni los bares son los únicos sitios en los que se corre riesgo.



Investigadores de la Sijín advierten que los vehículos de transporte público, las zonas aledañas a construcciones donde hay circulación de polvo y las ventas de dulces y alimentos callejeros también se han convertido en el caldo de cultivo de esta modalidad delictiva.



"Esto no es algo exclusivo de la vida nocturna, a la gente la pueden drogar hasta caminando. Cuando pasan por algún lado donde sienten que les cae polvo o alguna sustancia sobre su cabeza o en el hombro, eso probablemente es droga y no lo saben. Los dulces y alimentos que vende en el transporte masivo también son un factor de riesgo", anotó el investigador.



Santiago Pabón, toxicólogo de la Universidad Javeriana, indicó que aunque en la mayoría de los casos la droga “hace que los sujetos empiecen a obedecer órdenes sin oposición y de forma automática, la persona puede entrar en un estado de agitación que el criminal no pueda controlar”. Eso podría generar un peligro adicional para la víctima, que podría quedar expuesta a actos de violencia por parte de sus agresores para mantener el control de la situación.

Recomendaciones

Voceros de la Sijín de Bogotá indicaron que los ciudadanos deben estar alertas a lo que pasa a su alrededor, evitar salir solos a sitios públicos. “Se recomienda no llevar elementos visibles y llamativos como los relojes de alta gama, accesorios de lujo o altas sumas de dinero, porque eso los convierte en potenciales candidatos para un hurto”, dijo uno de los investigadores.



Además de moverse en transporte pedido por plataformas para tener un rastro de sus movimientos, recomendaron contar con seguros bancarios y mecanismos de protección para bloquear las transacciones sospechosas que se realicen dentro de un determinado tiempo y denunciar a pesar de la complejidad personal en la que se dieron los hechos para poder avanzar en la judicialización de los responsables de esos delitos.



3 preguntas a Deisy Rodríguez, víctima de hurto

¿Cómo va la investigación por la muerte de su esposo que fue drogado y atropellado?



A mi esposo lo dragaron para robarlo, la Policía lo dejó abandonado en la entrada de un hospital y luego, un carro lo arrolló . Por esto se adelantan tres investigaciones en las que hemos encontrado todo tipo de trabas, pero no descansaré hasta saber qué fue lo que pasó esa noche de mayo con mi esposo.



En la Policía también hay una investigación contra los uniformados que vieron a mi esposo por una presunta omisión de socorro y porque no hicieron todo lo posible para salvaguardar su vida.

¿Sabe qué droga fue la que le dieron a su esposo?



Los resultados arrojaron positivo para un medicamento muy fuerte de uso psiquiátrico que es usado para personas con esquizofrenia y para poderlos suministrar las personas tienen que ser sometidas a exámenes para saber si el cuerpo las tolera. Entonces eso deja en evidencia la manera indiscriminada en las que estas bandas están saliendo a drogar a las personas y lo fácil que es conseguir esas drogas en el mercado abierto.

¿Qué causa la droga que le dieron a su esposo?

Consulté con un psiquiatra y me dijo que esta droga la conocen como "la tumba elefantes" en la jerga de los médicos, porque es un medicamento muy fuerte. Ocasiona convulsiones, vómitos, insuficiencia respiratoria, desmayos y si es mezclado con alcohol, pues aún son más los daños en la salud. Esa droga causa afectaciones graves en el sistema nervioso de las personas, dejándolos muy sensibles ante cualquier tipo de situación que se presente en el ambiente.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ.