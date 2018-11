Escape de gas tiene en vilo a 43 personas afectadas

Luego de un escape de combustible que se produjo ayer en la estación de Terpel de la carrera 7.ª con calle 39 y el desalojamiento preventivo de 43 personas afectadas de un edificio aledaño a la estación, los residentes que se vieron afectados expresaron su inconformismo.

“Nos dijeron que peligro inminente no hay, pero no nos han dado una respuesta, solamente que podemos entrar al edificio si necesitamos bañarnos o sacar ropa, pero todavía no es seguro que podamos quedarnos hoy. Cada uno buscó a amigos, familiares o vecinos para que nos dieran posada”, afirmó Angie Robles, residente.



Entre los afectados sobresalen propietarios de restaurantes de la misma zona, cuyos establecimientos no han podido ser abiertos por peligro de que surgiera un incidente al cocinar productos.



“Esta mañana, al levantarnos, nos avisaron que no fuéramos a prender la estufa, nos perjudica el 100 por ciento. Quién nos paga daños y perjuicios, no han dicho nada”, aseguró Inés de León, propietaria del restaurante León.

La bomba fue sellada y podría tener una multa por el incidente. Foto: EL TIEMPO ZONA

Ante la posibilidad de que el edificio pueda de nuevo ser habitado, el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, aseguró: “el cuerpo de Bomberos y el Instituto Distrital de Prevención de Riesgos y cambio climático están desarrollando las pruebas para este tipo de incidentes. Una vez se tengan los resultados de laboratorio, se pueden tomar decisiones y saber cuáles son los correctivos”.



Por su parte, el alcalde local de Chapinero, Hernando Quintero, manifestó la importancia de que las estaciones de gasolina realicen mantenimiento periódicamente a los tanques de combustible para evitar este tipo emergencias.



“Es importante que se realicen revisiones seguidas porque debemos evitar cualquier fuga de combustible y también van a tener una medición cuando se hagan controles”, aseguró Quintero.

EL TIEMPO ZONA