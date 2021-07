Alcaldesa pide vacunación sin etapas, ¿es viable?

Una nueva discusión se ha dado en torno a la última propuesta que ha dado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a la pandemia en la ciudad. La mandataria le pidió al Gobierno Nacional unificar las etapas de vacunación contra el covid-19, y con esto, que se pueda acceder al plan sin restricción de edad.

Esto permitiría que menores de 35 años que aún no están priorizados en las cinco primeras etapas del plan de vacunación pudieran recibir la dosis del biológico, además de acelerar la etapa cinco, que abarca a adultos de entre 35 y 39 años, que comenzaron a ser vacunados el pasado 14 de julio.



Son varios los motivos de esta propuesta, pero el que más destaca López es por la negativa de personas que entran en los grupos de edad priorizados para la inmunización. “No tiene sentido que tengamos puestos de vacunación vacíos porque a los que convocamos no se quieren vacunar y los que todavía no están priorizados sí se quieran vacunar”, expresó la mandataria.



Paralelo a esto, el Distrito también ha pedido la agilización del plan de vacunación dado que el comportamiento de las cifras de covid-19 en la ciudad se ha visto a la baja, mostrando que poco a poco se está saliendo del tercer pico de contagios. De hecho, Bogotá pasó de alerta roja a naranja, aunque la hospitalaria se mantiene en la máxima, a pesar de sus cifras alentadoras. Según Saludata, el índice de ocupación de camas de UCI por covid-19 se encontraba en 81,8 por ciento al 15 de julio, además de mostrar un total de 17.436 casos activos en la ciudad.



Es por la baja de estas cifras que la Alcaldía Mayor se muestra preocupada por las variables del virus como la delta, la cual es más agresiva y de rápida propagación. Ante esto, el Distrito no descarta que la variante ya esté circulando en la ciudad y esto afecte una reducción en las cifras de contagio.



“En un país por cuyos aeropuertos internacionales entran y salen personas con toda libertad sería casi imposible que no hubiera llegado la variante delta”, le expresó a EL TIEMPO días atrás el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



Por ello es que la alcaldesa Claudia López también muestra la alternativa de unificar las etapas de vacunación en la que no haya la restricción de edad para acercarse a la inmunidad de rebaño en la ciudad (70 por ciento de los habitantes vacunados) e impedir una cuarta ola de contagios. “Bogotá está expuesta a que la variante delta del covid-19, que es la que circula con más contagio, vuelva a causarnos una cuarta ola”.



Algunas EPS e IPS de Bogotá se han mostrado dispuestas a llevar a cabo este esquema si el Gobierno Nacional tiene capacidad de vacunas para cubrir esta demanda. “Si Colombia cuenta con una dosis necesaria para garantizar las primeras y segundas dosis, consideramos prudente que la población se vacune sin etapas ni límites de edad”, dijo en Citytv Jorge Alberto Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia.



Sin embargo, esta propuesta ya ha tenido sus cuestionamientos, inclusive desde despachos del Gobierno Nacional, por una razón: la capacidad de vacunas que hay actualmente en Colombia no es suficiente para poner en marcha la unificación de etapas. Sin dar un nombre propio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó en cifras las razones por las cuales, según él, se debería continuar con el plan actual, mostrando claramente sus dudas ante una propuesta como quitar las restricciones de edad en la vacunación.

Hay 17.8 millones de colombianos entre 18 y 39 años. Abrir su vacunación requeriría disponer hoy 35.6 millones de dosis. El inventario es 7 millones. Lo responsable con los colombianos es vacunación gradual abriendo semanalmente quinquenios de edad. @MinSaludCol @infopresidencia — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) July 16, 2021

Se necesitan más vacunas

“Hay 17,8 millones de colombianos entre 18 y 39 años. Abrir su vacunación requeriría disponer hoy de 35,6 millones de dosis. El inventario es de 7 millones. Lo responsable con los colombianos es una vacunación gradual abriendo semanalmente quinquenios de edad”, explicó Ruiz en su cuenta en Twitter.



Para el doctor Jorge Hernández, experto en salud, esta propuesta es adecuada puesto que, según dice, el tercer pico de contagios tuvo la particularidad de afectar principalmente a la población adulta joven que aún no entraba en el esquema de vacunación.



Si se mira de nuevo la cifra de Saludata, hay certeza en lo explicado por Hernández, puesto que entre la población de 20 a 39 años se concentran más los casos en la ciudad con más de 600.000. No obstante, el experto concuerda con el ministro de Salud en que la capacidad de vacunas en Bogotá (498.384 reservas para segundas dosis) y en el país no son suficientes para cubrir este rango poblacional.



“Es una decisión que va en dirección correcta. Este pico ha afectado a población adulta joven porque es la que está sin vacunar, entonces es necesario vacunar menores de 30 años y hacerla desde los 12 años. ¿Cuál es el problema? Que el Gobierno no tiene vacunas y no se puede garantizar la buena propuesta”, agregó Hernández.



Con esta idea también concuerda Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, quien expresó que es una buena estrategia para hacerles frente a las variantes como la delta. Sin embargo, también insistió en que solo sirve, siempre y cuando Bogotá tenga la capacidad de biológicos y la logística para avanzar en una iniciativa como esta.



“Con esto agilizaríamos el proceso de vacunación mucho más, pero la falta de vacunas generaría más desorden e inconformidad. Si no tenemos las vacunas para lograr que todo el mundo que quiera ir vaya, es probable que vayan muchas personas al tiempo los primeros días, y cuando se les acaben las vacunas, tendrán el problema de que las personas se van a comenzar a quejar”, prosiguió la viróloga.



Con corte al 15 de julio, Bogotá ya ha recibido un total de 5’255.734 dosis de vacunas contra covid-19. De estas, se han aplicado 4’308.691, de las cuales 2’451.069 han sido en primeras dosis y 1’857.622, en esquemas completos, de acuerdo con cifras de Saludata. Esto significa que un 33,9 por ciento de la población ha sido totalmente vacunada, por lo que faltaría un 36,1 por ciento para lograr la inmunidad de rebaño.



