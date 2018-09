'La solución no es eliminar las palomas sino controlarlas'

Una investigación realizada por el científico y docente de la Universidad de La Salle, Gustavo Cuadros Trillos, explica por qué las palomas son hospederos de ácaros hematófagos, una especie cuya principal característica es chupar sangre.

Manifiesta además que esto genera la propagación de un abanico de enfermedades infecciosas y alergias así como el agravamiento de otras como la rinitis, el asma y la dermatitis pruriginosa.



Cuadros dice que actividades en donde los ciudadanos comparten con estos animales, como ocurre en la Plaza de Bolívar, pueden ser un escenario propicio para que las personas entren en contacto con estas aves que a su vez son el transporte por excelencia de ácaros hematófagos.



“Estos ácaros chupa sangre están presentes en el nido de la paloma y en sus plumas, así que al contacto con las personas de una forma muy sencilla llegan a la ropa, luego a las habitaciones y por último a los colchones donde por la temperatura y humedad les gusta hospedarse”.

Los ácaros chupa sangre están presentes en el nido de la paloma y en sus plumas, así que al contacto con las personas llegan a la ropa

El experto agrega que es necesario adoptar medidas correctivas ya que los arácnidos invaden y contaminan viviendas, oficinas, empresas y fábricas.

Estudio del Distrito está de acuerdo con comenzar control sobre la especie

El estudio de Cuadros se reveló hace varios meses pero este llamado se suma a la iniciativa, esta semana, del alcalde Enrique Peñalosa, quien manifestó que el costo del mantenimiento a las edificaciones históricas como el edificio del Congreso, la Catedral, el Palacio de Justicia y la Alcaldía es de muchos millones de pesos al año, porque los excrementos de las palomas son corrosivos y deterioran estos lugares.



Además, desde la administración argumentan que un estudio realizado por el Instituto de Protección y Bienestar Animal señala que durante un fin de semana, en el que se incrementa la cantidad de turistas en la plaza, el número de palomas puede superar las 3.400. "De lunes a viernes esta cifra llega a 1.300, todo esto demuestra que las aves visitan la Plaza de Bolívar solo en busca de alimento", aseguró el Distrito.



Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal, manifestó que "este estudio determinó que debíamos tomar medidas con las palomas que hay en la plaza. Primero, vamos a trabajar la parte médica, donde vamos a hacer una intervención a las palomas, ya que más del 40 por ciento se encuentran enfermas, tiene parásitos internos y externos, viruela y otras afectaciones”.

Debemos tomar medidas con las palomas que hay en la plaza. Primero las vamos a intervenirlas ya que más del 40 por ciento se encuentran enfermas

¿Qué hacer?

Según Cuadros el incremento de la reproducción de las palomas debe ser manejado por las entidades competentes. “Advierto que la solución no es eliminarlas. Por el contrario, hay que establecer un mecanismo de seguimiento, vigilancia y control con el objetivo de minimizar el riesgo de efectos en la salud pública. Para los ciudadanos, la recomendación es estar atentos a la posibilidad de que las palomas hagan nidos en los techos de las viviendas”.



Cuadros lleva 30 años investigando sobre a los ácaros y lo que ha podido comprobar es que las especies reportadas y localizadas dentro de las viviendas de forma intramural, representan riesgos para la salud pública.



Durante los últimos seis años han aparecido en hogares bogotanos ácaros hematófagos como Ornytonissus silviarum, Dermaniyssus gallinae y otras especies que aún se están estudiando para su clasificación.



También está apareciendo un insecto hematófago en las viviendas, el Cimex lectularius, considerada una plaga en Estados Unidos.



Otro animal presente en este escenario de transporte de ácaros son las ratas que en su búsqueda de alimento se desplazan entre las viviendas, dejando ácaros hematófagos.



En ese caso aumenta la posibilidad de desarrollar dermatitis pruriginosa en la familia cuyo síntoma característico es la rasquiña (prurito) intensa y de difícil manejo médico por cuanto los antihistamínicos no alcanzan a solucionar el problema.



A todo este panorama agregó que en Colombia no existen estadísticas de contagio. El científico aclara que el diagnóstico no es sencillo porque la sintomatología tiende a confundirse con la picadura de pulgas y de mosquito.



Cuadros cuenta con más de 30 años de investigación especializada en ácaros comprobando que todas las especies reportadas y localizadas en los ambientes de las viviendas intramurales representan riesgo en salud pública.



Recientemente obtuvo el premio Prize to the Medical by Achievement for a Better Life como reconocimiento a sus años de trabajo y estudio sobre ácaros.

La solución no es eliminarlas. Por el contrario, hay que establecer un mecanismo de seguimiento, vigilancia y control

Usted puede prevenir la afectación en su salud por ácaros

Recoger el polvo de la vivienda mínimo 3 veces por semana con aspiradora. Nunca utilice escobas.



Si no tiene aspiradora, asperje en el piso una combinación de desinfectantes y con un mopa recoja el mugre.



Aplique calor seco (por ejemplo con el secador de pelo) en colchones, almohadas y cobijas.



Nunca lave el colchón con agua porque los ácaros se desarrollan cuando hay ambientes húmedos.



Jamás exponga el colchón al aire libre porque retiene más polvo y ácaros.

REDACCIÓN BOGOTÁ

