Expertos en seguridad hablan sobre procedimiento de la Policía

María Fernanda Pérez Ramírez vivió angustiantes momentos en la noche de este martes cuando, en medio de un procedimiento del Esmad, fue sacada de un grupo que se manifestaba frente a la Universidad Nacional e introducida, a la fuerza, en un carro que no tenía insignias oficiales.



Un ciudadano, ante los gritos de la joven, comenzó a grabar, se subió a su vehículo y siguió al carro en el cual iba la mujer, registrando todo. Le reclamaba al agente “¿cómo la va a echar así?” y a la joven le decía “tranquila, que yo voy detrás tuyo”.



Unas cuadras más adelante, el otro carro se detiene y la mujer se baja, llorando. “Me subieron supuestamente para que no me agredieran más”, dice, mientras el carro que la llevaba arranca toda velocidad sin dar explicación.

Esta fue la escena que puso este miércoles a la Policía Metropolitana y al Esmad bajo los ojos de la opinión pública. Algo similar sucedió con otro joven que, al final, también fue dejado en libertad.

La Procuraduría abrió una indagación por el primer caso que nombró como una “presunta detención irregular”. De la indagación, a cargo de la Delegada para la Defensa de los Derechos, establecerá las circunstancias de los hechos y determinará si hubo o no falta disciplinaria.



El Comandante de la Policía Metropolitana, Hoover Penilla, dio su versión sobre dos detalles que preocupa a la ciudadanía: el uso de un carro particular sin identificación y la interrupción repentina del procedimiento que terminó con la mujer fuera del carro a la mitad de la carrera 30.



“Los vehículos son institucionales y sus pasajeros eran Policías. Podíamos hacerlo (la detención). Sucede que, en el momento, casualmente iban pasando (los agentes) en ese carro y le prestan el servicio al Esmad para llevar a la persona a una unidad de policía cercana y hacer el procedimiento: identificarla y determinar el motivo de su participación en el bloqueo”, explicó Penilla sobre el carro de placas HCI264 que, como determinó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, fue adquirido por la Policía en 2009, tiene tres comparendos y la tecnicomecánica vencida.



Alexandra González, de la Campaña Defender la Libertad, uno de los grupos de DDHH que ha supervisado las manifestaciones, advierte que “aunque el carro era institucional, su identificación no lo era. Y ese detalle era clave para garantizar un debido proceso”.

Este es el vehículo en el que fue subida Fernanda Pérez. Ha sido multado cerca al conjunto Calatraba. Foto: Archivo Particular

Andrés Nieto, experto en seguridad, coincide en el aspecto de identificación y hace énfasis en un punto delicado: “si se llegara a encontrar el argumento jurídico de la aprehensión, traslado o captura, la pregunta es, ¿por qué al final la liberaron?”.



En este punto, el Comandante de la Policía sí reconoció una “falla en el procedimiento” por cuenta de la “presión ciudadana” que llevó a los uniformados a interrumpir el operativo. “Tuvo que haber terminado como dicta la norma”, dijo.



El asunto, a ojos de expertos, no puede pasar como un hecho menor en un contexto de protestas como el que vive el país. Gonzáles reporta que, con la campaña, se han contado 1.038 detenciones desde el 21 de noviembre.



“65 se hicieron con fines de judicialización y, de estas, solo 19 quedaron vinculadas a un proceso. Hay traslados que se hacen por protección a la persona porque está alterada y supone un riesgo para sí misma o los demás. Pero vemos que esta figura se está usando para amedrentar”, detalla la defensora de derechos humanos.



Y Andrés Preciado, investigador del Centro de Análisis Político de la Eafit, observó que “no había ningún sentido en hacer esto, sobre todo si no se trata de una captura sino de un traslado por protección.

