Luego del feminicidio cometido en el centro comercial Unicentro el pasado 15 de mayo. La familia de la victima, Erika Aponte, narró para Caracol Radio la situación de violencia que vivía la mujer previo a su asesinato.



Nazario Aponte, padre de la víctima afirmó para el programa que habían pasado menos de 15 días desde que Erika se había separado de su agresor y había pedido medidas de aseguramiento.



(Le puede interesar: Feminicidio en Unicentro: esto dice el centro comercial sobre los hecho).

"Constantemente tenían problemas, él era muy violento, vivía amenzandola y ella intentó varias veces separarse", dijo el padre de la victima.



Nazario asegura que Cristian Rincón, el hombre que asesinó a su hija, amenazaba a Erika con hacerle daño a él, por lo que, en muchas ocasiones, la victima tuvo que ceder ante estas.



"Alguna vez amenazó con matarme a mi, él sabía dónde trabajaba, dónde vivía y decía que, si no la encontraba, venía a matarte a mí. Ella con el temor de eso varias veces intento escaparse, pero nunca pudo por las amenazas", indica Aponte.



El padre de Erika afirmó para el programa que el agresor de su hija la hostigaba en el trabajo y contó que hace algunas semanas Rincón se presentó en Unicentro, lugar en el que tuvo una pelea con ella.



(Le puede interesar: El hombre protegió con su cuerpo a una mujer tras el ataque a Erika Aponte en Unicentro).

"Hace unos 20 días estuvo en su trabajo y formó escándalo, se encontraba en estado de embriaguez, entró al local y le estrelló el celular en el piso", señaló Aponte.



Denuncia además que, tras los hostigamientos de Rincón en el trabajo de Erika Aponte la Policía y el centro comercial pudieron trabajar en conjunto para tomar acciones frente a la seguridad de la victima y prohibirle el paso, sin embargo, no ocurrió.



"Anteriormente la hostigó en el trabajo. La Policía lo había sacado de allá en varias ocasiones. El sábado en la noche también entró a Unicentro como 'pedro por su casa' y andaba armado. Es responsabilidad de las autoridades porque no pusieron la alerta, la seguridad en el centro comercial", expresó Nazario Aponte.



También, contó que la relación de ellos dos no era muy cercana, siempre fue muy distante, pero que en algún momento aconsejo a Rincón para que dejara de hostigar a su hija, ya que él llamaba al padre para saber dónde se encontraba Erika.



"Cuando fue a mi casa le daba consejos, él nunca entendió y yo decidí bloquearlo porque recibía muchas llamadas", afirmó Aponte.



Finalmente, la familia cree que ese mucho antes Cristian Rincón tenía la intención de asesinarla, pues cargaba un bolso numerosas veces que la hostigó en casa de sus familiares y en su trabajo. Así mismo, contó que, según las compañeras del trabajo de Erika, creían que iba a asesinar a otros compañeros del trabajo de la mujer porque la ayudaban.

Más noticias

El prontuario del hombre que le disparó a su expareja en Unicentro

Así es vivir en El Amparo, el barrio más peligroso de Bogotá: 'Mañana mismo me iría'

Feminicidio en Unicentro: Jeno's Pizza hizo sentido llamado ante muerte de Érika Aponte

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS