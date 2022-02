Erbin Giovanny Galeano Rojas partió de Sopó (Cundinamarca) cuando tenía 22 años y era un bachiller. Viajó a Chile con la esperanza de encontrar trabajo para darle un mejor futuro a su hija de seis años. Al llegar trabajó en muchos oficios pero tras mucho esfuerzo logró desempeñarse como administrador de un hotel y conseguir sus papeles. Siempre quiso estar en la legalidad.

Lea también: Huecos y lluvia, la combinación que acabó con la vida de dos hermanos.

Cuando su vida tomaba el rumbo deseado en la ciudad de Valparaíso, una de las tres urbes más pobladas fue víctima de un violento atraco el pasado domingo 6 de febrero. “Él iba hacia su trabajo. Lo que nos han dicho es que los atacantes iban en un carro, que él se resistió y que por eso lo mataron con un tiro en el tórax y otro en la pierna. Solo tenía 25 años, los cumplió el 17 de enero”, contó Andrés Galeano, hermano de la víctima.

Facebook Twitter Linkedin

Erbin Giovanny Galeano Rojas solo buscaba un mejor futuro. Foto: Archivo particular

Murió solo en un país que no era el suyo pero en el que lo único que hizo fue trabajar de forma honrada. “Mi hermano era muy buen persona, era empático, se hacía querer, era espontáneo y lo que se proponía lo lograba. Su sueño era ayudar a mi mamá y claro, a su hijita”.



La familia se enteró el domingo. “Nos escribió un amigo de mi hermano: amigo, no le tengo buenas noticias, su hermano acaba de ingresar a un hospital. A los 20 minutos nos dijeron que no había resistido y que ya no estaba con nosotros. A él ya lo habían atracado dos veces más”, dijo Andrés.

Lea también: Ataque a lideresa social Amparo Toloza en Kennedy ¿Robo o atentado?

El crimen está en investigación pero que el joven haya muerto así ha dificultado la posibilidad de repatriar el cuerpo. “Primero hay que hacer una liberación del cuerpo y luego otro trámites más. Nos dicen que solo tenemos cinco días para hacer la repatriación pero eso nos cuesta 27 millones de pesos. Nosotros no tenemos ese dinero”.



Hasta ahora solo han recibido ayuda del alcalde de Sopó, no monetaria, pero sí con los trámites, tratando de gestionar ayudas con el Gobierno Nacional pero hasta ahora no hay una solución a la vista. “De la Gobernación de Cundinamarca no se han pronunciado y de la Cancillería nos pidieron radicar un carta y lo único que nos dicen es que hay que esperar”.

La familia solo pide poder enterrar a su ser querido en su tierra, al lado de las personas que más lo amaron.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com