Hace poco más de dos décadas, cuando nació TransMilenio, se respiraba un ambiente de esperanza por lo que significaba para la ciudad la renovación del transporte público.



Atrás quedaban esas busetas viejas y aquellos buses que transitaban por la avenida Caracas; conductores agresivos que competían entre sí por llevar más pasajeros, así fuera en sillas improvisadas sin ningún tipo de seguridad.



Y mientras manejaban con una mano, con la otra cobraban y entregaban el cambio por el pago del pasaje. Y ni hablar de las dificultades para que se detuvieran una vez el pasajero anunciaba su parada con un timbre que ocasionalmente servía. De allí que TransMilenio significó un cambio sustancial que prometía un mejor futuro para la movilidad de los bogotanos.

Pero esa promesa de valor se fue diluyendo en el tiempo. En parte porque no se cumplió con la expansión de la red de troncales como se había planeado, y porque comenzaron a aflorar narrativas negativas, con intereses políticos, que terminaron erosionando el sentido de pertenencia de los bogotanos por un medio que fue concebido como un bien público y que involucraba a los antiguos transportadores como operadores del sistema. No obstante, estos se han limitado a prestar el servicio y cobrar por ello, olvidando que también nacieron con el sistema y que, por supuesto, tienen una responsabilidad sobre la calidad del mismo.



El TransMilenio que fue concebido como un referente de ciudad hoy es un ícono negativo pues se bajó la guardia en cultura ciudadana, calidad del servicio, infraestructura, aseo y seguridad al usuario.



No en vano, los problemas de mal comportamiento de los usuarios de TransMilenio crecieron ante el silencio cómplice de las administraciones distritales, a tal punto que hoy los homicidios dentro del sistema se contabilizan como un hecho más de violencia en la ciudad; igual sucede con las lesiones personales en las que han resultado heridos el personal de apoyo al sistema y hasta usuarios que se han atrevido a llamar la atención de pasajeros que ejercen un mal comportamiento.



Basta con ver los recientes hechos de intolerancia donde hay mujeres peleándose por una silla; jóvenes que arriesgan su vida colgados de las puertas para demostrar su valentía; ladrones especializados en ‘cosquilleo’ y que han sido capturados varias veces; pasajeros que hacen trasteos en el bus, sin ruborizarse, incomodando a otros con colchones, camas, neveras, y hasta una moto han tratado de ingresar al sistema.



También están los vendedores ambulantes, cantantes, mendigos y aquellos con vocación de pastores a los que les gusta dar sermones a pasajeros desprevenidos.



Ni hablar de los colados: usuarios frecuentes que ingresan sin pagar el pasaje ante los ojos de los demás usuarios, personal de apoyo y hasta la misma policía. Los colados, más que un problema, son una consecuencia de la crisis que vive el trasporte público.



Todo esto crea un ambiente de caos propicio para que las expresiones de violencia e intolerancia entre los usuarios de transporte público se manifiesten, a tal punto que cuando hay malestar ciudadano en las calles, bloquear el sistema y quemar buses y estaciones se ha convertido en una expresión normalizada de la protesta.



Por lo tanto, la violencia en TransMilenio es el resultado del abandono que ha tenido el sistema y el surgimiento de discursos de odio, sumado a la impotencia de los demás usuarios que prefieren callar y no intervenir ante situaciones de violencia física o comportamientos que atentan contra la vida de otros.



Para cambiar este panorama, hay que fortalecer las campañas de educación cívica, la promoción de cultura ciudadana en el transporte público y el control a comportamientos que afectan la convivencia; y, sobre todo, mejorar la calidad del servicio.



Hay que actuar ya, si no queremos que esta situación se repita también con el metro o que más usuarios prefieran comprar una moto o un carro a pesar de los trancones eternos.



La ciudad está en mora de hacer un ejercicio de reconciliación con TransMilenio.



ÓMAR ORÓSTEGUI

Futuros Urbanos