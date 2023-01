Con la llegada del año nuevo suelen ocurrir diferentes accidentes que afectan la movilidad de la ciudad. En la madrugada de la primera semana del 2023 tuvo más de 30 accidentes viales los cuales no dejaron ninguna fatalidad.



(Lea también: A 75 sube cifra de quemados con pólvora en Bogotá)

En uno de estos incidentes viales está involucrado el equipo periodístico de Noticias Caracol. Presuntamente la camioneta que genero el incidente se quedó sin frenos y excedía el límite de la velocidad en la autopista sur de la capital mientras cubrían las noticias de la noche y madrugada.



En medio del recorrido que realizaba este equipo fue impactada por una camioneta tipo van junto a la terminal de transportes de la cual su conductor, al parecer, perdió el control de su vehículo por una presunta falla en los frenos.



La camioneta no solo impactó a 'el Ojo de la noche' sino que también impacto a un taxi y otro carro particular. Al lugar de los hechos llegó la Policía de Tránsito la cual recogió la versión de cada uno de los involucrados.



"Es una lógica que hay reductores en frente del terminal y el man llega aquí al frente, casi detrás de la buseta. El taxi estaba parado ahí y el carro se le metió por un costado al taxi" mencionó uno de los involucrados en el accidente.



A pesar de la magnitud del incidente no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, desató un fuerte trancón en este sector de Bogotá. Empezó al rededor de la 1:30 a. m. y se extendió por varias horas lo cual no le permitió a la ciudadanía un mejor flujo al entrar a la ciudad.



REDACCIÓN BOGOTÁ.