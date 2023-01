Si algo llevan los Reyes Magos cada año cuando arriban, por estas mismas fechas, al barrio Egipto, en la localidad de La Candelaria, es alegría, unión, festejo, color y, por supuesto, mucha sazón; pues al compás del famoso chucuchucu, el merengue y los sonidos típicos de Bogotá, cada puente de Reyes se dan cita propios y extranjeros para celebrar la tradicional y reconocida fiesta capitalina de la Epifanía o fiesta de los Reyes.



Uno de los principales atractivos de esta celebración, que este año se extendió por tres días consecutivos, empezando el pasado sábado 7 y finalizando hoy 9 de enero, es su feria gastronómica. No hace falta más que llegar a la entrada de la plaza central de la parroquia Nuestra Señora de Egipto, en la carrera 4.ª este con calle 10A, para deleitarse con el olor de la lechona, los huesos de marrano, la fritanga y, para los menos recatados, el icónico plato de pelanga.

Sin duda alguna, celebrar la llegada de los Reyes Magos en el barrio Egipto se ha convertido en una tradición anual que pocos quieren perderse. Las calles, atiborradas de personas sin distingo de credo o estrato social, reflejan el alma de la fiesta: comer, bailar y sonreír.



Lo que en otros días podría ser un barrio que pocos se atreven a visitar por lo que han visto o escuchado sobre la seguridad, este fin de semana se llenó de visitantes; abrió sus puertas para que ‘los de afuera’ lo conocieran y vivieran un poco de la cultura tradicional que solo los bogotanos más viejos conocen, y mostraron lo mejor de la comida y la fiesta de barrio en la ciudad.

De lo tradicional a lo moderno



Otro imperdible de la celebración es la tradicional chicha, que se prepara y se vende no solo en las carpas habilitadas durante los días de fiesta, sino además en varias de las casas del vecindario. Esta es quizá una de las bebidas más emblemáticas de los bogotanos, que se prepara con total inocuidad y de forma artesanal solo en este lugar.



“En el puesto número 2, en la Chicha de Doña Tuti y la Pola, tenemos chicha preparada higiénicamente. Es la original, la que se pone a preparar con dos o tres meses de antelación. Usted se toma un vaso y no le va a afectar, antes le ayuda a la digestión. Y si quiere llevarse más, se la damos en botella: son botellas nuevas, no botellas recicladas. A nosotros nos exigen todo el curso de manipulación de alimentos”, cuenta Luz Marina, quien vive en Egipto hace 62 años y, desde los 7, trabaja en la fiesta vendiendo comida y bebida.



Sin embargo, esta fiesta carga con algo de nostalgia encima. Aunque se celebra hace 108 años y son pocos los que pueden afirmar que saben cómo nació la celebración, lo cierto es que los más ancianos del barrio dicen que ya no es igual, que “los tiempos modernos y las reglas” han modificado un poco el espíritu del jolgorio y que algunos “infaltables” de la celebración como la vara de premios (un palo gigante que se instalaba en la mitad de la plaza untado de aceite de carro y por el que los asistentes trepaban para alcanzar los premios) y la quema del diablo ya no están presentes dentro de la programación por razones de seguridad.



Sin embargo, todavía se celebran los juegos tradicionales como la carrera de encostalados, el torneo de banquitas (tradicional en todos los barrios de la ciudad), la comparsa y la procesión de los Reyes Magos y, por supuesto, la eucaristía, que tiene lugar durante los tres días de celebración, a las 12 del mediodía, en la parroquia del sector.



Luz Marina Piraquive, por ejemplo, cree que la fiesta es también un acto de amor por el barrio y su historia. “Tengo 62 años, participó desde niña y les enseñé la tradición a mis hijos y mis nietos, para que cuando uno falte ellos no la dejen caer”.



Este año la celebración contó con la participación de artistas nacionales e internacionales, talento local y, lo que nunca falta, expresiones artísticas de la comunidad, que con suntuosos y coloridos disfraces se engalanan para recibir a toda la ciudad.



Según cuentan los vecinos y anfitriones del lugar, esta fiesta se prepara casi con un año de antelación, es decir, tan pronto termina la edición anterior, y lo único que les piden a los bogotanos es que los visiten, que los conozcan, que compren sus delicias y, por supuesto, que lleven amigos, familiares y conocidos para que la tradición más antigua del barrio se mantenga y perdure entre las generaciones.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ