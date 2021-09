La suma que pagó Epa Colombia por poner su imagen en TransMilenio

La semana pasada Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, fue nuevamente tendencia en redes sociales, esta vez por conocerse que su empresa de productos de belleza y keratinas para el cabello adquirió publicidad en los buses del sistema masivo de transporte TransMilenio.



Un hecho que llamó la atención si se tiene en cuenta que en 2019 Barrera fue protagonista de varios destrozos a la infraestructura de TransMilenio durante las masivas manifestaciones de ese año, por los cuales afronta un proceso judicial.



Ahora, finalmente se conoce la suma de dinero que la 'influencer' pagó para poner su rostro y su marca en los buses articulados. Los números así como la vigencia del contrato fueron revelados por el Canal Uno.



De acuerdo con dicho medio, ‘Epa Colombia’ pagó el monto de $65.450.000 para instalar su campaña publicitaria, la cual consiste en publicidad al interior de un total de 20 buses del sistema troncal y en 30 buses que ofrecen el servicio zonal (Sitp) del sistema TransMilenio.



Así mismo, puede tener publicidad exterior en dos buses zonales, como el que se vio en el video que se hizo viral, y se pudo establecer que el contrato estará vigente hasta el próximo 8 de noviembre.

Cabe recordar que tras conocerse la campaña, TransMilenio se pronunció por medio de un comunicado en el que señaló que no tiene ninguna relación directa con la misma. Esto debido a que la publicidad en los buses, sostiene, no corresponden a la empresa sino que la negociación se llevó a cabo directamente entre Barrera y uno de los concesionarios que operan el servicio.



“Según información remitida a este Ente Gestor, la señora Daneidy Barrera se acercó a uno de los concesionarios y adquirió el servicio publicitario para algunos buses del servicio troncal y zonal”, confirmó la empresa.



Y añadió que dicho contrato "no puede ser entendido como reparación a los daños realizados al Sistema TransMilenio que han sido objeto del proceso penal que cursa en contra de la señora Barrera".



