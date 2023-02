El juez 59 penal municipal ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario contra John Poulos, presunto responsable de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios el pasado 22 de enero en la ciudad de Bogotá y de dejarla dentro de una maleta arrojada a un contenedor de basura en la localidad de Fontibón.



Poulos está imputado por feminicidio agravado en concurso con alteración, modificación y destrucción de material probatorio, e intentó que su abogado le concediera el beneficio de casa por cárcel, solicitud que no acogió el togado.



“Sería abiertamente contradictorio decir que permanezca en su lugar de habitación, pues no protegerá el peligro para la comunidad, por cuanto fue en este espacio que perdió la vida Valentina”, señaló el juez, antes de enviar a prisión a Poulos, tras 10 horas de audiencia.

Así fue la audiencia

El abogado de Poulos defendió al acusado y dijo que si era privado de la libertad puede correr peligro. Al cierre de esta edición aún no había una determinación con respecto a la medida de aseguramiento.



En la audiencia, uno de los datos claves revelados fueron los documentos de alquiler del apartamento y del vehículo involucrados en el caso, pues dejan claro que, a diferencia de lo que pensaba la familia de la DJ, el estadounidense no planeaba quedarse más de cuatro días en el país.



Otra prueba relevante fue una maleta azul sin una rueda, una cinta negra y una manta que aparece en diferentes escenarios en este crimen, elementos que, además, han sido mencionados por varios testigos entrevistados para el caso y que habrían sido utilizados por el presunto homicida para embalar y ocultar el crimen cometido.

Valentina Trespalacios y John Poulos. Foto: Policía de Panamá / Archivo particular. EL TIEMPO

El abogado Juan Manuel Falla defendió su solicitud de casa por cárcel para Poulos basándose en que la defensa técnica la hace él, pero el único encargado de recopilar elementos probatorios es su representado, por lo que se violaría entonces el principio de igualdad de armas, que se refiere a la igualdad de oportunidades entre las partes en un proceso penal.



Falla, además, dijo que el viaje de Poulos a Turquía no era prueba de que él estuviera escapando, debido a que las estampillas migratorias demuestran que ese país era un destino frecuente de su representado y allí tiene ascendencia.

La defensa de Poulos también habló sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía y dijo: “Dentro de los elementos incautados, a pesar de que no fue expuesto, se encontraba un cofre con un anillo”, y les recordó a los presentes que su representado y Valentina Trespalacios estaban comprometidos y planeaban irse a vivir juntos el mismo fin de semana que ella apareció muerta en la localidad de Fontibón.



También explicó que Poulos “amaba a Valentina” y que en ningún momento él había planeado matarla.



“Mi representado tenía una especial relación con la víctima, la amaba y pretendía organizarse con ella. Si trajo consigo todas sus pertenencias de valor, no vino para asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba”, aseguró.

La joven llevaba cuatro años de carrera profesional. Foto: Colombianfashion.tv / Facebook

Respecto a los celos, que fue uno de los argumentos de las víctimas, Falla indicó que este sentimiento se ha considerado como un tema de alerta, pero que no implica de manera estricta que esto sea maltrato.



En cuanto a las declaraciones que se conocieron de la exesposa de Poulos, el abogado aseguró que no hubo problemas de celos con la expareja del acusado, y que él no tiene ningún proceso judicial ni en Colombia ni en Estados Unidos.



Otra de las inquietudes fue la seguridad del imputado ya que, según indica la defensa, por lo mediático del caso la vida de Poulos corre riesgo.



REDACCIÓN BOGOTÁ

