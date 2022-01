Héctor Julio Prieto, señalado de quitarle la vida al niño Cristian David Fandiño con un arma blanca el 25 de diciembre, y quien se entregó en la noche de este miércoles, fue presentado este jueves ante un juez, quien le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. A Prieto se le imputó el delito de homicidio agravado.



El presunto responsable no aceptó cargos que le imputó un fiscal de Unidad de Vida del ente acusador.



El acusado del homicidio es un hombre de 42 años que trabajaba en una fábrica de aluminio y mantenía una relación amorosa con la madre del menor. Este hombre, después de tres días de estar prófugo, llegó hasta el complejo judicial de Paloquemao, donde se materializó la orden de captura.



Al parecer, Prieto nunca huyó de la zona. Estuvo cerca del lugar donde se realizó la velación del cuerpo del menor y llamó desde su celular a la madre del niño y le dijo: “Usted me ha arruinado la vida –según se escucha en la grabación de la llamada–. Dios la bendiga, me dañó la vida, ¿no? Usted sabe que yo quería lo mejor para sus hijos, y vea quién tuvo que pagar los platos rotos, por culpa suya”, le dijo Prieto a la madre del menor, mientras ella aún despedía a su hijo.

EL TIEMPO