Este jueves se llevó a cabo la continuación de la audiencia de Javier Alexis Hinestroza Medina, un joven de origen venezolano quien sería, presuntamente, el responsable de asesinar a Yolman Rolando Cruz el pasado martes en un colegio en Suba.



(Además: Asesino de estudiante de un colegio en Suba cumplió 18 años hace dos meses).



Recordemos que la diligencia judicial había sido suspendida en la noche de ayer antes de que la jueza 79 de garantías determinara si el presunto implicado en el homicidio debía ser enviado a la cárcel.

El primero en tomar la palabra fue Luis Ernesto Mora, abogado defensor de Hinestroza Medina, quien solicitó el beneficio de casa por cárcel para su defendido.



El apoderado del imputado señaló que, contrario a lo que decía la fiscal del caso en la primera audiencia, el joven sí tiene arraigo en la ciudad y que por tanto "no deberían negarle dicho beneficio".



“Sus familiares y él llevan viviendo varios años aquí. A pesar de ser un ciudadano venezolano, ha trabajado en Bogotá, de hecho, fue estudiante del colegio Álvaro Gómez Hurtado”, argumentó Mora.



Antes de tomar una determinación, la jueza del caso expuso algunos puntos clave relacionados con el proceso. En primer lugar, criticó la forma en que la fiscal del caso relató los hechos.



“La oralidad no implica la lectura, y la señora fiscal se dedicó a leer uno por uno: el informe, la entrevista al cuadrante 39 y 31 y los derechos del capturado. No obstante, de esa lectura quedó claro por qué el joven está vinculado a los hechos”



Además, señaló que la fiscal en ningún momento cotejó que el material biológico encontrado en la navaja coincidiera con el del joven asesinado.



“Tenemos que el joven presenta una incapacidad de seis días según medicina legal lo cual apoya la inferencia razonable de que hubo una riña. Sin embargo, una persona que sin consideración alguna es capaz de atacar a otra, es un peligro para la comunidad y demuestra una ausencia de valores”, dijo la jueza.



Finalmente, Javier Alexis Hinestroza Medina fue enviado a prisión bajo el cargo de homicidio agravado. “Aquí no hay ningún justificable y lo único es la medida privativa de la libertad en centro carcelario. Estando privado de la libertad no podrá evadir el proceso”, concluyó.

¿Qué ocurrió en el colegio Álvaro Gómez Hurtado?

Todo ocurrió el martes 3 de mayo cuando en el colegio Álvaro Gómez Hurtado de Suba se adelantaba una jornada académica de entrega de calificaciones. “Estábamos en el salón y vimos que nuestro hijo esperaba sentado afuera con una joven. Había muchos niños jugando en la parte de afuera. Cuando cursaba la reunión comenzaron a gritar que habían apuñalado a alguien”.



El director del curso le dijo a otra estudiante que averiguara. “Entonces escuché el nombre de mi hijo y salí corriendo. Cuando llegué ya se estaba muriendo en el piso”, dijo Diego.



(Siga leyendo: Mujer de la tercera edad y joven son víctimas de atraco y choque).



La madre del menor es auxiliar de enfermería y como pudo trató de ayudarlo. Buscaron una camilla y llamaron un taxi porque la ambulancia se tardaba en llegar. “La Policía nos abrió vía por la avenida Ciudad de Cali para llevarlo a la clínica Corpas pero allá, después de 20 minutos, nos dijeron que el niño había muerto”. El celular del joven está perdido en estos momentos. Se teme que lo robaron.



Los padres del niño viven una completa tragedia, pero también todos los miembros de la comunidad educativa. “Mi hijo estaba en décimo grado, ya a punto de terminar su colegio y él no se metía con nadie. Se encerraba en su cuarto a escuchar música. Era muy juicioso”, dijo Diego entre lágrimas.



Los estudiantes del colegio realizaron un plantón en rechazo al asesinato del joven porque además no es el primer caso de riñas, robos y ataques a la salida del colegio. “Les hemos dicho a las autoridades que atiendan nuestro llamado. Estos jóvenes están corriendo grave peligro”, dijo la madre de otro estudiante, quien prefirió ocultar su identidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias