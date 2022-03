Los acontecimientos de orden público del último mes tienen a la capital del país con todas las alarmas encendidas. El presidente Duque y la Alcaldesa, Claudia López, han unido esfuerzos con los ministerios y secretarías para hacerle frente a los atentados terroristas y a las amenazas de explosiones que se han convertido en la noticia diaria.



Para analizar la situación que vive Bogotá y las medidas de seguridad que los mandatarios han implementado en la ciudad de cara a la próxima contienda electoral; EL TIEMPO, conversó con el doctor en ciencia política de la Universidad de Leipzig, Alemania, docente de la Universidad Javeriana y experto en seguridad y geopolítica, Luis Felipe Vega, quien explicó las implicaciones de las medidas y el tamaño de la amenaza que enfrente Bogotá.

¿Tenemos que preocuparnos por lo que está pasando en Bogotá?

Sí, tenemos que estar preocupados porque lo que está pasando en la ciudad no responde solamente a un tema electoral. Hace unos años, el ‘Mono Jojoy’ dijo que había que llevar la guerra a las ciudades, y eso es lo que estamos viendo. Nosotros no estamos de alguna manera desconectados de lo que dice el conflicto rural, por eso esta nueva amenaza, que son las disidencias del grupo que sea, empezaron a traernos a nosotros el conflicto para ver cómo hay confrontación interna en la capital del país.

¿Por qué las medidas en Ciudad Bolívar?

El despliegue de fuerza que se hizo en ciudad Bolívar no es para nada ingenuo. Lo hacen porque realmente tiene que haber información de inteligencia sobre la gravedad del asunto. No es ir tras un tipo que puso una bomba. Generalmente, estos grupos terroristas aprenden por tanteo y error; entonces van haciendo pequeños pilotos como el de la Escuela de Policía; lo que pasó la semana pasada en el CAI fue un piloto, y este último atentado también lo fue. Por eso digo que no es lo mismo un atentado en Chapinero o Usaquén que en Ciudad Bolívar.



¿Por qué no es igual?

Geopolíticamente hay que diferenciar. Ciudad Bolívar es muy importante por ser el corredor con Villavicencio, que es estratégico para el paso de alimentos. Si usted quiere colapsar Bogotá, cierre la autopista Sur y la séptima y ya no entra comida. Entonces, controlar la autopista Sur significa poner condiciones en temas de flujo de personas y bienes básicos. Por eso es diferente. Porque en Chapinero o en el parque de la 93 se gasta dinero y ahí la preocupación sería el secuestro, que es diferente.





Si la Policía sabe que en Ciudad Bolívar hay cinco grupos terroristas ¿por qué la inteligencia llega tarde?

Hay un tema de fondo muy grande. La inteligencia de Policía no confía en la inteligencia de Ejército ni viceversa, y es un problema que no hemos podido articular. Ahí es donde las fuerzas están fracturadas y se les olvida que estamos hablando de posibles temas de infiltración venezolana.

Pero ¿la reunión con el Presidente no es una buena señal de unión?

Sin duda. Pero demasiado tarde. Todo se mueve en Bogotá porque es el centro donde está la concentración del poder, por eso, la jugada de poner en crisis a la ciudad no es solo por alarmarnos; es porque hay una clara intención de poner en jaque al país. No es cualquier cosa.



Como ciudadanía, ¿qué nos corresponde?

Todo. A los ciudadanos nos corresponde todo, empezando por tomarnos la calle. La gente tiene que salir a hacer el mercado, a moverse, a salir el sábado al parque porque ahí es donde el terrorista sabe que no tiene lugar. Si perdemos la calle, lo perdemos todo. También tiene que estar alerta y denunciar, porque la inteligencia se multiplica si la sociedad se convierte en parte de la solución y eso puede potenciar la responsabilidad que tienen el Gobierno, la Alcaldía y las Fuerzas Armadas.





REDACCIÓN BOGOTÁ