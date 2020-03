ETB quiere ser el aliado para una Bogotá inteligente

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) no se pondrá en venta, por el contrario, buscará desarrollar aún más los negocios en los cuales ha incursionado, principalmente en la fibra óptica.

Así lo manifestó Sergio González Guzmán, su nuevo presidente, quien regresó a la compañía distrital después de seis años, cuando fue su vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocio. Ese cargo lo ejerció entre 2012 y 2014, cuando fue presidente Saúl Kattan.



“Yo estaba muy feliz trabajando en una empresa china de telecomunicaciones muy grande, ZTE, como vicepresidente de desarrollo de negocios para América Latina, y en enero me llama alguien y me dice: ‘Queremos poner su nombre como posible candidato para la EBT’. Fue un proceso completamente abierto, transparente, con un cazatalentos”, asegura. Por eso insiste en que no llegó como cuota de nadie y que él no tiene “componente político”.

De acuerdo con este economista de la Universidad de los Andes, desde el momento que asumió la presidencia lo hizo con la convicción de que “la ETB no se debe vender” y que se iba a dedicar a implementar una serie de estrategias para potenciar aún más los negocios de la compañía.



“ETB es una empresa que tiene un potencial muy grande, los estados financieros se ven bien, uno diría que tiene una sanidad financiera. Ahora, lo que hay que mirar hacia adelante es qué hacemos, y este es el principal objetivo. Asumo la presidencia bajo un escenario de no venta”, dice González, quien llegó al cargo en la empresa el pasado 3 de marzo.



González, quien reemplazó a Jorge Castellanos en la presidencia, explicó que su estrategia consta de cuatro desafíos: el primero, potencializar los negocios actuales; el segundo, el servicio al cliente; el tercero, monetizar la fibra óptica, y el cuarto, que ETB lidere la estrategia de transformación digital de la capital del país.



Y si bien la compañía tiene un amplio portafolio de negocios, entre ellos televisión, móviles y la línea corporativa para empresas y gobierno, tal vez en el que González considera que tiene más posibilidades de crecer es en la fibra óptica, en donde, según dice, los rivales no pueden ofrecer un producto tan competitivo. No obstante, considera que se debe acelerar el paso de clientes de tecnología de cobre a fibra.

Destaca que la empresa bogotana ha hecho un despliegue grande de fibra óptica en casi toda la ciudad, cubre el 75 por ciento, y viene adelantando la migración, pero se necesita “acelerar la conexión de hogares en fibra, que es la tecnología que el mercado está demandando”.



En Bogotá, la ETB compite con operadores globales de telecomunicaciones, como Claro, Movistar y Tigo, que manejan economías de escala, pero la empresa local tiene un liderazgo en fibra óptica, una infraestructura que, según el nuevo presidente, “no tiene ninguno de la competencia”.



A través de esa tecnología es que la compañía distrital puede ofrecer conexiones de banda ancha y ultrabanda ancha, un mercado de 1,9 millones de conexiones, con corte al tercer trimestre de 2019, y que es liderado por Claro y ETB. Luego siguen Movistar y Tigo.



Pero, además, mientras los operadores ofrecen planes de internet entre 10 y 20 megas, la empresa distrital tiene capacidad para llegar hasta 300 megas. “Cuando usted tiene fibra, la capacidad que tiene desborda la necesidad del mercado actual. Ese es el valor que tiene esa fibra”, insistió el presidente.



“El activo principal que tiene la ETB es la fibra, y hay que buscar monetizarla. Entonces, parte del tiempo que voy a dedicar es a buscar el mejor esquema de sacarle provecho, para que traduzcamos esa inversión en caja”, insiste, y explica que una manera de monetizar aún más la fibra óptica es alquilarla a terceros.

“Lo que no puede pasar es que todos los operadores monten fibra en el mismo sitio. Hay que buscar que haya una única y que todo el mundo la use”.



El segundo desafío que tiene González es la atención al cliente. En este aspecto reconoce avances importantes, pero dice que quiere que se vincule toda la empresa, incluso los sindicatos.



Agrega que su objetivo también será que ese servicio al cliente responda a las actuales necesidades del mercado, el cual está migrando de modelos tradicionales a nuevos modelos digitales.



“Cada vez más y más usuarios se conectan con las empresas a través de medios digitales y no medios tradicionales. El gran reto es transformar esa atención del cliente de medios tradicionales a medios digitales”, asegura González.



Y agrega: “La gente ya no coge un teléfono para poner una queja, lo que hace es que pone un post, un mensaje en Twitter y utiliza canales como Facebook. Entonces, la atención se vuelve fundamental a través de medios digitales”.

En esto acepta que están enfocados todos los operadores de telecomunicaciones, y por eso dice que el gran reto es captar ese mercado y que la atención a esos clientes sea de calidad.



Frente al último reto, que la ETB sea la que lidere toda la estrategia de transformación digital de la ciudad, el nuevo presidente dice que la empresa tiene la infraestructura tecnológica para hacerlo y para convertirse en un aliado del Distrito en la búsqueda de ese objetivo, obviamente bajo un esquema de calidad, de competitividad y de seguridad.



“Hay muchísima información y hoy en día el rey son los datos, pero los datos per se no sirven, hay que segmentarlos para poder tomar decisiones para el beneficio de Bogotá. Imagínese una ciudad con toda su red de semáforos conectada a través de sistemas de información. En el caso de que usted tenga una emergencia, desde una central de control puede poner todos los semáforos en verde para que una ambulancia transite de un lado a otro”, explica, y da otro ejemplo, como el aporte que puede hacer en la estrategia de la alcaldesa Claudia López de los presupuestos participativos en las localidades.



“Lo que se busca es que ETB sea el habilitador de ese tipo de plataformas. Habrá que mirar cuáles son los expertos internacionales que producen ese tipo de herramientas y cómo las traemos y las ponemos al servicio de la comunidad. ETB debe liderar ese proceso de transformación”, señala, al insistir que la empresa bogotana puede ser un aliado estratégico para el Distrito y, por supuesto, para la ciudad.

