Bogotá fue anfitriona y sede del XXIV congreso anual del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu), una de las redes iberoamericanas de urbanismo más importantes del mundo. Durante tres días, representantes de 38 ciudades del mundo recorrieron la ciudad –visitando lugares como el Bronx Distrito Creativo, la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar y el Museo de la Ciudad Autoconstruida– para compartir experiencias sobre ciudades que se organizan alrededor del cuidado.



EL TIEMPO conversó con Rosa Arlene María, directora ejecutiva del Cideu y quien es, además, arquitecta y planificadora urbana con maestría en Gestión Ambiental. María se refirió a lo aprendido en el Congreso y a las expectativas de la presidencia del Cideu, que estará en manos de Bogotá hasta el 2024.

¿Por qué se escoge a Bogotá para la presidencia del Cideu?



Las ciudades pueden presentar sus candidaturas. Siempre se intenta que los alcaldes y alcaldesas que asumen la presidencia de la red sean autoridades con mucha visión, que estén implementando en su territorio esa transformación estratégica. Ya veníamos viendo el trabajo de la alcaldesa Claudia López y la incorporación de la visión del cuidado en la gestión del territorio que consideramos que era muy potente. Se le hizo la sugerencia y se presentó la candidatura de Bogotá a la vicepresidencia en el 2020 y, ahora, por Estatuto ha asumido la presidencia.



¿Bogotá se postuló con algún tipo de proyecto o visión?



Más con una visión que coincide con lo que promueve la red. Al final, la red es una comunidad de ciudades de toda Iberoamérica que están apostando a la transformación de la ciudad hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible que ponga en el centro la calidad de vida de las personas. Bogotá está en sintonía con eso a través de las políticas que está implementando: el hecho de que la alcaldesa haya tenido la valentía de poner el cuidado en el centro de la política y en la estructura del ordenamiento territorial es muy osado e innovador.



Lo que estuvimos haciendo aquí estos tres días no fue sentarnos en un auditorio por horas a hablar de lo que debe ser una ciudad, sino que fue caminar la ciudad. Fue salir con la alcaldesa a recorrer los proyectos, lo que está funcionando bien, lo que está funcionando mal y que, al final, son los aprendizajes que se comparten entre todos.



¿Qué expectativas tiene el Cideu de la presidencia de Bogotá?



Por un lado, fortalecer este tema de la mirada del cuidado en la en la gestión estratégica del territorio, que creo que ha calado bastante en las ciudades que han asistido. Por otro lado, creo que es una buena oportunidad de aprovechar el liderazgo internacional que tiene la alcaldesa: hay una gran oportunidad que se ha abierto para que las ciudades y las autoridades municipales pisen con fuerza en el escenario internacional porque al final es en la ciudad donde finalmente se gestionan las soluciones a las principales problemáticas que amenazan al planeta: cambio climático, migración, densificación…



Dentro de los recorridos que hicieron por Bogotá, ¿qué fue lo que más les llamó la atención?



Todo el proceso de recuperación en Ciudad Bolívar, que visitamos a través del cable. El tema de cuidado ya lo conocía muy bien porque hicimos antes un webinar con la Secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, donde ella profundizó sobre el sistema. Pero verlo en vivo es diferente.



Esa recuperación en Ciudad Bolívar, todo el tema de la curaduría, del acompañamiento para que las personas puedan mejorar su vivienda, que puedan tener un título que pueda convertirse en patrimonio familiar… ¡con aquel nivel de densidad barrial! Mi mente no llega a contabilizar la cantidad de personas que viven ahí, es que ni me imagino cómo se puede gestionar.



Hablamos también con los ciudadanos que usaban el TransMiCable, qué significaba para ellos tener esta oportunidad de desplazarse en este medio de transporte, de poder tener un poco más de seguridad, de tener un lugar más limpio.



Yo creo que ese tipo de intervenciones dan respuesta a una realidad muy crítica que tenemos en Latinoamérica que es la informalidad. Este tipo de intervenciones también son inspiradoras. Yo vi a mucha gente del Congreso interesada, tomando nota, pensando ‘yo debería hacer esto en mi territorio’.

Rosa Arlene María, directora ejecutiva del Cideu, arquitecta y urbanista con maestría en Gestión Ambiental. Foto: Archivo particular

¿Hay otras experiencias en ciudades donde se esté hablando del cuidado?

A raíz de empezar a trabajarlo con Bogotá y con el webinar del año pasado y con la preparación para el Congreso nos dimos cuenta de que ciertamente no es una línea de trabajo muy común en Latinoamérica; pero sí hay ciudades que lo están trabajando: Santiago (Chile), San Martín (Argentina), Monterrey (México)... pero el Congreso va a ser un detonador.



La gente va un poco a tientas. ¿Sabes? Creo que el tema del cuidado siempre estuvo allí, pero la pandemia nos puso en evidencia la importancia que tiene. Creo que hay una intuición en estas autoridades de que es la dirección correcta y van un poco a tientas, pero la gracia que tiene el Congreso y estos espacios de intercambio es que te dan ideas.



Una ganancia del Congreso es que el tema quedó posicionado como una alternativa muy viable de trabajar con mucha rentabilidad social y política para las autoridades.



¿Por qué es clave que las ciudades se organicen alrededor del cuidado y alrededor del reconocer la labor de cuidado no remunerado de las mujeres?



Ha habido un cambio de paradigma con el tiempo, y es que desde los gobiernos locales había una tendencia a cuidar más lo físico: a cuidar la organización del territorio, las calles, la recogida de la basura, la construcción de equipamientos… Con el tiempo hemos aprendido que lo interesante y lo importante de todo esto no es la obra física en sí, sino de qué manera esto contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente.



El concepto de espacio público cambió totalmente: lo importante no es tanto el equipamiento y la calidad de lo que tú hagas como la motivación y la animación y la oferta de oportunidades que hace el gobierno local para que las personas se integren y participen.



Antes se trabajaba en conjunto para la “gente”, pero resulta que la “gente” tiene diversas categorías, diversos tipos de vulnerabilidades: los niños, las mujeres, los adultos mayores tienen necesidades muy distintas…



La lógica de cuidado a nivel global que están teniendo las ciudades es que hay que especializar los espacios públicos, la atención, los derechos que se ofrecen en función de las necesidades de cada tipo de persona.



Y ahí entra entonces el tema de las mujeres. Yo creo que la mujer como ente ha sido muy maltratada a lo largo de la historia. El diseño de las ciudades que han sido diseñadas por hombres y para hombres; ahora se reconoce que hay un uso diferente de la ciudad desde la perspectiva de la mujer. Y eso nos llevó a descubrir a la mujer cuidadora. Estamos reconociendo que es un trabajo que debe ser remunerado, que ellas tienen derecho a tener su vida y que el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que pueda tener acceso a todo lo que pueden las demás personas. Y para mí es una revolución, que estemos teniendo una discusión de eso con más de 100 personas de 38 ciudades de Iberoamérica.



¿Ya se eligió la sede del próximo año?

Ahora se escogió en la vicepresidencia del Cideu a la ciudad de Mendoza (Argentina). Regularmente, le tocaría el Congreso 2024, pero por excepción el alcalde ha pedido celebrarlo el año que viene, también porque vienen los 30 años del Cideu y es un momento interesante.

ANA PUENTES

REDACCIÓN BOGOTÁ

@soypuentes