‘Un parque abandonado es un parque para los delincuentes’

¿Qué encontró en los parques nacionales? ¿Qué amenazas se están viendo?



En las visitas que hemos hecho encontramos muchos retos que nos ha planteado la entidad en mejoramientos de infraestructura. Aquí lo que ha venido haciendo Parques es declarando y ampliando las áreas. Lo que estamos buscando es continuar con ese reto, que cada parque se siga protegiendo, pero, sobre todo, que más colombianos conozcan las áreas.

Para eso, el presidente (Duque) nos ha dado cuatro líneas, pero lo que vamos a mejorar es esa infraestructura para que más personas nos puedan visitar, no solo colombianos sino extranjeros. De los 59 parques, 36 tienen vocación ecoturística, pero solo 10 están abiertos; está semana se abre otro y el Presidente va a anunciar la apertura de 4 más para Semana Santa. Hoy, con lo que tenemos, 3’865.000 personas podrían asistir a los 36 parques nacionales, y 2 millones lo están haciendo. Esto está dividido casi que en dos parques, que son Corales y Tayrona, que reciben casi el 90 por ciento: Corales, 1’600.000, y Tayrona, casi 400.000.



La sensación que mucha gente tiene es que a mayor número de personas, más deterioro...



Lo digo con sinceridad: algunos parques a los que no va la gente se los toma la delincuencia, tenemos siembra de ilícitos, minería ilegal, ganadería ilegal en los parques nacionales. Hemos hecho un esfuerzo en estos dos meses con la colaboración del Ministerio de Ambiente, Defensa; hemos hecho una llave con la Fiscalía y Procuraduría para lograr la captura de personas que llevaban 20 años en el Tinigua o en Chiribiquete en deforestación.



¿Así están las cosas?



Así es, está pasando en Gorgona, Amacayacu, Chingaza, que es un tema muy importante...



Antes de pasar a Chingaza, ¿por qué hay tanto abandono en las sedes?

Son años que nos ha faltado invertir en infraestructura. Acá nos tocó llegar a revisar el presupuesto, teníamos muy pocos recursos. Aquí los cooperantes nos ayudan mucho, KFW, WWF, Unión Europea. Tenemos también unos recursos con Fontur. Pero voy a dar las cifras para infraestructura de este nivel: acá no estamos pensando en hoteles, sino en estas mejoras, para aclararlo. Los parques están protegidos y lo que vamos a hacer es seguirlos protegiendo, pero lo que hemos revisado es que para los 50 parques hacen falta 700.000 millones de pesos, en los 36 con vocación turística son casi 370.000 millones de pesos; el presupuesto no nos va a alcanzar.



Un billón necesitaría…



Exacto, un billón. ¿Qué vamos a hacer? Priorizamos 16 parques, con el ministro de Ambiente; me están dando unos recursos adicionales de casi 100.000 millones. Ayer nos asignaron 25.000 millones de pesos, eso no había pasado para invertirle a la infraestructura. Por ejemplo, Gorgona, el sitio donde deberíamos tener la zona de buceo por excelencia en el mundo, su infraestructura se está cayendo. Vamos a hacer unas inversiones, ya cogimos de esta plata y vamos a hacerlo por fases. La primera, de unos 25 mil, y una segunda fase, de otros 25 mil para infraestructura y mejorar los senderos y los centros de atención que tienen nuestros parques nacionales.



Entiendo que uno puede ir, alojarse, disfrutar. ¿Eso genera recursos para el mismo parque o hay una disparidad en eso?



En muchos de nuestros parques ayudamos a las comunidades, tenemos algunos convenios de ecoturismo con ellos que no nos generan casi nada, es simplemente para mantener. Y es lo que estamos revisando en este momento, siete contratos, porque ya llevan 15 o 20 años y están generando unos recursos para las personas que los tienen. Lo que vamos a hacer es revisar los contratos y, por supuesto, que mejoremos las condiciones para Parques Nacionales. ¿A qué me refiero? A que se inviertan en el mismo parque, porque muchas veces ni siquiera se podía invertir.



¿Hay contratos que benefician a las personas que allí están prestando un servicio, pero no le queda nada al parque?



Así es, entonces lo vamos a revisar. Estamos revisando con los jurídicos cada detalle, no son todos. Hay unas experiencias, como la de Otún Quimbaya, que es maravillosa, tienen el parque en perfectas condiciones, han hecho inversión en las instalaciones. Son un ejemplo, unos muchachos que llevan años haciendo la tarea. Vamos a revisarlo. Si hay una mejora para Parques, la haremos o simplemente se renueva el contrato.



¿Cuáles son esos 7 contratos que piensan revisar?



En Corales hay un contrato de ecoturismo, por ejemplo, y muchas veces no es culpa de ellos, sino porque así se había hecho y se llevaba renovando por años sin encontrar el detalle. Entonces no se habían hecho mejoras, y encuentra uno que la infraestructura se está cayendo: las tejas rotas, los baños se están cayendo. Estamos revisando cómo estos convenios de ecoturismo invierten en la misma infraestructura y le generan unos recursos para mantener parte del parque. Tengo el de Chingaza también, que lo vamos a revisar, es una corporación y tenemos unas diferencias que vamos a revisar con ellos. Y así otros. Pero también tenemos las concesiones, como la de Tayrona, Gorgona...

¿Esas concesiones también se van a revisar?



Exactamente. Por ejemplo, Tayrona se está revisando para la licitación, que son los ecohabs que también están allá. Estamos mirando el tema de la taquilla para ver si efectivamente es para la misma concesión o no. En este momento se está revisando para sacar nuevamente la licitación, estamos en el proceso, ya adelantamos con las comunidades de la zona también las revisiones.



¿En estas revisiones se va a respetar a las comunidades?



Es una instrucción del señor Presidente y el ministro para que siempre tengamos beneficio para el parque y las comunidades que están cerca de la zona. Y así estamos buscando con todos, las tiendas, las ecotiendas; nosotros vamos a mejorarlas. Ya hablamos con el director de la Aerocivil para volver a abrir las tiendas en los aeropuertos. Tenemos también reuniones con las concesiones de aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cartagena. Hablamos para ayudarles a las comunidades indígenas, que cada colombiano pueda colaborar, que tomen cafés de las zonas que tenemos en las zonas de los parques nacionales y poder ayudarle a las comunidades.



Una de las amenazas a los parques es la deforestación. Las cifras aumentan cada año y pareciera que allá no hay ley. ¿Qué estrategias hay para que los parques no sigan en manos criminales?



Es muy importante este tema y voy a dar unas cifras para poner en contexto. En los últimos 20 años se han deforestado 272.000 hectáreas de parques nacionales, 106.000 en los últimos 10 años. También hubo un pico muy alto de 21.000 hectáreas en el 2018. En el 2019 bajó a 13 mil y en 2020 bajó a 8 mil. En el parque El Tuparro, el año pasado se quemaron 105.000 hectáreas por incendios forestales, fue terrible. En 2014 se quemaron 205 mil, casi medio parque de las 558 mil que tiene. Con el viceministro fuimos al PMU a organizar directamente con 80 miembros del Ejército, Policía y Bomberos, y logramos liquidar el incendio en cuatro días. Se quemaron 10.000, es mucho, pero se pudieron haber quemado 38.000. A esta época del año pasado, solo en Tuparro llevábamos 86.000 hectáreas.



¿Estos operativos hace cuánto fueron?



Hace un mes. La Fiscalía y la Procuraduría están comprometidas con nosotros. En la primera reunión, a los cuatro días de yo haber entrado, con el Presidente, ministro de Ambiente, el viceministro de Defensa, con todos los generales logramos hacer una estrategia para capturar a estas personas. Esos son tipos que llevaban en Tinigua más de 20 años, llevaban más de mil hectáreas en deforestación. El primero se capturó en Tinigua y van por otras 53 capturas. Vamos a hacer más operativos.



¿Ya pudieron establecer las causas del turista que se ahogó en Tayrona?



Yo no puedo hablar mucho del tema porque sigue la investigación, es una tragedia para nosotros. Fue César Bolaños el que se ahogó, y en todas las revisiones, cuando llegamos me pasa este incidente y yo pregunto: ‘¿dónde están nuestros protocolos salvavidas?’. Yo tengo que decirle que salvavidas nunca ha habido en estas playas en temporadas bajas, solo en altas, y con todos los protocolos ya estamos revisando con las aseguradoras. Pero nosotros no tenemos contratos con las aseguradoras. Cuando usted entra a un parque nacional, por supuesto tiene los riesgos que eso conlleva.



Es un parque que, no solamente es en playa, sino también tenemos montañas, los nevados, el Cocuy, que pueden presentar accidentes. Revisando las estadísticas, ya llevamos más de 100 fallecidos en los parques nacionales, entonces ¿qué estamos haciendo? La verdad, todo esto es para mejorar, y tenemos oportunidades y retos. Ya tenemos organizado con la Defensa Civil y las aseguradoras un operativo.



La semana entrante me voy a reunir con la PMU de Santa Marta. Básicamente son los dos parques, entre Corales y Santa Marta, a los que más personas van, por lo que vamos a tener un control, pero lo de la persona lo están investigando ellos.



¿Pero no se ha establecido si fue una imprudencia de él o una falta de señalización?



Todas las playas nuestras tienen señalización de precaución, y en algunas está totalmente prohibido entrar al agua. Esa zona del Tayrona tiene unas corrientes que son en verdad muy peligrosas. Aquí hemos recibido la información de los operadores que estaban en la zona, pero por respeto a la familia, yo no quiero entrar en detalles.



¿Qué viene en materia de reforestación?



En los últimos 10 años, Parques Naturales ha restaurado 19.000 hectáreas, me comprometí con el Presidente y el equipo de parques a, solo en este año, restaurar 21.000 hectáreas. Tenemos varios viveros, como el de Chingaza, que cuando llegamos era para 15.000 plantas, pero solo tenía 4.000 plántulas, y dimos la instrucción de llenarlo. Este vivero lo hacemos en colaboración con el Ejército Nacional y va a tener las 15.000 plántulas, pero lo vamos a doblar a 30.000, y vamos a construir en el mismo Chingaza, ya en un mes, la otra parte de esas 390.000 para llegar a 60.000.



Esto quiere decir que vamos a restaurar, en la zona de Chingaza, parte de las 21.000 hectáreas que nos comprometimos y vamos a sembrar más de 2 millones de árboles para ayudar a la meta de los 180 millones de árboles del Presidente.



¿Qué tan grande es el daño que el narcotráfico y los cultivos ilícitos le están haciendo a los parques y cuál es su posición frente a las operaciones con glifosato?



Quiero dejar claro que el tema de glifosato en parques nacionales es absolutamente prohibido y no lo vamos a hacer. El segundo tema es que obviamente nos está haciendo mucho daño. Por eso necesitamos que la gente vaya a los parques, porque si no van, se los toman los demás.



Si yo no llevo turistas, pues un parque abandonado se lo toma la delincuencia, y entonces tengo narcotráfico, ganadería ilegal, minería ilegal, y por eso es la importancia de llevar más colombianos a que disfruten y protejan los parques. Muchos colombianos no conocen los parques nacionales.



Tenemos el tesoro en Chingaza, donde se produce el 70 por ciento del agua que consumimos los bogotanos. Con semejante tesoro y solo van 17.000 personas al año, y es seguro ir. Necesitamos que más colombianos se enamoren de estos recursos que son un tesoro nacional.