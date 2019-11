‘Esta es una oportunidad histórica para Bogotá y Cundinamarca’

Nicolás García es el nuevo Gobernador de Cundinamarca y, hace una semana en las urnas, se posicionó con el 55,69 % de los votos. El segundo más elegido no fue un candidato, sino el voto en blanco, que se llevó el 21,39 % de los sufragios. Los demás candidatos quedaron con menos del 9 % cada uno.



García, nacido en Mosquera, exalcalde de Mosquera y antiguo jefe de gabinete del saliente gobernador Jorge Rey, celebra ser el nuevo gobernador y coincidir en su periodo de gobierno con la próxima alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con quien ya sostuvo un encuentro para hablar de Bogotá - Región.

EL TIEMPO conversó con García sobre sus proyectos para el departamento y sobre cómo trabajará en la integración con la capital.

¿A qué debe los resultados de las votaciones? Ganó en los 116 municipios...

La gente en Cundinamarca está satisfecha con lo que ha hecho el actual gobernador y hay que reconocerlo. Hice parte del Gobierno de Jorge Rey, fui su jefe de gabinete y eso me permitió recorrer Cundinamarca y a la gente en las veredas. En campaña, fui a los 116 municipios por lo menos una vez, luego le di otra vuelta y llegué a 97. Así, hicimos un programa de gobierno real, aterrizado con problemas y soluciones reales.



Se habla de usted como el heredero de Rey, ¿qué mantendrá y qué cambiará?

Fui jefe de gabinete del departamento y he hablado de continuar lo bueno, corregir lo que se deba ajustar y terminar lo que hace falta. Lo bueno: uno, las Juntas de Acción Comunal (JAC) han sido tenidas en cuenta como nunca antes. Dos, somos el departamento que más invierte en saneamiento, acueductos veredales y plan maestro de acueducto y alcantarillado. Tres, aquí se creó el fondo de educación superior de Cundinamarca para darle becas a los jóvenes. Eso debe continuar y mejorar. Además, debemos seguir con Regiotram de Occidente, fase II y III de TransMilenio. Y tenemos que seguir, propongo hacer la fase IV que conectará la avenida Ciudad de Cali con Ciudad Verde en Soacha.

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca para el periodo 2020-2023. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

¿Al final de su mandato en qué quedará TM a Soacha y Tren del Norte?

Fase IV de TM debería quedar en obra. Y, el Tren del Norte debería quedar como nos dejan hoy el Regiotram de Occidente. Se avanzó para tener estudios y diseños que están en ejecución en este momento. Nos corresponde a nosotros hacer los estudios de detalle y buscar la factibilidad con Bogotá y la nación. Pero cuando se tiene voluntad de la capital es más fácil. Regiotram se tardó porque el modelo financiero se desbarató porque Bogotá no quiso participar y tampoco quería dar permisos para pasos y conexiones. Hoy escuchamos con alegría que Claudia López quiere participar en el Tren del Norte.

Señor Gobernador, Representantes y Cundinamarqueses, gracias por recibirme y escucharnos.



Cómo dice Mockus, todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por dársela a Bogotá!



Entre todos lograremos que los ciudadanos de nuestra ciudad región tengan mejor calidad de vida. https://t.co/p2P6X51h04 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 30, 2019

.Encuentro @ClaudiaLopez @nicolasgarciab en @CundinamarcaGob. Gran agenda los espera, para poder dar continuidad a los proyectos emprendidos en materia regional y avanzar en los acuerdos no logrados con el Distrito en este cuatrienio. El mayor éxito para estos gobernantes pic.twitter.com/Kb8HZh39Wh — Jorge Emilio Rey (@JorgeEmilioRey) October 30, 2019

¿En qué coincide con Claudia?

En el Tren del Norte, en fortalecer la venta de agua en bloque de Bogotá a Cundinamarca, en que la ciudad participe de manera activa en las empresas de servicios públicos de Cundinamarca y en la seguridad. La droga que llega a Bogotá entra por la región: hay que trabajar juntos en captura y judicialización.



¿Qué proyectos componen la integración Bogotá - Cundinamarca?

Hablo de seguridad, movilidad, agua, medioambiente y vivienda. Debemos articular el modelo de crecimiento, de qué municipios van a ser receptores de vivienda para bogotanos de manera ordenada. En movilidad tengo pensadas obras como la ampliación de la calle 13, llevar la calle 63 hasta Funza y la perimetral de La Sabana que conecta Soacha, Mosquera, Madrid, Funza, Tabio, Tenjo y sale a Cajicá. Hablo también de la perimetral de oriente y la vía alterna de La Calera por la calle 153 la 170.



Y está el tema de la Suba - Cota, para eso habría que hacer la sustracción de un tramo de la Van der Hammen.



En eso no coincidiría con Claudia...

Mi propuesta es que si se quiere hacer esa vía no hay forma diferente de pasarla por un tramo de la reserva que, para mí, es patrimonio de los bogotanos y los cundinamarqueses. Se haría con el menor impacto posible y concertado con las autoridades ambientales. Es solo una propuesta para discutir. Si no se puede hacer, nos enfocaremos en las otras obras.



¿Qué opina del proyecto sobre la creación de Región Metropolitana que se gesta en el Congreso?

Lo respaldo siempre y cuando se nos tenga en cuenta para aportar al debate. Por ejemplo, sobre qué temas se va a hablar, no queremos dejar una región metropolitana parea hablar de todo y de nada. Queremos ver cuál será la participación.



Usted habla de fortalecer el campo con la creación de la Agencia Comercial de Cundinamarca

Se trata de una entidad que acerque el gran comprador con el pequeño productor. Hoy le compran muy barato los campesinos para vender a mucho mayor precio en Bogotá. Nosotros vamos a ser el intermediario sin ánimo de lucro. Además, compraremos insumos al por mayor, semillas certificadas, Haremos asistencia técnica permanente a los cultivos de los campesinos. Debo entrar en sesiones extraordinarias de la Asamblea en enero para pedir facultades para crear la Agencia, que será una entidad de la Gobernación. Con esas facultades haremos el estudio y quiero que antes de terminar el primer semestre del próximo año esté en funcionamiento esta figura.



¿Cómo moverá la economía del territorio?

La economía de Cundinamarca está en la industria y la construcción. De tercera queda la agricultura y de cuarto, el turismo. Quiero que agricultura y turismo estén casi al mismo nivel de las dos primeras. Desde turismo ya tenemos la marca El Dorado pero estamos muy quietos esperando que los visitantes lleguen. Entonces, vamos a abrir ‘Tiendas Cundinamarca’ en Bogotá en todos los estratos, que la gente pueda entrar tomar café cundinamarqués, endulzarlo con panela cundinamarquesa y mientras está disfrutándolo conozca cada municipio y qué tiene en turismo para ofrecer.



¿Habrá planes por provincias?

Aunque son distintas, coinciden en que necesitan plan maestro de acueducto. Se avanzó en el gobierno de Rey, pero falta. Hay que enfocarse en vías terciarias y en trabajo con los campesinos. En la ruralidad el problema es la falta de oportunidades que complica envejecer y evitar que los jóvenes se vayan del campo y lleguen a las ciudades a hacer cualquier cosa porque sienten que no pueden vivir de lo que hacían sus abuelos.



En fin, ¿cuáles son sus tres banderas programáticas?

Modernizar el campo, conseguir el Tren del Norte y garantizar el recurso hídrico, desde su protección hasta el abastecimiento de agua para todo el departamento.

ANA PUENTES

EL TIEMPO