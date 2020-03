‘Dejar a los niños en casa fue difícil, pero había que ser radical’

Unos días antes de que todos los capitalinos tuvieran que quedarse en casa, un grupo importante de la ciudad ya había salido de las calles: más de 1’300.000 estudiantes de colegios fueron enviados a sus hogares para seguir allí su educación. El reto mayor, quizá, recayó sobre la secretaria de Educación, Edna Bonilla, quien tiene a cargo el manejo de 787.000 alumnos de colegios públicos.



“Dejar a los estudiantes en casa fue una de las decisiones más difíciles, pero había que tomar determinaciones radicales. Hubo que cambiar el chip”, reconoció Bonilla en una entrevista con EL TIEMPO, en la que dio detalles de cómo se ha manejado la educación pública no presencial.

Para los alumnos se desplegó la estrategia ‘Aprende en casa’, que les permite aprender con metodologías flexibles virtuales y no virtuales. Y ya hay resultados. En la primera semana, el Portal Educativo Red Académica (el componente virtual) pasó de tener 12.000 visitas a 520.000. Y, para los que no siempre pueden estar conectados, hay metodologías mixtas que operan en el 67 % de los colegios donde funciona al 100 % la educación no presencial. Los maestros, desde sus casas, están supervisando todo.



Pero el desafío no es solo a nivel educativo. El Distrito cumple, además, con entregar los refrigerios del Plan de Alimentación Escolar. En la primera semana brindó 646.000 unidades de alimentación. Sin embargo, aún evalúan cómo hacerlo en los días de cuarentena.

Desde que comenzó la emergencia, ¿cómo se ha manejado el tema de los refrigerios?

Vamos a seguir entregando el refrigerio escolar. Tengo que aceptar que el operativo ha sido muy complejo. El objetivo es que un día a la semana se lo vamos a estar entregando a los papás. Tendrán lo equivalente a cinco días de la semana para cada niño. Tenemos unos horarios establecidos para cada etapa escolar. La semana que pasó fue de ajuste.

El Plan de Alimentación Escolar no es solo refrigerios, sino almuerzos y desayunos. ¿Qué pasará con esto?

Nosotros quisiéramos dar el plan completo de alimentación escolar, pero nos ha tocado tomar otra decisión. Les estamos entregando a las familias de la ruralidad un mercado para que puedan cocinarlo en la casa porque no podemos tener comedores comunitarios, por el tema de la aglomeración.

¿Y los que no están en el área rural pero requieren de almuerzo?

En este momento no hemos podido hacerlo, estamos en ese ajuste. Toda esta pandemia nos tomó por sorpresa, pero no sin preparación. Trabajamos para que los niños tengan refrigerio.



Hay muchos papás que trabajan, que no tienen con quién dejar a los hijos, mucho menos van a tener tiempo de reclamar los refrigerios...



Para nosotros hubiera sido ideal tener una persona entregando refrigerios en las casas. Lo contemplamos, pero por costos no se pudo. Nos tocó una solución intermedia.

Entrega de refrigerios. Foto: Secretaría de Educación

Usted dice que ya se está implementando una plataforma para que los niños reciban clases de manera virtual. ¿Cuál será la alternativa para quienes no tengan acceso a lo digital?

Yo soy mamá. Sé lo complicado que puede ser todo esto. Lo primero que hicimos fue diseñar unas guías virtuales y también unas no virtuales. Aquellos papás que no tienen acceso a internet, que son muchos hogares, o que tienen restricción al mismo, podrán tener accesos a material impreso. Los profesores trabajaron en eso muy juiciosos. Estamos usando todas las estrategias pedagógicas posibles.

¿Quién tiene que definir si recibe clase virtual o no?

El papá decide, y los que no, deben recoger sus guías. Los profesores no están en vacaciones, ellos se están encargando.

¿Hay un diagnóstico que nos diga cuántos estudiantes tienen acceso a internet?

La encuesta de calidad de vida dice que más o menos un 67 % de los hogares tienen acceso a internet. Pero hay hogares que aunque cuentan con el servicio tienen tres niños. Por eso les digo que tenemos que valernos de muchas estrategias, unas virtuales y otras no virtuales. Hicimos el portal Aprender en Casa en tiempo récord, ahí tenemos todas las guías.

¿Por qué la ADE estaba defendiendo sus derechos laborales en semejante circunstancias?

Le puedo decir que con los maestros solo tengo gratitud. Yo soy profesora de la Universidad Nacional y sé del amor con el que uno escoge esta profesión. Es pasión y convicción. Los maestros nos respondieron. El 96 % hizo su jornada pedagógica el fin de semana. Yo he invitado a la ADE a que trabajemos conjuntamente y a que nos esforcemos por encima de temas sindicales y salariales. Les hemos dicho también que no queremos maestros reunidos, sino monitoreando a los alumnos.

¿Y qué pasa con esos papás que no tienen un plan B?

Tengo en el corazón a los papás que son funcionarios del sector salud y a los informales. Necesitamos cuidarlos. Tenemos enfermeros, enfermeras, médicos que no tienen con quién dejar sus niños. Trabajamos en un plan para los empleados del sector salud, a ellos les vamos a decir ‘en este lugar podemos cuidar a sus niños’. Serían unos lugares especiales, como han hecho en otros países. Para los otros casos estamos pidiendo mucha solidaridad de las familias, pero que no los dejen con los adultos mayores, quienes son los más vulnerables.

¿Cómo está el calendario escolar?

En Bogotá mantenemos el calendario escolar hasta nueva orden, hasta poder decidir si nos toca cambiarlo. Los niños no están en vacaciones, están estudiando en casa. Vamos a mantener los recesos de Semana Santa y las vacaciones de julio.

¿Le preocupa que se afecte el tema de la calidad? ​

Sí. Estamos trabajando en diferentes estrategias de calidad. La educación exige no solo la lectura y el estudio, sino la evaluación, por eso nos tocó cambiar las formas. La calidad seguramente se va a ver afectada, lo que esperamos es que no sea de una forma dramática.

¿Tiene un correo a donde los padres que tengan dudas puntuales le puedan escribir a usted o a los funcionarios?

En la página web de la Secretaría educacionbogotá.gov.co o a mi correo Ebonilla@educacionbogota.gov.co.

