Ella es Angélica Ramírez, la mujer detenida por un robo que no ocurrió

Angélica Ramírez vivió una auténtica pesadilla esta semana cuando fue acusada de robarse unos cosméticos en el Carulla de la calle 63 en Bogotá. Tal cosa nunca ocurrió, como el mismo establecimiento reconoció horas después.



"Sé que es el trabajo del personal de seguridad. No tenía ningún problema con que me revisaran, pero de ahí a que llamen a la policía, me esposen y me encarcelen, me parece exageradísimo", le dijo Ramírez a EL TIEMPO.

Los hechos ocurrieron este 22 de julio cuando la joven, en compañía de una amiga, fue a comprar unos polvos para el rostro en el Carulla. Allí, relata, sacó sus viejos polvos para compararlos con los nuevos. Guardó los viejos en su bolso y compró los nuevos. Cuando iba a salir, el personal de seguridad la detuvo.

"El hombre de seguridad, pensó que me lo había robado y me llevó a una bodega en la parte de atrás. Verificaron el código de mis polvos viejos y no salía en el sistema. Pero seguían diciendo que yo me los había robado", narra Ramírez.

Agrega que el empleado se fue a mirar el video nuevamente y volvió con la Policía, que la detuvo por hurto calificado. Ramírez terminó en Paloquemao, detenida. Solo horas más tarde, Carulla admitió que había sido un error.



Aceptaron que fue un error, pero después de que había pasado todo eso. Me tenía que quedar a hacer el proceso de salida como una persona delincuente. Los cargos que me imputaron nunca más van irse. Ahí me va a quedar que estuve presa por hurto", lamenta Ramírez.

