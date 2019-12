‘El metro contará con mano de obra mayoritariamente colombiana’

La mano de obra que se utilizará para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá será mayoritariamente colombiana y generará, a lo largo de su ejecución, al menos 60.000 empleos directos e indirectos.



Así lo confirmó la empresa China Metro 1 S. A. S., que esta semana firmó con la Empresa Metro de Bogotá el contrato para construir y operar una línea de 23,96 kilómetros que irá entre Bosa, en el suroccidente, y Chapinero, en el norte de la ciudad.

Con la firma del contrato, el grupo chino, integrado por una alianza de las compañías China Harbour Engineering Company LTD. (Chec) y China Communications Construction Company Ltd. (CCCC), quedó habilitado para ejecutar el proyecto más grande en la historia de Bogotá, que cierra una etapa de más de 70 años de intentos fallidos para adelantar la obra.

Para pagar la primera línea no habrá anticipos. El contrato establece unos hitos de entrega de obras, y la Empresa Metro podrá retribuir al concesionario con recursos líquidos en pesos o dólares, y con títulos de pagos por ejecución (TPE). En total se le harán pagos en tres grandes componentes: uno que hace referencia a la obra civil, y por el cual la ciudad desembolsará 4,07 billones de pesos. Otro que tiene que ver con los elementos que deberán ser importados, como los trenes, torres de energía y otros, y por el que se cancelarán 990 millones de dólares. Finalmente está el pago de 37.738 millones de pesos trimestrales por operación del metro durante veinte años.



METRO 1 S. A. S. le respondió a EL TIEMPO un cuestionario sobre lo que sigue para este proyecto en el que los gobiernos Nacional y Distrital invertirán 12,9 billones de pesos del 2017.



¿Cuál será la primera tarea ahora que se firmó el contrato del metro?

​

En primer lugar, hay hitos específicos que deben darse en el lapso que va entre la firma del contrato de concesión y la firma del acta de inicio, con la que arranca la fase de preconstrucción. Estos trámites son administrativos, y se destacan fundamentalmente la suscripción de pólizas, la constitución del patrimonio autónomo y la suscripción del contrato de interventoría.



¿Cuándo se firma el acta de inicio y qué implica?

​

Tendrá lugar en el primer semestre de 2020 e implica dar comienzo a la ejecución del contrato. La duración de esta fase es aproximadamente de dos años, y durante ese periodo van a tener lugar los siguientes hitos: inicio de la construcción del patio taller; la compra, estructuración y puesta de equipos del patio de prefabricación; el subterráneo de la calle 72, el nuevo puente de la avenida Primero de Mayo; elaboración de los diseños finales de ingeniería de detalle, diseños geométricos del metro, de las estaciones y del patio taller; diseños geotécnicos, hidráulicos, estructurales, arquitectónicos, electrónicos, urbanísticos; diseños viales, ambientales y trabajo con la comunidad, y el cierre financiero del concesionario, con objeto de acreditar la existencia de recursos propios y financiación para el desarrollo del proyecto.



¿Cuánto tiempo les toman los estudios de detalle?

Los estudios de ingeniería de detalle, o fase III, se desarrollarán durante la fase de preconstrucción del proyecto, que tendrá una duración aproximada de dos años, durante los cuales se adelantarán, de manera paralela, las obras del patio taller, la compra, estructuración y puesta de equipos del patio de prefabricación, la construcción del subterráneo de la calle 72 y del nuevo puente de la 68 con avenida Primero de Mayo.



¿En cuánto se estima la mano de obra colombiana?

​

El metro contará con mano de obra mayoritariamente colombiana, cuestión que sin lugar a dudas supondrá unos beneficios considerables para Bogotá en materia de empleo. Además, generará también un impacto positivo en otras industrias paralelas. Con la firma del contrato se van a generar cerca de 60.000 empleos, directos e indirectos.



¿Van a tener frentes de obra simultáneos? ¿Cómo se manejará la movilidad?

​

Durante la etapa de construcción vamos a tener presencia de diferentes equipos técnicos a lo largo del trazado en el desarrollo de los diseños finales. Las obras que se realizarán durante esa etapa se harán en la medida en que la Empresa Metro tenga resuelta la adquisición predial. Frente a los planes de manejo de tráfico, será la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Empresa Metro de Bogotá, la encargada de aprobarlos con el fin de que permita que la ciudad continúe funcionando adecuadamente. Desde la concesionaria ponemos a disposición de Empresa Metro de Bogotá (EMB) las herramientas necesarias para garantizar que el plan de tráfico que se elabore sea plenamente funcional y efectivo.



¿Cuál será la estrategia de comunicación con los ciudadanos?

​

La gestión socioambiental del proyecto se deberá ejecutar mediante estrategias que permitan la participación ciudadana. Las principales acciones que se llevarán a cabo estarán dirigidas a prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar todos los impactos y riesgos ambientales y sociales que se puedan generar por la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas y fases. El concesionario implementará un plan estratégico de comunicaciones por medio del cual se deberá destacar el valor de esta obra como elemento transformador de la ciudad y potencializar sus posibilidades para generar comportamientos positivos entre la ciudadanía, mediante campañas de cultura ciudadana que impacten el bienestar colectivo de la totalidad del sistema metro.



¿Qué es lo primero que verán los bogotanos?

​

Los primeros elementos del proyecto del metro que los ciudadanos verán son el patio taller, patio de prefabricación, subterráneo de la calle 72 con avenida Caracas. Todas estas construcciones y obras se llevarán a cabo durante la etapa de preconstrucción, cuya duración aproximada es de dos años.



¿El material de los pilotes del viaducto se importará?

Los pilotes que soportarán el viaducto serán de gran formato y profundidad; para su construcción se utilizarán, principalmente, concretos y aceros –que se consiguen en el mercado local– y equipos de instrumentación, que provienen del exterior. Para la construcción del metro utilizaremos una combinación de materiales nacionales e importados. Los que se puedan conseguir en Colombia, aquí se comprarán. Lo demás será contratado con proveedores internacionales. Lo que está claro es que serán de primera calidad y durabilidad para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.



¿Cuál es su experiencia en la construcción de metros similares al de Bogotá?

​

En China, la CCCC y sus subsidiarias han participado en la construcción de los metros de Wuhan, Tianjin, Qingdao, Shanzen, Xi’an y Hong Kong, entre otros; además de los de Singapur Capital, Kuala Lumpur (en Malasia), Canberra y Sídney (en Australia). En la actualidad, la Xi’An Rail Transportation Group Company Limited opera cuatro líneas de metro en la ciudad de Xi’an con un total de 129,46 km y 99 estaciones, movilizando, en promedio, 3,2 millones de pasajeros al día. Desde la apertura del metro Xi’an, más y más ciudadanos han sentido la tremenda mejora que el metro ha traído a una ciudad imperial. No solo es la conveniencia del transporte: desde el impulso económico hasta la expansión metropolitana de la ciudad, los cambios que trae el metro a Xi’an son integrales. El metro de Xi’an no solo se convirtió en la tarjeta de presentación de la nueva prosperidad de la ciudad, sino que también trajo un estilo de vida y cultura más modernos.



¿Qué dificultades han tenido al construir metros en el mundo?

​

Cada proyecto que hemos asumido tenía unas características distintas y, por lo tanto, los retos en materia de construcción de metros que hemos afrontado durante nuestra trayectoria han sido de distinta índole. No obstante, Chec es una empresa que cuenta no solo con experiencia, sino además con un pleno compromiso para con sus proyectos, lo que nos ha permitido afrontar de forma exitosa las dificultades o contratiempos surgidos en otras ocasiones.



¿Cuántos kilómetros de metros han construido?

Bajo el esquema de APP, similar al modelo de concesión del metro de Bogotá, se han construido y se encuentran en operación 133,12 km de metro y 58 estaciones. Y actualmente bajo construcción APP, dos líneas de metros para las ciudades chinas de Harbin y Urumqi, con una longitud total de 52,7 kilómetros y 47 estaciones.



¿Cuándo piensan entregar el metro de Bogotá?

​

Desde el momento de la firma del contrato de concesión hasta el comienzo de la fase de preconstrucción habrá un lapso de unos 4 a 7 meses. A continuación tendrá lugar el proceso de preconstrucción, cuya duración aproximada es de dos años. En esta fase, los principales hitos que tendrán lugar son la elaboración de los diseños. Además, tendrá lugar el cierre financiero del concesionario, con objeto de acreditar la existencia de recursos propios y financiación para el desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo se iniciará la construcción del patio taller, patio de prefabricación, subterráneo de la calle 72 con avenida Caracas y el nuevo puente de la 68 con avenida Primero de Mayo. La fase de construcción del metro tendrá una duración de cuatro años y medio, aproximadamente. En este lapso se llevará a cabo la construcción de la infraestructura del metro elevado, así como de las estaciones, el equipamiento del proyecto y la importación de los trenes.



Finalmente tendrá lugar la fase de pruebas y puesta en marcha, que durará seis meses. Concluido este proceso se iniciará la etapa de operación formal del metro. Al terminar la concesión se procederá a la reversión de los equipos al Distrito Capital.



YOLANDA GÓMEZ Y HUGO PARRA

EL TIEMPO