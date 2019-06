‘Hacer el metro no es de derecha ni de izquierda, es de sentido común’

Recuperar el medioambiente a través del metro, la arborización y la protección de la estructura ecológica; fortalecer las autoridades para combatir el crimen y crear un sistema de Icetex gratuito para jóvenes y adultos son tres de las grandes apuestas que Claudia López destacó durante su entrevista en Arriba Bogotá, en Citytv.

La candidata de la Alianza Verde aseguró que una de sus obsesiones es la calidad del aire en Bogotá. Y propone mejorarla con el proyecto que divide a algunos de los aspirantes a la alcaldía: el metro de Bogotá. “Tenemos que hacer metro, metro y más metro. Es energía eléctrica, energía limpia y transporte masivo de mejor calidad”, afirmó, y aclaró que, aunque hará la primera línea como quede trazada en esta administración, pensará en completar el sistema hasta Suba y Engativá.

También es clave, dice, seguir haciendo la transición de TransMilenio y el SITP hacia energías limpias.



Para recuperar la sostenibilidad ambiental de la ciudad, además, promete frenar la tala de árboles y proteger dos zonas claves: la reserva Thomas van der Hammen, en el norte, y el parque Entre Nubes, en el sur.



Ahora, en el tema de seguridad, López propone un fortalecimiento integral del sistema de denuncia, captura y judicialización. “Protegeremos la denuncia y concentraremos la Policía en tres tareas: perseguir y capturar atracadores, perseguir y capturar violadores de niños y mujeres y desarticular las ollas de narcotráfico”, detalló la candidata, y aseguró que, de ser elegida, les dará más recursos de inteligencia y actuación a las autoridades para que trabajen sobre tres zonas principales: Corabastos, el canal de la calle 6.ª y el canal de Fucha en Antonio Nariño, que identificó como los nuevos tres ‘bronxcitos’ de la capital.



Asimismo, afirmó que mejorará los números para el sistema: “Vamos a meter una plata para tener el doble número de URI para retener a los atracadores, el doble de fiscales para judicializarlos oportunamente y que no queden libres por habeas corpus. Y ampliaremos cupos carcelarios en la Cárcel Modelo y en la Cárcel Distrital”.



Finalmente, su tercera bandera electoral tiene que ver con un Icetex gratuito que se trabajará en concertación con los empresarios y la academia para enviar a los inscritos a carreras con potenciales salidas de empleo y asegurarles una oportunidad laboral.



“Este es el esquema: décimo y once, más un año, se nos gradúan de técnicos; décimo y once, más dos años, de tecnólogos; décimo y once, más tres años, de profesionales. Ese mismo consorcio universitario público y gratuito les va a ofrecer a los mayores de 45 años reentrenamiento laboral; nadie es viejo a los 45 para trabajar”, describió López.

¿Qué hace en los barrios?

Mucho se ha comentado sobre la ausencia de la candidata de Alianza Verde en foros y debates de medios de comunicación, organizaciones y universidades. Lo cierto es que Claudia decidió recorrer 19 de las 20 localidades de la ciudad junto a los precandidatos a ediles de su partido para conocer, de primera mano, las necesidades de los ciudadanos y que los aspirantes a estar al frente de las juntas administradoras locales (JAL) se den a conocer.



“Si algún escenario político necesita renovación, es el Concejo y las JAL. Los ediles son personas muy importantes, son los líderes del barrio, es el buen vecino, al que le duele el problema de su comunidad, pero no se queda quejándose”, afirmó.



De hecho, López convoca para este domingo a todos los ciudadanos a elegir los candidatos oficiales ‘verdes’ a ediles en 210 puestos de votación financiados con plata del partido.



“Todo el que viva en la capital, que tenga cédula, que quiera votar, puede ir y hacerlo. Solo necesita estar en el censo electoral de Bogotá”, detalló. Con esta consulta, Claudia finalizaría la segunda etapa de su campaña y daría paso a una nueva fase: el trabajo con candidatos al Concejo y la conformación de 10 foros temáticos para exponer y seguir construyendo su propuesta electoral.

