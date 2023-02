En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, que finalizó el pasado 3 de febrero, la ciudad recibió por cuarta ocasión a una de las expertas en movilidad y urbanismo más importantes del mundo y la responsable de la peatonalización de Times Square y el rediseño de 2,3 millas de Broadway desde Columbus Circle hasta Union Square, en Nueva York. Se trata de Janette Sadik-Khan, directora de movilidad de Bloomberg Associates y ex comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, quién habló en exclusiva con EL TIEMPO.

¿Cuál es la conversación que se debe dar alrededor del espacio público?

La movilidad es un tejido de nuestra vida diaria. Podemos tomar todas las calles de la ciudad y podemos dedicarlas a los automóviles, como ha sido durante 50 años. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos congestión y contaminación del aire. Pasamos tanto tiempo simplemente yendo del punto A al punto B y la pregunta es: ¿ese es el mejor uso de nuestro espacio o es mejor buscar formas de hacer que sea más fácil moverse, de modo que ni siquiera tenga que subirse a un automóvil? Las ciudades de todo el mundo ven sus calles como el inmueble más valioso que tienen, porque se puede utilizar para fines mucho mejores que los que hemos hecho durante los últimos 50 años. Y creo que eso es lo emocionante de Bogotá. Bogotá está mirando sus calles y diciendo que pueden hacer más que solo mover autos. Pueden ser lugares para que la gente disfrute.

Pero hay oposición en cuanto a redistribuir el espacio, ¿Cómo cambiar eso?

Pasa en todo el mundo. En cada ciudad, siempre hay una razón para no cambiar. Y en Nueva York nos enfrentamos a lo mismo, pero no podemos darnos el lujo de esperar. No se van a resolver los problemas de congestión y movilidad construyendo más carreteras o simplemente haciendo que entren más y más carros. Esta inacción solo refuerza el status quo. Son los líderes los que realmente hacen avanzar a las ciudades y eso es lo que estamos viendo aquí en Bogotá.

¿Cómo logró ese cambio en Nueva York?

Establecimos una visión de lo que queríamos hacer: queríamos que a los neoyorquinos les resultara más fácil caminar, andar en bicicleta, tomar el transporte público y hacer que nuestras calles fueran lo más seguras posible. Y entonces teníamos un plan estratégico para lograr eso. Nuestras calles habían sido las mismas durante 50 años y los neoyorquinos también se mostraron muy escépticos ante los cambios. Por eso nos movimos rápido como lo han hecho ustedes aquí en Barrios Vitales, para decirles a la gente que sí se puede cambiar. Una vez que vieron que era posible y los resultados del proyecto, les encantó y eso nos permitió seguir haciendo más proyectos. Cambiamos el statu quo y la gente ahora tiene expectativas muy diferentes sobre lo que pueden ser sus calles y lo que puede ser su ciudad.

¿Qué progreso ha visto en Bogotá en estos años?

En Bogotá están mirando sus bicicletas, pero no solo están construyendo una ciclovía aquí y allá, están creando una red. Ahora hay 600 kilómetros de carriles para bicicletas, que es más de lo que hay en Copenhague. Tienen 880.000 personas en esas ciclovías y eso es asombroso. Eso es un gran logro y no sé por qué más gente no habla de ello. Y ahora que se sentaron las bases y los cimientos con las ciclorrutas, es el momento perfecto para lanzar las bicicletas compartidas, porque aprovecha esa inversión. Es lo que hicimos en la ciudad de Nueva York.

¿Eso incluye el cambio de vías por plazas?

Lo más importante es cambiar el uso del espacio. Para nuestra primera plaza, tomé piedras de proyectos en los que no se usaron y las usé para marcar el espacio. Simplemente lo pintamos de un verde básico pero fue suficiente para cambiar el uso del espacio. Luego vimos un aumento del 132 por ciento en las ventas minoristas de los negocios alrededor de la plaza. Habíamos convertido el espacio de un lugar donde la gente estacionaban sus autos a uno donde la gente quería estar. Así que espero que se aplique en Bogotá.

¿Cuánto tiempo lleva hacer ese cambio cultural y de infraestructura?



El cambio puede ser rápido. En Bogotá tenemos ejemplos muy interesantes con la estrategia Barrios Vitales y cuando le muestras a la gente las oportunidades que han estado escondidas a plena vista, empiezas a cambiar la cultura. De hecho, cuando asumió el siguiente alcalde después de que Bloomberg dejó el cargo, dijo que a Times Square volvían los autos, la gente se volvió loca y se negó.



Muchos ven esto como ‘una guerra’ contra los carros. ¿Es así?



Creo que tenemos que dejar de pensar en esto en términos de automóviles versus autobuses y metro. La lucha por las calles de Bogotá es la lucha por el futuro de la ciudad. Ustedes están escribiendo un nuevo futuro para Bogotá con las inversiones en el metro, en TransMilenio, en las ciclovías y en las vías peatonales. Creo que si no dan esos pasos hoy, el futuro no será bueno. Entonces, aunque es difícil, el objetivo de los alcaldes no es eliminar la controversia en torno a los proyectos de transporte, el objetivo es entregar proyectos exitosos a pesar de ello.