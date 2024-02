‘Bogotá no está impulsando política de legalización de drogas’: Secretario de Seguridad

Un mes después de que Carlos Fernando Galán se posesionó como el alcalde de Bogotá, la ciudadanía aún está a la expectativa de cómo se va a restringir el consumo de drogas en la ciudad, respetando tanto los derechos de los menores de edad, como los de los consumidores.

Es por eso que César Restrepo, secretario de Seguridad, habló con EL TIEMPO acerca de este tema, así como también de algunos de los delitos que más preocupan a los bogotanos, como la extorsión y el sicariato.

¿Por qué las cifras de enero fueron tan buenas luego de un 2023 tan complicado?



César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Archivo particular

El año pasado, la Policía le dio unos golpes muy importantes a la criminalidad. Lo que se ha hecho es que se reorganizó el dispositivo de la ciudad y se concentraron los esfuerzos donde los delitos tienen más impacto.

Se escogieron unos núcleos que son los dinamizadores de la violencia: homicidio, extorsión, hurto y economías ilícitas. Con esto se lograron resultados buenos para la ciudad, por ejemplo en los homicidios, que se redujeron 23 por ciento. Este fue el enero con menos homicidios en cuatro años.



¿Qué pasa con la extorsión?



Ahí no tenemos números favorables. Es un problema que está definido porque históricamente es un delito con mucho subregistro porque la ciudadanía no es muy dada a denunciar y no tiene confianza, y eso hace que este asunto sea difícil de perseguir. Es importante que la gente denuncie porque, de hecho, que aumenten las denuncias ayuda a poder ejecutar las acciones.

La gente siente miedo…

Un componente muy importante del éxito del extorsionista es generarle miedo al ciudadano. Por eso, nosotros les decimos que denuncien porque no vamos a perseguir al delincuente, sino que le vamos a ayudar a gestionar el proceso extorsivo. Los miembros del Gaula Militar y de Policía son expertos en el manejo de situaciones extorsivas y van a poder desenredar el factor de presión con los que los extorsionistas llegan.



Cerca del 70 por ciento de las extorsiones son carcelarias, ¿qué hacer?



La secretaría no puede hacer nada porque muchas de esas llamadas son del norte del país u otras ciudades. FACEBOOK

TWITTER

Eso tiene que ver con el miedo. Son personas que lo convencen de que le están haciendo seguimiento y lo someten al terror. La solución sería que en las cárceles estas personas no tuvieran teléfonos y hubiera inhibidores de señal, pero ahí la secretaría no puede hacer nada porque muchas de esas llamadas son del norte del país u otras ciudades. Hay que crear una cultura de manejo de estas situaciones porque cuando las cárceles quedan en centros urbanos, medidas como los inhibidores de señal son de muy difícil aplicación.

En la Plaza de Bolívar, el general José Daniel Waldron Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Promover las denuncias podría afectar las estadísticas…



Para nosotros no es temor que se aumenten las denuncias porque siempre hay un número de eventos que no son conocidos en los registros oficiales, pero si los conociéramos, todos podríamos avanzar en más acciones. Nuestra apuesta no es a administrar la inseguridad, sino a construir la seguridad, y eso requiere conocer el crimen, para eso, las denuncias son una herramienta fundamental.

¿Qué ha pasado con las bandas multicrimen en Bogotá?



El gobierno anterior hizo un inventario criminal que fue determinante para la toma de decisiones. Nosotros estamos iniciando un nuevo ciclo de inventario con una nueva metodología, y nuestra meta es que la ciudadanía lo conozca y sepa quiénes son los que amenazan su seguridad y tranquilidad y nos ayude a que podamos hacer que la ley llegue a ellos.



¿El sicariato está creciendo?

Los homicidios por sicariato tienen un arraigo muy grande en los sistemas criminales y, por lo tanto, desmantelar las organizaciones criminales es apostarle a un futuro con menos homicidios.

Pero hacer esto es el producto de una acción permanente del cierre de espacios al crimen que se hace mediante la acción operativa y la judicial, por eso es tan importante la conexión entre la Policía, la Fiscalía, la secretaría y las Fuerzas Militares. Por otro lado, también tenemos homicidios que son producto de fallas estructurales en la convivencia y en el consumo problemático de licor y de sustancias psicoactivas. Ahí tenemos una conversación de ciudad muy importante.

Policías comprobaron que los documentos que portaban los conductores fueran reales. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

¿Cómo va el protocolo de consumo de droga en Bogotá?



Ese asunto es una discusión compleja, pero vamos a dejar unos temas claros. Primero, Bogotá no está impulsando una política de legalización de drogas. Dos, es muy importante proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre cualquier cosa. Tres, la ciudad reconoce que hay unos derechos otorgados para los consumidores, pero esos derechos deben convivir con los que son otorgados por la ley a los que no soy consumidores. La ciudad ha tomado la decisión de hacer un diálogo ciudadano para construir una herramienta que permita aplicar lo que dice la ley.

¿Entonces no hay una estrategia para Bogotá?



Estamos trabajando con un actor muy importante que es el Concejo de Bogotá, que reúne las voces de todos los sectores de la ciudad. Lo que la Alcaldía de Bogotá ha pensado es que con ayuda de la corporación se logren identificar actores de la sociedad civil que representan a los consumidores, a los no consumidores y a los niños para que integren la conversación y se pueda definir el pacto de ciudad en el que se pueda aplicar lo estipulado por la ley.

Si los puntos de conflicto están identificados, ¿por qué no se atacan directamente?



Esa es una de las bases de la nueva estrategia de la Policía; focalizar donde las cosas pasan. Donde los delitos tengan mayor representatividad allí vamos a poder generar mayor mejoría.



Ciudadanos consideran que para mejorar la seguridad en Bogotá es necesario acabar con la corrupción en la Policía. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿No tener toda la policía necesaria está afectando a la ciudad?

Son cerca de 17.000, lo que tenemos que hacer es apuntarle a la estrategia y optimizar el uso de la policía en las zonas más críticas FACEBOOK

TWITTER

Absolutamente. El óptimo de pie de fuerza que permitiría tener mucho más control y prevención dice que la ciudad debería tener 10.000 policías más, pero con lo que tenemos hoy en día, que son cerca de 17.000, lo que tenemos que hacer es apuntarle a la estrategia y optimizar el uso de la policía en las zonas más críticas para golpear el crimen y en general en la ciudad para brindarles protección a los ciudadanos. En general, la ciudadanía empezará a ver que hay un esfuerzo operativo más robusto y que la Policía está para ayudarlos.

Las vallas de las supuestas disidencias muestran que hay presencia de grupos armados cerca de la ciudad…



Esos temas de seguridad nacional, nosotros desde la secretaría tenemos que manejarlos con prudencia, pero lo que puedo decir es que nosotros no tenemos estructuras armadas en la ciudad ni en el Sumapaz, pero siempre está la amenaza de los grupos organizados de querer afectar a Bogotá y en eso sí la ciudad puede estar segura de que eso siempre lo tenemos monitoreado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO