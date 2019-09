'El Metro de Santiago es un proyecto que trasciende gobiernos'

El Metro de Santiago Chile es un referente en sistemas de transporte en América Latina. No en vano ha asesorado a otros metros como el de Caracas, Medellín, Panamá, Quito, Río de Janeiro e, incluso, al proyecto de metro de Bogotá. Y mientras enseña, sigue sorprendiendo: en 2027, tendrá tres líneas nuevas, extenderá cuatro más y completará 191 estaciones que cubren 215 kilómetros en 32 comunas.



EL TIEMPO viajó en el sistema, lo probó en hora pico y valle, conectó con los trenes regionales, conoció las nuevas líneas 6 y 3 y conversó con su presidente, el ingeniero Louis de Grange, quien explicó las claves del desarrollo del metro a su cargo.

“Este es un proyecto de Estado que trasciende los gobiernos. Eso ha sido la clave, darle continuidad,con gobiernos corporativos fuertes y no politizados, con directorios fuertes y altamente capacitados”, afirmó de Grange. En efecto, este ha sido un medio que se mantiene a flote a pesar de los cambios de gobierno entre derecha, izquierda y hasta dictadura.

Otro de los puntos que, en su concepto han marcado el avance de Metro, tienen que ver con la “excelencia operacional”. Y para eso, han comenzado a trabajar con modernos sistemas de información en tiempo real que le permiten tanto al sistema como al ciudadano tomar decisiones. Esto, al mejor estilo de una ciudad inteligente. Por ejemplo, en las líneas 3 y 6, las más nuevas, funcionan con trenes sin conductor, pero son manejados desde el Centro de Control de Operaciones (CCO), donde se procesa la información de demanda, número de pasajeros, frecuencias y llamados de emergencia.



“Hay innovaciones en comunicación entre trenes para mejorar la regularidad, aumentar la oferta y hacer más cómodo el viaje. Ya hicimos algo con las nuevas líneas y continuaremos”, aseguró de Grange.

Las estaciones de Metro en Santiago incluyen un componente cultural. Foto: Cortesía Metro

El sistema, además, avanza en uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 60 % de su matriz energética viene de las ERNC de la planta de energía solar El Pelícano y de energía solar con el Parque eólico San Juan de Aceituno.



Finalmente, indicó que ha sido importante proyectar un crecimiento constante. Para eso la línea 7 está en etapa de diseño de construcción, las 8 y 9 en factibilidad de construcción y la 10 en evaluación después de que el presidente Sebastián Piñera la pidiera para cubrir casi el 80 % la población de la ciudad con 300 kilómetros de rieles.



De Grange agrega que no solo se trata de crear infraestructura para movilidad, sino de potenciar el desarrollo urbano. “Metro es protagonista del diseño y desarrollo de la ciudad. Hay comunas pobres y periféricas donde se genera un desarrollo alrededor de las estaciones que antes no existía. Siempre que llegue metro es buena noticia”, explica. De ahí, deriva que, en su concepto y en el caso de Chile, “siempre es preferible un metro subterráneo, porque permite aprovechar mejor el espacio en superficie y el espacio público y facilitar las conexiones entre líneas”.

Ahora, frente al caso de la capital colombiana, solo se refirió a la urgencia de concretar el proyecto de Metro.



“Bogotá es una tremenda ciudad. Tiene más de ocho millones de habitantes sin metro. Si no le apuesta a eso está hipotecando el crecimiento sustentable de la ciudad. Si queremos que Bogotá sea una sociedad competitiva y sustentable en el largo plazo, necesitamos una red de metro”, alertó, hablando con conocimiento en terreno. De Grange visitó Bogotá en 2017 y detectó, de primera mano, la necesidad de un sistema de mayor velocidad, frecuencias precisas y mayor capacidad.



Aunque de Grange no ha acompañado directamente el proceso de Metro Bogotá, funcionarios y direcciones del Metro de Santiago sí han hecho un acompañamiento integral con la esperanza de ver despegar un nuevo sistema en el continente.

ANA PUENTES

EL TIEMPO