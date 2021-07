‘Vamos a estar mucho en la calle’: nuevo secretario de Seguridad

Abogado. Con un posgrado en Economía y una maestría en Participación Ciudadana. Pasó por los ministerios de Ambiente, Interior y Defensa. De familia militar como herencia de su madre. Este es un repaso muy rápido por la vida de Aníbal Fernández de Soto, el nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, quien, en conversación con EL TIEMPO, habla sobre el desafío que asumió de recuperar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad y de los planes que trae principalmente para reducir los hurtos y los homicidios, que están disparados.



También llega con la firme intención de fortalecer las relaciones del Distrito con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y el Gobierno Nacional, y de consolidar un nuevo modelo de seguridad, convivencia y justicia. Además, deja claro, ante las protestas programadas para la próxima semana, que habrá garantías y acompañamiento para la movilización social pacífica, y acción contundente de las autoridades ante la violencia y el vandalismo.



¿Qué se sabe sobre la llegada de primeras líneas de otras ciudades del país?

En los últimos meses hemos visto cómo la protesta ciudadana, la manifestación pública que por razones sociales y políticas se ha venido convocando, también ha tenido de alguna manera una confluencia con acciones delincuenciales, actos violentos, etc. Algunas de las dinámicas que hemos visto en otras ciudades nos ha permitido identificar que hay actores que están buscando llegar a Bogotá para generar violencia, miedo. Esta administración garantiza la protesta social y la movilización pacífica, pero debemos exigir a quienes convocan estas marchas a que den garantías a la ciudadanía para que no se tornen violentas.



¿Qué le dijo la alcaldesa para invitarlo a ser el nuevo secretario de Seguridad?

Ella me planteó que quería invitarme a lo que considero que es el primer desafío, y es que tenemos un nuevo escenario en el país, un nuevo contexto del que no podemos ser ajenos, no solo por la pandemia y lo que se deriva de ella, sino también porque hay un entorno social y económico que no podemos dejar de atender. Y eso requiere que en materia de seguridad y acceso a la justicia planteemos un nuevo modelo que sea efectivo y que reconozca esa realidad. Esa fue la invitación que me hizo la alcaldesa, a poner en marcha ese nuevo modelo.

¿Ese modelo implica cambios frente a lo que venía haciendo el secretario de Seguridad saliente?

Yo encontré unos instrumentos muy poderosos, muy bien estructurados que tienen el sello de Hugo Acero (exsecretario de Seguridad) y que vamos a potenciar. Ahora bien, de nuevo la pandemia, la situación social, económica y política del país presenta un nuevo escenario en donde tenemos que aprovechar esos instrumentos estructurados, y la nueva estrategia de la Policía para enfrentar los desafíos que se están presentando, y el reto nuestro es articular esa estrategia de la Policía, liderada por el nuevo comandante de la Metropolitana, el general Camacho, con la oferta de la secretaría, pero con todo el apoyo del restos de las entidades distritales, porque la seguridad va más allá de lo que pueda hacer la fuerza pública.

¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de lo que pasa hoy en materia de seguridad?

No podemos desconocer que hay mucha preocupación en la ciudadanía, que se están presentando indicadores en materia de homicidios, hurtos de celulares, bicicletas, etc., que son una realidad, que ustedes lo han reseñado en artículos muy juiciosamente hechos en EL TIEMPO y es la realidad en términos de cifras y percepción. Mientras se sigan cometiendo delitos, homicidios y alteraciones del orden público, nuestra obligación es trabajar al máximo y atender esa realidad para darle la vuelta a la situación.



¿Y cómo va a lograr estas reducciones?

El modelo de convivencia y seguridad que queremos construir con la Administración y la Policía es un modelo con enfoque de derechos que pone a la ciudadanía en el centro, que busca a través del diálogo generar espacios de concertación para integrar preocupaciones de la ciudadanía y responder de manera asertiva a esas preocupaciones. Vamos a estar mucho en la calle, en consejos de seguridad local, diálogo permanente con la comunidad, de la mano con la Policía y las entidades del Distrito, y vamos también a ser mucho más eficaces en la ejecución de recursos con los que contamos para dotar a la fuerza pública que nos apoya en la ciudad y a la justicia, para que puedan hacer mejor su labor.

¿El aumento de los homicidios podría estar explicado en la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre la presencia de grupos armados organizados?

La alerta habla sobre la posible presencia de grupos armados organizados. La semana pasada se llevó a cabo un comité de justicia transicional del Distrito donde se revisan conceptos de seguimiento del Ejército, Policía, Ministerio de Defensa, y la conclusión del comité es que no se evidencia presencia de grupos armados organizados. Sí hay grupos delincuenciales que a veces usan nombres de otro tipo de estructuras para generar temor, pero el punto es que el plan que estamos trabajando está centrado en zonas donde hay más homicidios, particularmente en cinco zonas: Usaquén, Kennedy, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar.

¿Cómo encontró la relación entre Alcaldía y Mebog?

Yo, francamente, me he sentido muy bien recibido por la Policía, y por parte de la alcaldesa lo único que he visto es el mayor respeto hacia la institución, la mayor intención de trabajar articuladamente en función de generar las mejores condiciones de seguridad a la ciudadanía, y yo aspiro a fortalecer esa relación y construir las mejores acciones en equipo que redunden en mejores resultados para la ciudad.

¿Cuándo van a estar listos el nuevo comando de la Mebog, las URI y la nueva sede de la Cárcel Distrital?

El proyecto de la sede de la Mebog ha venido avanzando de forma muy positiva en el último tiempo, desde el punto de vista de obra, el proyecto de construcción se acerca al 90 por ciento de ejecución, esperamos muy pronto dar a conocer a la ciudadanía un cronograma más claro de cuándo aspiramos a que se termine; también estamos comprometidos con proyectos tan importantes como las nuevas URI o el centro carcelario de Campo Verde, que son proyectos estratégicos a los que les voy a hacer una gerencia muy estricta.

¿Con cuánto dinero cuenta la entidad para ejecutar sus proyectos?

Para este año, el presupuesto de inversión que estamos ejecutando es de 500.000 millones de pesos y 79.000 millones en funcionamiento. Para septiembre de este año se espera el ingreso de 500 policías para investigación criminal y en diciembre de 2021, 1.000 más que apoyarán el modelo nacional por cuadrantes en la ciudad. Este refuerzo es un compromiso del Ministerio de Defensa que valoramos mucho. Adicional a esto, se logró la incorporación de 4.000 auxiliares de policía, que están siendo vinculados desde el pasado mes de febrero, proceso que terminará en noviembre del presente año.



¿Cuál es el panorama que ve en adelante para su gestión?

Encontré una gran oportunidad, concreta, y es que la política distrital de seguridad, convivencia y justicia que había sido expedida por decreto en el 2011 tiene una vigencia que vence este año, entonces un poco mi aspiración es a generar una convocatoria en la lógica del diálogo para construir entre todos esa nueva política de seguridad, convivencia y justicia para la ciudad entre los años 2022 y 2038, cuando Bogotá cumple 500 años.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

Redacción Bogotá

En Twitter: @oscarmurillom