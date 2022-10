La alcaldesa encargada, Edna Bonilla, dice que el albergue temporal lo eligieron el Ministerio Público y los indígenas, que llegaron allí por 25 días y ya llevan 6 meses. Fiscalía investigará a los agresores en protesta.

Bogotá fue escenario de una protesta que derivó en acciones violentas contra policías, gestores de convivencia y la ciudadanía, ¿qué medidas está adoptando la Alcaldía?



Hemos rechazado todas las formas de violencia, hemos hecho el llamado a solucionar nuestros problemas a través del diálogo. Particularmente he rechazado la instrumentalización que se ha hecho de niños, niñas y mujeres. Hemos tenido situaciones complejas, pero el miércoles fue profundamente doloroso, esas imágenes nos conmovieron, nos hace un llamado a que la violencia no puede solucionar conflictos, demandas de la sociedad.



No solo hemos acompañado a la Fuerza Pública, también a nuestros gestores de convivencia, quienes son ciudadanos que están siempre haciendo un llamado al diálogo. Hemos conversado también con la comunidad emberá.

Los indígenas bloquearon la entrada del edificio Avianca el pasado miércoles. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Bogotá les ha incumplido a los indígenas?



La comunidad emberá lleva dos años asentada y se hicieron unos acuerdos en mayo y Bogotá les ha cumplido, hicimos una inversión alrededor de 9.000 millones de pesos. Le hemos dado albergue, atención humanitaria y servicios de salud, educación y alimentación a la comunidad emberá.

¿Cuál es la solución de fondo?



Un plan para que las comunidades puedan regresar a su territorio. Esta es una situación del país. Es un momento de cambio y por eso valoramos tanto que el Gobierno Nacional esté sentado en este PMU que instalamos y podamos dar soluciones complementarias.



El Distrito seguirá haciendo lo que ha venido haciendo. El sitio La Rioja, que es donde se gesta esta problemática, fue acordado, además nos lo solicitó el Ministerio Público y la comunidad indígena aceptó, no fue porque la Alcaldía haya dicho que tiene que ser ahí. Ese sitio estaba previsto para 25 días y llevamos 6 meses, entonces, la solución tiene que ir de la mano del Gobierno Nacional, que está trabajando con nosotros. La Alcaldía les está cumpliendo a los indígenas.

¿Cómo califica la actitud de los indígenas con la ciudad?

La violencia no puede ser la forma como solucionamos nuestros problemas, los derechos de cada uno tienen un límite cuando están los derechos de los otros. Tenemos pendiente un acto de reconciliación, los indígenas pueden tener algunos reclamos, que incluso exceden la competencia del Distrito, pero no se puede utilizar, por ejemplo, a los niños para este tipo de situaciones.



Los escuchamos porque también es un momento de escuchar, de dialogar. Nos decían: ‘tenemos inconformidades con la alimentación’, y dijimos: perfecto, venga miramos cómo puede ser; ‘tenemos inconformidades con la educación’, venga miramos. Pero eso no quiere decir que después salgamos violentamente a protestar. Uno de los 10 puntos de acuerdo a los que llegamos el jueves incluye que se revisen las normas de convivencia, lo hacemos en el respeto y en el diálogo que nos merecemos.

¿Los indígenas le han fallado a Bogotá?



El país tiene unas deudas históricas con los indígenas, pero no podemos aceptar que estas manifestaciones se tornen violentas. Nos toca trabajar para que ninguno le falle a Bogotá. Los ciudadanos estamos esperando que haya acciones contundentes contra esos violentos que atacaron de esa manera a mujeres policías, gestores de paz, a policías que estaban tratando de controlar la situación.

Los usuarios de redes sociales reportaron agresiones a policías y gestores de convivencia. Foto: Imágenes capturadas de Twitter

¿Qué acciones concretas ha habido contra los indígenas que atacaron a las personas?



Ya se hizo una presentación de denuncias y estamos acompañando a quienes han presentado denuncias, pero hay una instrucción del Presidente de la República al ministro Alfonso Prada, con quien estuvimos trabajando en el puesto de mando unificado, para que trabaje con la Fiscalía en este proceso de acompañamiento y de denuncias. Confiamos en que el Gobierno Nacional pueda ejercer esa labor, nosotros ya hicimos lo que nos corresponde.

Hay investigaciones contra algunas personas de esta comunidad, particularmente contra hombres, por abuso, por maltrato y violencia, ¿cuántas investigaciones hay y en qué estado están?

No tengo el dato actualizado de cuántas investigaciones, sé que por los actos vandálicos del miércoles capturaron a dos personas en flagrancia. Nosotros y nuestros gestores de convivencia estamos poniendo las demandas, las denuncias, pero ese aspecto en particular, el acuerdo que se hizo en el PMU, es que lo manejará el Gobierno Nacional. Quiero ser contundente en esto: el Distrito ha cumplido y algunos elementos adicionales, como este, los va a manejar el Gobierno Nacional, con quien estamos trabajando.

Los indígenas han dicho que en La Rioja no tienen agua ni energía, que están en condiciones de hacinamiento, ¿ustedes entregaron ese sitio en esas condiciones? ¿Qué es lo que ellos están alegando?



Quiero insistir, en mayo hubo una serie de acuerdos, se ponen a disposición varios sitios para que la comunidad se pudiese alojar. Recuerdo cuatro lugares: La Florida, Arcadia, El Edén, en Melgar, y en Carmen de Apicalá. Ninguno de los sitios fue aceptado por la comunidad emberá. La decisión la toma el Ministerio Público y los emberás, y 1.066 personas son trasladadas a la UPI La Rioja por 25 días. Sacamos de ahí a jóvenes del Idipron. Desafortunadamente ha ido pasando el tiempo y desde el Gobierno Nacional no se ha hecho todo lo que tiene que ver con el plan del retorno.



El albergue empieza a resultar insuficiente, pero yo les quiero decir que no es cierto que llevaran 15 días sin agua ni 15 días sin luz. El jueves, el Ministerio Público hizo una visita y verificó. ¿Qué es lo que sucede? Como tenemos este sitio para un número menor de personas, pues empieza a haber problemas. Hubo un daño que requirió la compra de hidrantes, de una motobomba, y se restableció el servicio de agua. Y también se provisionó los servicios de electricidad y gas, elementos de aseo y demás.

Hemos hecho un llamado a la comunidad emberá sobre el buen uso, pues hemos evidenciado desperdicio de agua, a veces tenemos problemas externos como pañales o papeles que taponan la tubería. En electricidad hemos tenido un problema de robo de cables. Por eso nos toca tener unas reglas de convivencia, pero la solución debe ser el plan de retorno.



Habrá algunas personas que se quieran quedar en Bogotá, y siempre he dicho bienvenidas las personas que se quieran quedar, pero todos tenemos que cumplir unas mínimas normas que nos permitan vivir en la ciudad. Ellos se comprometieron con esos acuerdos de respetar ese lugar, de no llegar en horas no concebidas, no dejar salir a menores si no están acompañados por adultos.

Indígenas emberas desplazadas por el conflicto, que reclaman atención y una mejora de sus condiciones de vida, amanecieron en el albergue La rioja en el centro de la ciudad. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Ellos se comprometieron a mantener ese sitio en buenas condiciones?

Sí, hay un manual de convivencia. Dentro de los acuerdos que tuvimos está revisar nuevamente los acuerdos de convivencia, que incluyen desde el uso adecuado de las instalaciones, las prohibiciones para algunos funcionarios, el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, la manera como vamos a manejar las donaciones... Esto se conoce desde mayo, pero ha habido algunos incumplimientos y por eso se creó una mesa que va a revisar estos acuerdos, pero cuando usted tiene 761 personas habitando el albergue, pues se pueden presentar problemas.

¿Cuántas personas habían sido asignadas en La Rioja y cuántas hay hoy?, ¿han estado llegando más?

Hemos estado con un proceso de entrada y salida de personas. Ellos nos están proponiendo una caracterización. En el mes de mayo, cuando se asigna La Rioja, había alrededor de 1.098 personas. El acuerdo era que tienen que ir saliendo, pero ¿qué ha sucedido?, que unos entran, otros que salen. Necesitamos el dato exacto de cuántas personas habitan allí.

¿La Rioja está habilitada para recibir esa cantidad se indígenas?



No, y en eso hemos sido también enfáticos, claros. Este sitio tiene una capacidad mucho menor. Cuando nos dicen que hay hacinamiento, decimos sí, pero recuerden algo, este sitio fue escogido por el Ministerio Público y por la misma comunidad emberá. Si permitimos que sigan llegando personas, vamos a tener estos problemas humanitarios y claro que hay problemas, por eso tuvimos 10 acuerdos entre el Gobierno Nacional, la comunidad emberá y el gobierno distrital. Uno de esos acuerdos incluye que el Gobierno Nacional, a través de la SAE, va a revisar qué sitios adicionales podría ofrecer como alojamiento. En el PMU, la SAE dijo que ya había tres lugares en Bogotá y que estaban en revisión, pidieron la próxima semana para adelantar los detalles y demás. Eso también, entiendo, valoro y agradezco, fue una orden del Presidente de la República.

¿Los indígenas sí quieren retornar a sus territorios o prefieren seguir viviendo de las ayudas y los subsidios en la ciudad?



Al ser una comunidad de 800 personas, pues uno encuentra de todo, aquellos que quieren regresar, que entienden que esa es su solución definitiva y otros que consideran la posibilidad de quedarse. Bogotá es una ciudad abierta para todos, pero en la que respetamos las normas, en la que respetamos que queremos vivir, con una convivencia sana y demás.

Tras su salida del parque, los indígenas fueron reubicados en la UPI La Rioja. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

¿Los indígenas emberás ya se disculparon por los actos violentos?



No, son 10 acuerdos a los que llegamos, tuvimos acuerdos en servicios públicos, en alimentación, kit de noche, en salud, en educación, en garantías para el retorno, en reglas de convivencia, en los procedimientos con la sociedad de activos, en seguimiento de los acuerdos y en un acto de reconciliación que ellos mismos quisieron promover. Nos dijeron: ‘queremos hacer un acto de reconciliación con la policía, con los gestores, con la sociedad’.

¿Y eso cuándo va a ser?

Nos comprometimos a que la próxima semana se revisaría conjuntamente y se generaría el espacio para ese gran acto de reconciliación entre la comunidad emberá y la sociedad.

La alcaldesa Claudia López dijo que la comunidad emberá no ha sabido respetar la generosidad que les ha brindado a Bogotá. ¿Usted comparte esa impresión?



Comparto muchas cosas con la alcaldesa Claudia López, he hecho un llamado a la comunidad emberá, pero también he hecho un llamado a diálogo respetuoso y al cumplimiento de los acuerdos. El que le exijamos mucho más a la alcaldesa, yo también le exijo mucho más a la comunidad emberá, de hecho, hice un llamado muy enfático, por ejemplo, a la no instrumentalización de niños y niñas. Son cosas que me duelen profundamente, esperemos que se cumplan esos acuerdos.

Se repartió un afiche con las personas que agredieron a agentes y gestores y se ofreció una recompensa. ¿Usted esperaría que haya un castigo efectivo?

Sí. El cartel lo sacó la Policía y el Presidente de la República le pidió al ministro Prada que se reuniera con la Fiscalía para manejar esa situación, por ahora nosotros seguimos acompañando esa solicitud.

ERNESTO CORTÉS

JEFE DE REDACCIÓN EL TIEMPO

