‘La agenda de mujer y género no se debe limitar a tratar la violencia’

Aunque no bajará la guardia en la prevención y atención de violencias de género, Diana Rodríguez, la nueva secretaria de la Mujer, quiere expandir las tareas y temas por tratar con niñas, jóvenes y adultas.



Así se lo manifestó a EL TIEMPO la abogada y economista de la Universidad de los Andes, con doctorado en Sociología de Northwestern University, y que ha dedicado su carrera a la defensa de poblaciones vulnerables desde enfoques integrales.

Rodríguez asegura que desde la secretaría, que suma siete años desde su apertura en enero de 2013, continuará el trabajo por la seguridad de la mujer en las calles, pero también dará una mirada a la economía del cuidado (ese trabajo no remunerado que implica el cuidado del hogar, los hijos y los adultos mayores) y a la planeación distrital con enfoque de género desde todos los sectores.

¿Cuál será el sello de esta secretaría en tiempos de la primera alcaldesa mujer en Bogotá?

​

Será una secretaría que si bien reconoce que es clave seguir trabajando por la reducción de la violencia, entiende que ahí no se acaba la agenda de las mujeres. Por quedarnos solo en eso, dejamos por fuera el sistema de cuidado, que históricamente ha caído en los hombros de nosotras, pero que debe repartirse entre el Estado, el gobierno local y la empresa privada.



Muchas mujeres tienen un doble turno de trabajo: trabajan un promedio de nueve horas y después dedican cinco horas al trabajo doméstico. Si pudiéramos pensar en estrategias para ahorrarles tiempo en esas tareas y ayudar a redistribuir cargas les daríamos más tiempo para estar con sus hijos, descansar o dedicarse al cuidado personal.



Hay un tema transversal y son los presupuestos sensibles al género. Haremos que todos los sectores tengan que dedicar parte de su presupuesto a políticas con enfoque de género y evitaremos que se haga de manera desarticulada.

Esperamos formular un POT incluyente, que nos reconozca en nuestras diferencias y diversidades y que sea referente mundial FACEBOOK

TWITTER

De hecho, académicos hablan de impulsar una política transversal de género en temas como la formulación del POT, ¿lo han contemplado?

​

Sí, y hacerlo es un logro. Si uno piensa en planeación territorial con enfoque de género, es más fácil crear políticas públicas después. Por ejemplo, un POT hecho así entendería las Casas Refugio como mobiliario urbano y evitaría que su existencia dependa del arrendamiento del momento. También permitiría pensar en diseñar jardines infantiles cerca de las principales estaciones del metro, cruzando de nuevo la economía del cuidado: una mujer puede dejar a su hijo en un buen lugar, volver rápidamente al sistema para ir a su trabajo y regresar, de nuevo, por la tarde a recogerlo de manera sencilla. Todo para que tener hijos no se convierta en una barrera para poderse desarrollar profesionalmente. Esperamos formular un POT incluyente, que nos reconozca en nuestras diferencias y diversidades y que sea referente mundial.

¿Habrá algún tipo de cambios o mejoras en las Casas de la Igualdad?



Las mujeres somos el 52 % de la población de Bogotá y la mayoría están entre los 20 y 49 años. Esta población necesita capacitarse para el mundo laboral. Por eso fortaleceremos la oferta en formación en tecnología e independencia financiera.

Esperamos formular un POT incluyente, que nos reconozca en nuestras diferencias y diversidades y que sea referente mundial FACEBOOK

TWITTER

Hay tareas pendientes. El año pasado, un fallo de la Corte ordenó garantizar los implementos de salud menstrual a habitantes de calle en Bogotá, ¿lo cumplirán?

​

Tenemos que acatar el fallo, y esto depende de un trabajo intersectorial entre las secretarías de la Mujer, de Integración Social y de Salud, para diseñar políticas que garanticen los derechos de las mujeres habitantes de calle. Redondeando cifras, más o menos son 10.000 habitantes de calle en Bogotá, de los cuales un poco menos de 2.000 son mujeres.

En esa misma línea de cooperación, ¿cómo trabajarán en equipo con otras entidades?

​

Si algo va a ser único en esta alcaldía, es que la mujer va a ser un tema de todos los sectores. Comenzando por la Secretaría de Seguridad: con ellos seremos una dupla inseparable. Uno de nuestros primeros proyectos es acercar los sistemas de justicia de manera integrada a las mujeres. Actualmente, esa atención está concentrada en Paloquemao, pero queremos expandirla a Suba, San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar. La idea es que haya una variedad de instituciones –Fiscalía, Medicina Legal– para brindar una oferta integral de justicia ante casos de violencia.



Con Salud vamos a abordar la economía del cuidado y la atención en salud mental. El Índice Sintético de Machismo considera en sus variables los intentos de suicidio. Las mujeres tienen muchos más intentos de hacerlo que los hombres; sin embargo, son mucho menos efectivas a la hora de hacerlo. Eso lo que nos dice es que tenemos vía para hacer prevención.



Y con TransMilenio queremos hacer una app para que las mujeres puedan reportar en tiempo real el acoso.

¿Cómo abordarán el tema de acoso callejero?

​

Hay que desnaturalizarlo y hacer entender que no es un derecho cogerle la cola a una mujer. Eso será en parte campañas y trabajo articulado con la cultura ciudadana, pero también debemos apostarle al código penal, para que los temas de acoso queden tipificados para que se incluyan aquellas conductas de acoso de las que son víctimas las mujeres en el espacio público.

Queda en sus manos un diagnóstico de riesgos para la seguridad de las mujeres en la noche, ¿cómo lo aprovecharán?

​

Todo lo que se hizo con Me Muevo Segura nos permite tener información para adoptar políticas y priorizar acciones. Si ya tenemos data sobre los espacios más oscuros por donde transitan las mujeres, sabemos que debemos ver por el alumbrado público, el manejo de escombros y residuos... La idea es que esa información nutra no solo a la Secretaría de la Mujer, sino a todos los sectores. Las mujeres tenemos derecho a vivir la ciudad sin miedo.

La historia nos ha mostrado que debemos seguir construyendo sobre los logros y ganancias de otras mujeres FACEBOOK

TWITTER

¿Qué avances destaca de la Secretaría de la Mujer saliente?



En el tema de mujer y de garantía de derechos, todo son avances sobre los que debemos seguir construyendo. Y la historia nos ha mostrado que debemos seguir construyendo sobre los logros y ganancias de otras mujeres.



Reconozco la forma en que se hacen las representaciones judiciales desde la Secretaría de la Mujer: es la forma como las mujeres sienten que tienen un acceso de calidad a la justicia. Son acompañadas en todo momento, en las audiencias. Que no son mujeres que llegan solas a los complejos judiciales sin saber cómo enfrentarse al victimario, sino que son apoyadas por las mejores abogadas.



También celebro el tema de ‘Me Muevo Segura’. Ese índice nos permite tener una mejor información que ahora todos los sectores puede usar para adoptar mejores políticas.



También está el fortalecimiento de la línea púrpura. El hecho de que las mujeres puedan mantener un número telefónico y WhatsApp para poderse contactar es una forma de decir estamos tratando de llegara a las ciudadanas y que esto no es una Secretaría lejana.



Que hayan aumentado los viajes de mujeres en bicicleta es otro logro. Hay gente que puede decir 'eso qué importa'. Pero es que moverse en bicicleta significa que los costos de transporte se reducen, que las mujeres no dependen de si les restringen económicamente o no sus recursos para llegar al trabajo, también les cambia patrones sociales.



La apuesta acá es innovar, pero siempre construyendo sobre lo construido.

ANA PUENTES

Redacción Bogotá​