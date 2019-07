‘Hay que replantear el POT: Bogotá no necesita tal expansión’

De la mano de expertos y ciudadanos, el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) trabaja en la emisión de un concepto sobre el proyecto de plan de ordenamiento territorial (POT), que trazará el futuro urbano, ambiental y social de la capital en los próximos 12 años.



Este concepto, que debe estar listo antes del 31 de julio, es el último paso que debe sortear el robusto plan antes de llegar al Concejo de Bogotá, donde se definirá si es aprobado o no.

EL TIEMPO conversó con Carlos Roberto Pombo, presidente del CTPD y especialista en Planeamiento Urbano y Regional, quien habló de aspectos positivos y negativos del POT que diseñó el Distrito.



Pombo recalcó, especialmente, que esta será una lectura conjunta: “Convocamos a la ciudadanía a audiencias públicas para que complementen el concepto. Aclaro, este no es vinculante. Queda en manos del Distrito si hace caso omiso o no”.

Las audiencias públicas a las que se refiere fueron definidas en torno a los seis proyectos territoriales estratégicos que propone el plan (ver gráfico). Estas son actuaciones de crecimiento y mejoras urbanas sobre varias localidades. Por sus dimensiones, Pombo considera que es clave conocer su impacto sobre las poblaciones.



Bogotá, Cómo Vamos, en su documento de observaciones al POT, ha llamado la atención al Distrito en el sentido de ser cuidadosos con la proyección de estos desarrollos urbanos. Aunque destaca el esfuerzo del Distrito en esta propuesta de oferta de vivienda y calidad de vida para distintos sectores.

Pero Pombo no es completamente partidario de los proyectos. Tiene, por ejemplo, reservas frente a Ciudad Norte.



“Según estudios que hemos analizado, no hay suficiente demanda de suelos para vivienda como para proponer la urbanización de Ciudad Norte”, asegura, y cita los resultados de población de Bogotá según el Dane para validar su argumento.



“Somos 7’181.469 habitantes. A partir de ahí se hace la proyección poblacional y de demanda de suelo. El Distrito, basándose en este escenario, dice que la ciudad necesitará más 770.000 viviendas nuevas. Para nosotros no se necesita tal cosa. La Sociedad de Mejoras y Ornato, que también presido, estima que la ciudad dejará de crecer en 20 años como normalmente lo ha hecho. Más allá del valor ambiental de la reserva, estamos seguros de que, urbanísticamente, no se van a necesitar esas áreas”, detalló Pombo.



Por esa misma razón, critica que se piense en expansión y redensificación al mismo tiempo.



“Si realmente en 20 años la ciudad va a dejar de crecer como lo ha hecho, habría que pensar una cosa completamente diferente: no crecer en términos cuantitativos, sino cualitativos. Por eso creo que hay que replantearlo todo. Es un POT para lograr la expansión al norte que la administración no logró en el año 2000.”, afirma.



E insiste en que en el planeteamiento de este POT hay una oportunidad histórica para plantear bien las cosas: "Lo primero que uno hace cuando está haciendo planeamiento territorial es ver cuál es la demanda de suelo a futuro y cuál es la proyección de población. En eso nos hemos equivocado de forma grave e histórica. Hoy con la información y tecnología que tenemos deberíamos acertar: pero ellos insisten en no reconocer las dinámicas demográficas. No tenemos nada en contra de la administración: esto no es un asunto político, sino de información".

Sin embargo, la Secretaría de Planeación (SDP), entidad que está al frente de la formulación del POT y de la proyección de Bogotá, ha sostenido que precisamente todo lo contemplado en el plan apunta a una “ciudad densa, compacta y cercana” para dar calidad de vida y felicidad a sus habitantes.



“Queremos generar viviendas cercanas al trabajo, con espacio público y sistemas de transporte, y así detener la migración hacia la región”, asegura David Monroy, director de estudios macro de la SDP.

Lo bueno del POT

A pesar del énfasis que hará en las observaciones sobre la oferta y demanda de viviendas y los proyectos estratégicos a la hora de redactar el concepto, Pombo reconoce varios aciertos en el documento.



“Reconozco un esfuerzo grande por producir todo ese material. Hay un avance importante en el abordaje de ruralidad, en estrategias de mitigación contra el cambio climático, en controlar la ubicación de bares y en la inclusión del ‘Plan especial de manejo y protección del centro histórico’ (PEMP) y los tratamientos de conservación”, dice Pombo, y finaliza con una sugerencia:



“Tan importante investigación y proceso deben simplificarse para que la ciudadanía lo entienda. En últimas, el POT es para que la gente lo use y sepa qué será de su ciudad. Si el POT no es entendible para la ciudadanía, queda muerto”.

Audiencias públicas

Si usted quiere participar en la formulación del concepto del POT desde el CTPD, tenga en cuenta estas fechas:



Ciudad Norte - para Suba y Usaquén: 10 de julio (4 p. m.), en la Biblioteca Francisco José de Caldas (carrera 92 n.° 146C-24).



Franja Cerros Orientales - para Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Mártires y Antonio Nariño: 10 de julio (5 p. m.), en el Colegio Policarpa Salavarrieta (calle 28 n.° 5A-06).



Alameda Entreparques - para Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo: 11 de julio (5 p. m.), en el Colegio Nuestra Señora del Pilar (calle 63 n.° 28-59).

