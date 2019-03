‘El gran reto es enamorar a los ciudadanos’: Ángela Garzón

Con una encuesta, la concejal Ángela Garzón se quedó con la candidatura a la alcaldía por el uribismo al ganarles al concejal Diego Molano y al exrepresentante a la Cámara Samuel Hoyos. Ahora se prepara para enfrentar a los otros candidatos de partidos de centro y centro-derecha y poder enfrentar a las demás fuerzas de centroizquierda e izquierda radical.

Usted le dio una sorpresa a su partido, ¿cree que será lo mismo a la Alcaldía?

Estoy convencida de que puedo dar la sorpresa, estoy convencida de que tengo unas propuestas que le sirven a Bogotá y estoy dispuesta siempre a escuchar a los ciudadanos. No me cansaré de repetirlo: la gente quiere gobernantes cercanos y reales como ellos.

¿Participaría en una consulta interpartidista?

Nos preocupa el tema de una consulta que no vaya unida a las elecciones y que le cuesta 40.000 millones de pesos a la ciudad. Estamos proponiendo una encuesta entre candidatos que tengamos afinidades programáticas. Este mecanismo es más barato, no lo tiene que pagar la ciudadanía, lo asumen los candidatos y si se hace técnicamente, queda bien hecho.

¿Llegó la hora para elegir una mujer a la alcaldía?

Siento que Bogotá está preparada para tener una mujer alcaldesa elegida por primera vez popularmente. Eso sí, gobernando de la mano de los hombres.

¿Qué proyecta una mujer en el Palacio Liévano?

Proyecta disciplina, transparencia y escucha.

¿A quién le gustaría enfrentar, a Claudia o a Navarro?

Yo no tengo problema a quién me toque enfrentarme. Mi gran reto es construir unas buenas propuestas para que la ciudadanía confíe en mí y quiera votar por mí. Aquí, el gran reto es enamorar a los ciudadanos. Sea quien sea el contrincante, de parte mía solo recibirá respeto y una campaña limpia, sin falsedades, sin corrupción. Aquí creo que el gran reto que tenemos todos los candidatos es construir las mejores propuestas y salir a la calle a ver a quién le creen los ciudadanos.

Como candidata del CD, ¿no se polariza más?

Mi lema es, precisamente, ‘Bogotá nos Une’. Aquí todos somos diferentes, tenemos ideas diferentes, profesiones y sueños diferentes, pero tenemos algo en común y es nuestra ciudad. Necesitamos propuestas concretas y eso es lo que nos está exigiendo la ciudadanía. No les debemos responder a las peleas políticas sino a los proyectos de ciudad.

¿Por qué Bogotá perdió ese liderazgo?

Creo que por diferentes temas como la corrupción, la falta de ejecución y las peleas políticas que han hecho que Bogotá vaya retrocediendo, se han dejado de hacer obras importantes por diferencias ideológicas. Hace 18 años, la gente se sentía orgullosa de decir que era funcionario de la Alcaldía de Bogotá. Hoy les da vergüenza. Tenemos que volver a darles ese sentido de pertenencia, y que los bogotanos se sientan orgullosos de la ciudad.

¿En seguridad, que está pensando hacer?

Seguiremos con mano firme contra los delincuentes y corazón grande con los ciudadanos. Pero hay que ser concretos: aplicar más tecnología para mejorar, trabajar en prevención para evitar que los niños y los jóvenes caigan en manos de los delincuentes.

¿Por qué siempre hace énfasis en el tema familiar?

Porque uno de los asuntos que he trabajado no solo desde el Concejo, sino a lo largo de mi vida, ha sido el abuso sexual infantil y eso hace parte de la violencia intrafamiliar; porque he trabajado en los temas de mujeres víctimas de violencia en familia, porque en mi casa hay una historia y es el asesinato de mi hermana hace 19 años. Es algo que me preocupa, que he trabajado siempre y que quiero asegurar. Además, porque cuando reducimos los índices de violencia intrafamiliar mejoramos las condiciones y la calidad de vida de las sociedades. Unos hogares sanos pueden hacer la diferencia.

¿Cuáles son esos temas que la obsesionan hoy?

Educación, seguridad y competitividad. Ahí están enmarcados todos los otros temas como movilidad, sostenibilidad, generación de empleo, hacer de Bogotá una ciudad inteligente y apostarle a la industria del conocimiento, entre otros.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO