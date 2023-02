En entrevista con EL TIEMPO, el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, afirma que la capital del país necesita tener en 2025 las líneas Sogamoso y Chivor.



¿Qué tan real es el riesgo de que Bogotá y Cundinamarca tengan un apagón?



Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, ve crucial estudiar nuevas fuentes de confiabilidad. Foto: Cortesía Grupo Energía Bogotá

¿Qué muestran algunas proyecciones? Bogotá proyecta que el 100 por ciento del parque vehicular de transporte público sea eléctrico, hay un acuerdo que dice que a partir del 2022 no pueden entrar más buses si no son eléctricos. En los próximos 10 años va a haber una transformación muy importante de ese parque.



Deben entrar dos líneas del metro, Dios quiera en los próximos 6 o 7 años, y debemos tener un ferrotrans a Zipaquirá y a Faca, más el crecimiento natural de la ciudad y una electrificación de la mayoría de las cosas. Si todo eso se da, Bogotá va a necesitar más energía que la que se puede generar en su entorno, que es fácil de traer; si necesita más, va a depender de las autopistas (líneas de transmisión).



Tenemos tres eventos que han ocurrido en la historia del país: los apagones en el 76, el 88 y el 92, y por no anticipar las cosas con suficiente tiempo han llegado fenómenos del Niño, no se ha construido la transmisión a tiempo y no se han tenido las nuevas fuentes de generación a tiempo. ¿Qué nos está pasando actualmente?



Hay cuatro gigas de potencia que no han entrado: de los 2.400 de Hidroituango solo han entrado 600 y los 2.000 de las renovables no convencionales de la Costa, que están demoradas por la línea Colector, no van a entrar antes del 2026. Estamos con toda esa generación parada.



La líneas para traer la energía que existe, y que es muy importante, es Sogamoso y Chivor, una de 500 kilovoltios y otra de 250, y no se han podido hacer.

¿Cuál es el riesgo?



Y si no se tiene nada de eso y llega a haber un Niño o cualquier fallo en el sistema, como pasó en la crisis del 86 con una turbina de una planta de 160 megavatios en Caldas, pues quedas sin plan B. Una ciudad como Bogotá, con las expectativas de población, tiene que tener plan B y estas líneas son el plan B.



Estamos corriendo todos los días sin llanta de repuesto en una autopista destapada, en épocas difíciles, donde se caen las torres por movimientos de montañas, donde hay incertidumbres de Niño.

¿Hoy tenemos esa incertidumbre?



Todavía tenemos llantas de repuesto, pero a partir del 26 muy probablemente no vamos a tener llanta de repuesto, obviamente si se frenan todos los proyectos y la ciudad no crece, si hay una crisis, si la demanda de energía no crece, si no hay metro, si no hay ferrotrans y si se dejan de electrificar los buses, pues podemos seguir como estamos.

Como si quedáramos congelados en el tiempo...



Sí, y también que tuviéramos la suerte de que no pase nada malo. Lo que pasa es que cada equis tiempo pasan cosas malas, como pasó con el covid-19. Es indefectible que Niños van a pasar, en los próximos 5 años va a haber un Niño.

¿Ese riesgo es para Bogotá-Cundinamarca o Bogotá y todo el centro del país?



Primordialmente, Bogotá-Cundinamarca, pero se puede afectar más. No tengo suficiente conocimiento de cómo opera el centro nacional de despacho para decir si hay afectaciones en otros departamentos circunvecinos, pero claramente todo el entorno de Bogotá tiene ese riesgo.

¿Qué tan importante serán las dos líneas?



La alcaldesa está preocupada y quiere que nos sentemos con el Gobierno, ya hay varios momentos en que Bogotá ha tenido que utilizar la termoeléctrica de carbón Termozipa. Eso garantiza el suministro, pero de carbón, y el carbón está a 200 dólares la tonelada, y eso es parte de las cosas que le pegan a los precios, porque la energía de Sogamoso es infinitamente más barata.



Tener esas autopistas garantiza energía más limpia, más barata y más confiabilidad en el sistema. Es un tema sensible de seguridad de la ciudad que terminemos esas líneas, ideal, en el 2025.

¿Tenemos otras líneas que puedan servir?



Claramente hay más líneas, lo que pasa es que Bogotá traga un montón de energía, son 1.625 gigavatios hora, de un país que está como en 6.000 y pico, o sea, somos el 25 por ciento de la demanda de energía del país.



La interconexión se tuvo que hacer en Colombia a partir del año 76, por las crisis tan severas que hubo antes, pero el problema es que Bogotá es muy grande y hay un aparato productivo y de transporte, y la gente se queda con la nevera apagada un día y se pone histérica, y con razón.



Nadie está diciendo que va a pasar la crisis del 92, solo estamos diciendo que toca terminar la infraestructura en el 2025, para que todo el mundo esté en grados de seguridad.

¿Por qué las líneas Chivor y Sogamoso no se han terminado?



Son líneas de 1.200 torres, tenemos autorizadas la construcción de 430 aproximadamente, y de esas este año debimos haber terminado unas 200, pero nos falta una cifra importante, y después toca montar el cable.

¿Cuál es la dificultad con esas líneas, que vienen dando tumbos desde 2014?



Licencias ambientales, estamos trabajando con el Anla, y en algunas regiones hubo una oposición muy importante, como en Gachancipá, donde se vuelve un tema político e inclusive llegó a ser una intervención jurídica. Dijeron que no se podía hacer donde estaba planeada la subestación con argumentos de que eso afectaba al río Bogotá.

¿Cómo afecta una línea a un predio?



Usted va a La Ceja y puede ver que una línea pasa por el jardín de casas muy bonitas. En Antioquia, como la gente creció con el sector eléctrico, porque el centro del sistema energético colombiano siempre fue Antioquia, con esa cantidad de lluvia y fuentes hídricas que tienen, la gente es superpositiva y no les ofende; en Cundinamarca a la gente le parecen feas, pero parar una obra de interés nacional porque a la gente le parece feo no es el mejor argumento.



Pagamos servidumbre y si hay un perjuicio se paga, se llega a un acuerdo de valor según el perjuicio, pero hay gente que aspira a la transformación de rural a urbano y, obviamente, eso sí no permite edificaciones debajo.

Guillermo Reinoso Rodríguez

Editor de Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ