‘No vamos a hacer oposición para atravesarnos a las obras y proyectos’

Yefer Vega repite curul en el Concejo de Bogotá. En el 2015 obtuvo 23.815 votos y el año pasado, para consolidarse como el más votado de los cuatro cabildantes de Cambio Radical para el periodo que apenas comienza, sacó 32.892.



En medio de una elección a la que no le faltó polémica fue elegido, con 31 votos, como el primer vicepresidente de la mesa directiva del Concejo para el 2020.

Desde su nuevo rol, como integrante del único partido declarado en oposición, se perfila como el principal obstáculo de las iniciativas que Claudia López presente ante el cabildo. Sin embargo, advierte que la suya será una “oposición constructiva”.

¿Cómo recibe este Concejo tan renovado?



Pues, no es una novedad que tengamos un Concejo tan renovado porque hace cuatro años tuvimos casi el mismo porcentaje de concejales que renovamos el Concejo. Entre esos estuve yo, como uno de esos que llegó en la nueva lógica de la política en Bogotá.



¿Por qué quiso reelegirse?, ¿cuáles serán sus prioridades?



Primero que todo, creo que la administración de Peñalosa deja para Bogotá unos grandes avances en materia de infraestructura social, vial, y grandes proyectos como la primera línea del metro. Tenemos que sacar adelante y velar por la seguridad de los bogotanos, toda vez que este Concejo que sale creó la Secretaría de Seguridad, y considero que hay temas fundamentales como el POT.



¿Qué percibe de estos primeros días de la alcaldesa Claudia López y su gabinete?



Lo primero que debo resaltar es la ratificación de dos altos funcionarios de su administración, que son el doctor Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro, y la doctora Astrid Álvarez, presidenta del Grupo Energía de Bogotá. Creo que eso nos permite tener tranquilidad en estos aspectos porque son personas conocedoras de estos temas. Considero que la alcaldesa vendrá a construir sobre lo construido.



¿Usted va a ser la cabeza visible de la oposición en estos cuatro años?



Es correcto, la idea es que nosotros podamos desde la oposición, generar mejores condiciones a los bogotanos. No vamos a responder a señalamientos sin fundamentos, ni a chismorreos, ni vamos a responder a esas críticas destructivas. Vamos a responder a más de 7 millones de habitantes en 20 localidades, y lo haremos en el marco de la ley 1909 (estatuto de oposición), que exige retos importantes para fortalecer la democracia no solo en Bogotá, sino en el país.



No vamos a hacer oposición para atravesarnos a las obras y proyectos de la alcaldesa. Si la alcaldesa va a hacer unas iniciativas que le convengan a la ciudad, tenga la seguridad de que ahí estaremos para decirle sí, y también no cuando creamos que no es oportuno.



¿Qué le dice a quienes lo han acusado de manosear el estatuto de la oposición para elegirse como primer vicepresidente?



Yo creo que eso es inmadurez política. Nosotros debemos respetar la norma. Esa es una suposición de quienes hacen esa crítica, y atenta contra la democracia. El estatuto, que es la ley 1909, permite declararnos en oposición.



Lo hemos hecho, ya que quieran ponerle adornos a nuestra decisión, eso corresponde a esa inmadurez política y de pronto es resentimiento de algunos sectores políticos o colegas. Esta es una gran oportunidad de hacer de la 1909 un ejemplo de oposición, no como lo hicieron desde la bancada de oposición de Enrique Peñalosa, que para todo era una acción legal, gritos, insultos personales.



¿Han tenido acercamientos para crear un bloque con partidos como el Centro Democrático, el Conservador o Colombia Justa Libres?



No, en estos momentos no existe ninguna reunión de ninguna naturaleza con otros partidos para este tema. Digamos que quienes se han declarado en independencia es también porque así lo establece el estatuto, han dicho ‘queremos estar en independencia frente a la administración, pero seremos fuertes críticos y lo haremos desde la independencia’, válido también. Por ahora, nosotros no hemos hablado entre partidos, y como emisario le puedo dar fe de eso, para que otros partidos más adelante se declaren oposición.

Todavía les quedan 25 días si desean hacerlo...



La ley de oposición establece que son 30 días a partir de la fecha de instalación del gobierno y que, además, se puede cambiar su postura una vez en el cuatrienio. Para poner un ejemplo, nosotros nos declaramos en oposición en el 2020, pero si vemos que es pertinente, conveniente, si las directivas del partido, los concejales y ediles tomamos la decisión de que esta es una administración que da garantías a lo que se ha venido construyendo de manera positiva en la administración Peñalosa, puede que tomemos una decisión diferente más adelante. Pero eso no existe en estos momentos, no hemos hablado de eso.



¿Qué opina de la elección de Carlos Fernando Galán como presidente del Concejo?

​

Me parece legítimo, Carlos Fernando es una persona que ha demostrado en su campaña a la alcaldía ser alguien sensato, respetuoso de la democracia y las leyes, y creo que hoy Carlos Fernando pone en juego su prestigio en el sentido de que debe ser un hombre garante.



¿Qué va a pasar en esta mesa directiva? Es decir, al finalizar este año a nosotros nos tendrán que calificar si fuimos garantes, si mejoramos las condiciones del Concejo para que la ciudadanía crea en esta corporación.



ÓSCAR MURILLO

EL TIEMPO