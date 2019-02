‘La izquierda abusó del poder durante doce años en Bogotá’

Hace más de tres años, en medio de un debate a la administración del exalcalde Gustavo Petro, el entonces representante a la Cámara por el Centro Democrático Samuel Hoyos escribió unos trinos en los que señalaba que “en la Bogotá Humana de @gustavopetro estamos en un fenómeno de corrupción de proporciones similares a las del carrusel de Samuel Moreno”. Fue denunciado por injuria y calumnia.



No lograron conciliar y el pleito sigue adelante. Hoyos es hoy uno de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá.

¿Sus denuncias no son parte de una estrategia?



Yo no puedo manejar los tiempos de la Corte Suprema de Justicia ni de la sala penal. Esto fue cuando Petro era alcalde y yo, representante a la Cámara. En el marco de mi ejercicio como congresista y mis obligaciones de ejercer control político, hice unas denuncias de corrupción alrededor de su administración, y él me denunció. En este país, la justicia es lenta. Tuvimos una audiencia de conciliación, no pudimos ponernos de acuerdo. Yo no me retracté, ni él tampoco se echó para atrás en su denuncia. El proceso avanzó. Llamaron a una audiencia a Petro, (pero) no asistió. Yo fui, hice ampliación de denuncia soportando con documentos los hechos.



¿En qué fundamenta su denuncia?



Hay sanciones de la Procuraduría, de la Contraloría Distrital, hay personas muy cercanas a su administración que están presas por corrupción como el gerente de Metrovivienda, la del Fondo de Vigilancia y Seguridad por la compra de motos eléctricas, la de la Unidad de Mantenimiento Vial por la máquina tapahuecos, que fue un contrato de 11.800 millones de pesos sin el lleno de requisitos. Y hay investigaciones que dan cuenta de que durante esa administración se entregaron más de 500.000 contratos a dedo, se repartieron más de 20.000 contratos de prestación de servicios. Los hechos de corrupción son evidentes. Y la campaña coincide con la citación que nos hizo la Corte.



Pero la Contraloría es un fortín político…

​

Seguramente, puede ser, no me consta pero son los informes de la autoridad competente. Lo que me corresponde es creerles a las autoridades del Estado y a los organismos de control, y eso es lo que ha dicho la Contraloría Distrital. Y también durante la pasada Contraloría.

Samuel Hoyos, aspirante por el partido Centro Democrático. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

¿Esto no genera más polarización en la ciudad?



Creo que la lucha contra la corrupción no puede verse con la finalidad de polarizar, no tiene tinte político, debe ser algo que todos rechacemos de manera unánime sin importar nuestra posición política.



¿Si es alcalde, cómo va a enfrentar la corrupción?



Primero, a la Administración Distrital hay que hacerle una liposucción. Hay que reducir el tamaño de la administración. Pasamos de una administración en donde había 25.000 contratos de prestación de servicios a una de 50.000. Eso es meterles la mano al bolsillo a los contribuyentes para mantener unas redes clientelistas al servicio de la política y de burocratizar la administración. Eso la hace más ineficiente, más lenta, más costosa y más corrupta.



¿Y por qué dice que quedó mal el Código de Policía?

​

Porque facilita los abusos de autoridad. Como se discutió a las carreras, se presta para que un policía llegue a un establecimiento comercial a cerrarlo sin que medie un proceso claro que le dé condiciones objetivas al comerciante. En ese exceso de regulación es cuando se le da un margen de arbitrariedad al funcionario, se da corrupción. Hay que tener las reglas claras.



¿Reducir trámites ayuda contra la corrupción?

​

Hay que hacer una reducción de trámites, del número de tributos, hay que hacer simplificación tributaria, reducir la presión tributaria... esas son, entre otras, herramientas útiles contra la corrupción. Y valernos incluso de organismos internacionales que nos ayuden a ver cómo se está contratando en el Distrito. Hay que acabar con convenios administrativos que sirven para dar contratos a dedo.

¿Cuál es ese camino que quiere para la ciudad?



Bogotá tiene que pensar en el futuro. Esta es una ciudad que les da oportunidades a todos, que acoge a colombianos de todas las regiones, es una ciudad que produce uno de cada cuatro pesos que se produce en Colombia, eso es más del 25,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), pues es una ciudad con un potencial inmenso y por eso tiene grandes retos y problemas. En lugar de expulsar el aparato productivo, de estrangular al comerciante, hay que generar las condiciones de competitividad.



¿Cómo?



Si nosotros les decimos a las empresas que inviertan en la periferia de la ciudad para que los ciudadanos que viven allí no tengan que montarse en un bus cuatro horas, les podemos dar exenciones tributarias por 20 años, por ejemplo. Eso es más rentable y vamos a reducir los desplazamientos. Hay que repensar la ciudad con usos mixtos del suelo. Hay que atraer la inversión, hay que tener incentivos tributarios. Y tenemos que trabajar para formalizar al informal.



¿Es verdad que apoya a Nicolás Gaviria, el protagonista de ‘Usted no sabe quién soy yo’?

​

Eso no es cierto. Él no es mi amigo, lo conozco en eventos del partido. Yo no tengo candidatos. Yo respaldo a todos los candidatos a los que el partido les entregue un aval.

En lugar de expulsar el aparato productivo, de estrangular al comerciante, hay que generar las condiciones de competitividad. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué piensa de la izquierda en Bogotá?

​

Que abusó del poder durante doce años. La ciudad se estancó, se volvió más insegura, los recursos públicos fueron mal manejados, se impusieron criterios políticos en la administración, y esto tiene que ser manejado técnicamente.



¿Qué le pide a Peñalosa?

​

Que no vaya a construir, de forma simultánea, el metro y la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª porque colapsa la ciudad. Salgamos primero del metro y después vemos cómo solucionamos la 7.ª .



¿Acaso está en contra de TM por la 7.ª ?

​

Hagamos primero el metro elevado. Yo lo hago en mi administración, y una vez terminado miramos qué alternativa necesitamos para ese millón de personas que a diario se mueven por esa vía.

BOGOTÁ

Síganos en Twitter: @BogotaET y en Facebook: @BogotaET