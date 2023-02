En entrevista con EL TIEMPO, Patricia González, secretaria de Integración Regional de Cundinamarca, dice que el Consejo Regional ya priorizó los primeros hechos metropolitanos y dio la largada para que los municipios, a través de sus concejos, estudien y aprueben el ingreso.

¿En qué va la región metropolitana?



Hay que aclarar que la región metropolitana se creó por una reforma constitucional, que es el acto legislativo 02 del 2020, y luego se reglamentó con la Ley 2199 del 2022, que adoptó el régimen especial. Es una figura institucional para que trabajen de manera conjunta Bogotá, Cundinamarca y los municipios que se asocien. Es una entidad pública, pero de asociatividad regional. La Asamblea de Cundinamarca aprobó el ingreso de la región el 31 de mayo pasado y luego el Concejo de Bogotá el del Distrito Capital, y con eso ya teníamos los dos primeros pasos para poner en funcionamiento la región.

Patricia González, secretaria de Integración Regional de Cundinamarca. Foto: Archivo particular

La ley que reglamenta la región metropolitana superó una demanda de constitucionalidad, ¿Qué dispuso la Corte?



La Corte Constitucional, en su sentencia C013 del 23, dice que el mecanismo de toma de decisiones procura el consenso, como lo establece la ley, y que el mecanismo excepcional lo facilita, y está de acuerdo en que haya voto positivo de Bogotá y Cundinamarca, que era en particular lo que la demanda estaba cuestionando, porque, en su condición de garantes de la región, van a velar por su desarrollo. La Corte también dice que no hay ninguna violación de la autonomía territorial porque los municipios entran voluntariamente y participan en todas las etapas de formulación y adopción de las decisiones de la región metropolitana.



¿Cómo es el mecanismo para toma de decisiones?



El mecanismo para procurar el consenso establece que cuando en un tema no hay consenso, se lleva tres veces a sesiones del Consejo Regional, y si en esas tres sesiones no se ponen de acuerdo, se crea una comisión, y en una cuarta sesión, con el informe de la comisión, vuelve a votar. Si no se llega a un acuerdo, la decisión se adopta por mayoría, y en esa mayoría debe estar el voto positivo de Bogotá y Cundinamarca. La regla general es que tenemos que ponernos de acuerdo y la regla excepcional es votar por mayoría, luego de cinco intentos.



Ya se reunió el Consejo Regional. ¿Qué decisiones se adoptaron?



El 20 de diciembre se hizo el primer Consejo Regional, en el que se adoptaron los estatutos, que son las reglas de funcionamiento, y una estructura administrativa, que será una institución de carácter muy técnica, muy pequeña y compacta. Es una entidad de 35 cargos y, lo más representativo, es que el Consejo Regional, que por ley tiene la facultad de decir cuáles son los hechos metropolitanos, esos asuntos específicos en los que va a trabajar la región, decidió que se van a abordar dos: movilidad y abastecimiento alimentario, de los siete que establece la ley de manera prioritaria.

La regla general es que tenemos que ponernos de acuerdo y la regla excepcional es votar por mayoría, luego de cinco intentos. FACEBOOK

¿Cómo quedó integrado el Consejo Regional?



Eso lo definió el acto legislativo y lo completó la ley. Por ahora son la alcaldesa de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, el delegado del Gobierno nacional, que para el comienzo fue la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y un delegado del Comité Intergremial, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.



El 41 por ciento de lo que consume Bogotá lo produce Cundinamarca. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Por qué por ahora?



Sí. Cuando entren los municipios, entrarán los alcaldes.



¿Qué se deberá trabajar en movilidad?



En movilidad son tres hechos: el primero es la gestión integral del sistema regional de transporte público de pasajeros, el segundo es la integración y gestión de la infraestructura de transporte y accesibilidad, y el tercero es integración y gestión de la actividad de carga y logística regional.



¿Cuál es la relación en movilidad entre los municipios y Bogotá?



Los estudios técnicos que hicieron en conjunto Bogotá y Cundinamarca vieron, en el caso de movilidad, que 17 municipios de Cundinamarca más Bogotá tienen relaciones directas, 15 de esos representan el 99 por ciento de los viajes intermunicipales de pasajeros de los municipios hacia Bogotá, y 11 tienen una integración de nivel de carga muy fuerte con la ciudad. La ley indica que usted define los hechos que quiere trabajar y dice cuál es el ámbito geográfico con los municipios elegibles o potenciales para entrar a la región.

Uno de los temas centrales dentro de la figura será la movilidad. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué se debe hacer en primer hecho en movilidad?



Lograr que desde la región se pueda integrar o articular el transporte público regional. Hoy tenemos algunas cosas que se han dado por cuenta de convenios, como la extensión de TransMilenio a Soacha, o se podría, desde la región, ampliar la cobertura de algunos servicios del Sistema Integrado de Transporte, para que vaya a los municipios cercanos.



Y el otro hecho metropolitano en movilidad...



Es infraestructura. Ahí están las ampliaciones y el mejoramiento de las conexiones regionales, como la calle 63, la calle 80 y la Autonorte y la carrera 7.ª. Esos proyectos ya están, ¿pero cuál es la garantía que tienen bajo la sombrilla de la región metropolitana? Que requieren de una institucionalidad para continuarlos y seguirlos mejorando.



¿Las vías férreas también estarán?



También está el transporte férreo. Está en ejecución el Regiotram de Occidente, que son 39 km desde Facatativá hasta el centro de Bogotá. Sería el primer tren de cercanías eléctrico en el país. Y, por supuesto, el Regiotram del Norte es uno de esos proyectos regionales importantes para reactivar la utilización de las vías férreas.



¿En el tema de corredores logísticos de carga qué se debe mirar?



Tenemos unos corredores de carga fundamentales para la circulación de bienes en la región. Por ejemplo, 11 municipios alrededor de Bogotá concentran el 90 por ciento de los viajes de carga que se hacen con destino a Bogotá. Es una dinámica muy fuerte. Se trata de pensar no solo en mejorar las vías, los corredores, sino también en plataformas logísticas, en unos equipamientos donde llega la carga grande y se va a desconcentrar y se va distribuyendo. También hay que mirar cómo incorporar la tecnología para lograr optimizar la llegada de la carga a la región, en particular a Bogotá, y su distribución en todo el territorio.



¿Qué busca el tema de abastecimiento alimentario?



Es súper clave. El 41 por ciento de lo que consume Bogotá lo produce Cundinamarca, que, dada su diversidad climática, produce una variedad de alimentos para la canasta alimentaria en general de la región. En abastecimiento, los dos hechos metropolitanos que se identificaron son: uno, la gestión del sistema de abastecimiento y comercialización agropecuaria para que sea más eficiente la relación entre producción y consumo. Eso quiere decir, mejorar el tema de producción y comercialización. Ahí tienen que ver los temas de asociatividad, de mejorar las condiciones de producción, los canales de comercialización, de manera que el productor reciba mejores condiciones, haya menos intermediarios y que el productor gane más. Y por el lado del consumidor que reciba una canasta alimentaria diversa, a un precio más favorable.

Los principales productos de Cundinamarca que se consumen en Bogotá son papa, zanahoria, mazorca y cebolla. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Cuántos son los municipios que tienen esa relación tan directa con Bogotá?



Hicimos un análisis técnico de cuántas toneladas se producen y qué productos pueden no pesar mucho, pero son fundamentales, cuáles son los polos productivos, dónde hay equipamientos, donde están las potencialidades de comercializar esos productos, y el resultado es que los 116 municipios tienen relaciones en el tema de abastecimiento. En el tema de abastecimiento podrían ingresar a la región todos los municipios de Cundinamarca, que es una despensa fundamental para Bogotá.



¿Cuántas toneladas se consumen?



La Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca hizo un análisis para 2023 y dice que Bogotá y los 116 municipios demandarán 3'533.800 toneladas de productos agropecuarios, de los cuales solo Bogotá consume 1'313.784 toneladas anuales. En 2019 ingresaron a Bogotá 2'366.319 toneladas de alimentos, de los cuales 987.703 toneladas provenían de Cundinamarca, equivalentes al 41,74 por ciento, de estas, 830.000 toneladas se distribuyen en 20 productos.

El otro componente de abastecimiento…



El segundo es el sistema de logística y distribución de alimentos. Tiene que ver con habilitación, construcción, mejoramiento de infraestructura logística para el abastecimiento, que pueden ser plazas de mercado, centrales de abasto, plantas de beneficio, y con generar redes de logística de distribución de alimentos, que tiene unas condiciones particulares, como refrigeración, manipulación. Un tema que también está es cómo los desperdicios se pueden utilizar para otros fines.



¿Qué municipios se han postulado para ingresar?



El ingreso es voluntario y lo definen los concejos municipales. El mensaje desde la Gobernación es que la región es con los municipios y desde nosotros tendrán todo el acompañamiento para que hagan el estudio en sus concejos y la aprobación, ya sea por el tema de movilidad o por el de abastecimiento, o por ambos, teniendo la largada que dio el Consejo Regional, al definir estos hechos metropolitanos.



¿Qué participación tendrán los municipios en el Consejo Regional?



Los alcaldes son los que van a estar en el Consejo Regional y todos sus integrantes tienen igual peso, su voto vale igual, no vale más que el de Cundinamarca ni que el de Bogotá, y las decisiones se deben tomar por consenso.



¿Cuándo se vuelve a reunir el Consejo Regional?



Todavía no se ha definido fecha, pero tendrá que hacerlo próximamente para varios temas, entre ellos los del presupuesto de ingresos y gastos de este año y la convocatoria para la elección del director, porque, como lo sabes, se designó a un director solo para las tareas administrativas para poder funcionar.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

@guirei24

