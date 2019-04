‘Vamos a terminar lo que se comenzó y avanzar sobre lo construido’

Esta semana, la Registraduría Nacional certificó las firmas que presentó Miguel Uribe Turbay para avalar su postulación como candidato independiente a la alcaldía de Bogotá. Además, en la noche del martes, el Partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria, anunció su respaldo a esa candidatura.



Poco a poco, el exsecretario de Gobierno de la administración de Enrique Peñalosa se va consolidando como uno de los aspirantes de centroderecha y de derecha de cara a la contienda electoral. Su campaña la sintetiza así: “Terminar lo que se comenzó y avanzar sobre lo construido”.

¿Qué significa esa certificación?



Es el reconocimiento a miles de personas que nos apoyan.

¿Y quiénes son los que lo respaldan?



Desde el primer momento he invitado y he convocado a muchos partidos, sectores políticos, ciudadanos, a gremios, a jóvenes, para que se unan en este proyecto, para que defendamos a Bogotá y que la ciudad siga avanzando. En el marco de esta invitación, el Partido Liberal ha decidido confiar y respaldar nuestra causa. Y, por supuesto, sigo invitando y convocando a otros partidos para que nos unamos y trabajemos por la ciudad.



¿Y hay acercamientos con el Centro Democrático?



Yo sigo promoviendo una consulta interpartidista con diferentes sectores (de centroderecha y derecha). Teniendo en cuenta que el único partido que tiene hoy candidato es el Centro Democrático, les he hecho una invitación pública para que hagamos una consulta interpartidista.



Pero la candidata del CD, Ángela Garzón, propone una encuesta.



Una consulta democrática genera cohesión, es una elección pública y transparente de los ciudadanos, y está conformada en el marco de una alianza programática. Es un mecanismo participativo y directo que permite la movilización de quienes sí comparten nuestras ideas. La encuesta no considero que sea democrática, no genera cohesión ni la misma visibilidad, es mucho más influenciable por personas que no necesariamente van a votar por nosotros. Una encuesta abierta va a permitir que tenga influencia de sectores que no comparten nuestras ideas.



¿Cómo ve hoy la campaña?



Esta es una campaña en la que la gran mayoría de los candidatos están llegando a lugares comunes; están diciendo lo que está mal, pero no dicen cómo lo van a resolver. Algunos son oportunistas con los mensajes. Creo que la decisión de los bogotanos debe estar dirigida a escoger capacidad, experiencia, conocimiento y transparencia.

A su juicio, ¿qué es lo que está en juego?



Aquí vamos a tener que decidir entre dos rumbos: retroceder, frenar y el ‘no se puede’ o el camino de avanzar, el del ‘sí se puede’. Eso es lo que está de por medio en esta contienda, y por supuesto que yo represento a los bogotanos que no queremos detenernos, que no queremos volver a empezar.



¿Cuál fue su mensaje a los liberales en general?



He puesto sobre la mesa que quien me respalde esté decidido a apoyar la causa fundamental, que es avanzar. Terminar lo que se comenzó y avanzar sobre lo construido. Ayer quedó clara la voluntad del Partido Liberal de que en Bogotá no se puede retroceder, que tenemos que seguir avanzando. Y de la misma manera quedó abierta la posibilidad de una eventual consulta.



¿Consulta con quiénes?



Hay carta abierta para ver si en estas dos semanas que tenemos es posible generar esa consulta. Puede ser con el Centro Democrático, con el Partido Conservador, con algún movimiento independiente. Es decir, he sido claro en que mientras se considere que se debe terminar lo que se comenzó y avanzar sobre lo construido, estoy dispuesto a generar una consulta para escoger el candidato único para enfrentar a quienes quieren llevar a Bogotá a la parálisis.



¿Qué respondió Gaviria?



Que Bogotá necesita experiencia, capacidad, juventud y honestidad.



¿Y usted qué le contestó?



Agradecí el respaldo del Partido Liberal porque soy consciente de que en Bogotá tenemos que unirnos. Cuando nos dividimos ganó el populismo y ganó la corrupción. Esta es la oportunidad para no repetir la historia.



¿Cómo siente a la gente en la calle?



La campaña tiene más aceptación, más favorabilidad, más presencia. Las firmas y el apoyo de Partido Liberal demuestran que es una candidatura viable, con una propuesta clara para los ciudadanos, que tiene experiencia, capacidad y conocimiento.

Según Ud., ¿cuáles son los riesgos en esta campaña?



La demagogia y el oportunismo de la oposición. Es más fácil criticar, destruir y quejarse que hacer. Yo represento a quienes hacemos, a quienes sí pudimos, a quienes hemos tomado la decisión de resolver los problemas, y hago parte de una generación que no está dispuesta a resignarse, que estamos listos para asumir los desafíos y somos conscientes de que hay mucho en riesgo.



¿Qué obstáculos tiene que enfrentar?



Soy consciente de que tenemos que unir los diferentes sectores para lograr la alcaldía.



¿Cuál es su propuesta frente a temas como los impuestos?



He propuesto aumentar el descuento del predial del 13 al 20 por ciento para el pronto pago y el pago electrónico. Proponemos revisar el avalúo catastral y tener en cuenta el estado y la vejez de los inmuebles, con el propósito de garantizar que los ciudadanos paguen de acuerdo con su capacidad de pago. Vamos a generar estímulos de descuento y cuotas para que los ciudadanos se pongan al día con su predial.



¿Y el cobro de valorización?



No voy a cobrar valorización en el próximo gobierno.



¿Y cuál es su propuesta ambiental?



Vamos a hacer de Bogotá un distrito ambiental: buses azules y provisionales eléctricos, vamos a sembrar un millón de árboles, vamos a promover el cambio de tecnologías de los camiones de carga y de las industrias de chimenea por tecnologías limpias a través de créditos. Vamos a priorizar la protección de los cerros, del páramo de Sumapaz y de los ríos. Y un tema fundamental es que vamos a promover 100.000 terrazas verdes para producir alimento que se va a vender en las grandes superficies, para producir empleo e ingresos económicos.

HUGO PARRA

En Twitter: @hugoparragomez

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO