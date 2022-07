En entrevista con EL TIEMPO, Margarita Barraquer, actual secretaria de Integración Social, señaló que la no entrega de bonos canjeables por alimentos y el cierre de comedores comunitarios sin una ruta complementaria, como la entrega de paquetes alimentarios, no debieron suceder. También dijo que ella ordenó investigar qué pasó y determinar responsabilidades, y que, la mismo tiempo, la entidad avanza en las soluciones para garantizar la atención a población vulnerable.



Margarita Barraquer, secretaria

de Integración Social. Foto: Secretaría General de Bogotá

¿Qué fue lo que pasó con los bonos canjeables?, ¿por qué la población que necesitaba eso dice que no se le estaba entregando?



En la entidad tuvimos unas dificultades operativas con los bonos canjeables por alimentos que hicieron que el contrato a través del cual se entregaban se terminara sin que el nuevo contrato hubiera empezado. Cuando identifiqué esta situación ordené investigaciones en relación con el proyecto de inversión a través del cual se manejaban esos apoyos para la población. Y, adicionalmente, a control interno disciplinario respecto de algunas actuaciones particulares, porque también era identificar qué estaba pasando y quién tenía las responsabilidades, y trabajar por corregir esas situaciones.



¿Qué van a hacer?



La intención es seguir prestando los servicios a la población, que esa población vulnerable reciba los bonos y aportar a mejorar sus condiciones. El día de la protesta de los beneficiarios tuvimos un proceso muy interesante de diálogo y de discusión con la comunidad, y llegamos a unos acuerdos, en términos de garantizar ese servicio que la población estaba exigiendo.



¿Esta población ya está recibiendo los bonos?



A principios de julio estaremos organizando los canjes para que antes de mitad de mes la población esté empezando a canjear esos bonos. Son 13.000 beneficiarios de población con discapacidad y de cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad.



El otro caso fue el cierre de los centros para el adulto mayor, ¿qué pasó?



Debo decir que en la Subdirección de Vejez, donde atendemos a la población vulnerable de más de 60 años, tenemos varios servicios. Uno de ellos es la atención de personas mayores que tiene unas condiciones de habitabilidad en calle particulares. Si bien no podemos decir que son habitantes de la calle, sí son personas que por su condición económica no tienen una estabilidad en términos de su alojamiento, de su red de familia y su red social. Son personas que se acercan al servicio de la Secretaría de Integración Social, y ese es un servicio transitorio.



¿Pero los mezclaron?



No fue un ejercicio en donde mezcláramos habitantes de calle con estas personas mayores. Tenemos un centro muy grande, en los que teníamos a mayores de 60 años compartiendo unos espacios con personas que son habitantes de calle. Son servicios muy coincidentes y muy complementarios, que nos permitían mantener la atención de la gente e ir avanzando en el proceso. En el momento en que conozco esa situación solicito las investigaciones porque no tiene ningún sentido que este tipo de hechos ocurran, tenemos que avanzar en ver qué fue lo que pasó y dónde están las responsabilidades.



Dentro de la Secretaría de Integración Social hemos avanzado

por garantizar que podamos seguir atendiendo a la población y el proceso de la contratación está en curso. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se llegó al punto de que se vencieron todos los contratos de comedores si venían de dos adiciones y eso era previsible?



Este año para la Secretaría de Integración Social implica unos retos muy grandes, porque llevábamos dos años en los que habíamos tenido que ajustar de manera muy importante servicios que son tradicionales en la ciudad y generar nuevos procesos, nuevos servicios que nos permitieran atender a la población.

En el momento en que empieza a haber condiciones para retornar a la presencialidad se presenta un reto gigantesco en lo que tiene que ver con reengrasar la rueda de la Secretaría y poner en marcha los servicios como venían antes de la pandemia, y garantizar que todos esos procesos culminarán efectivamente en la atención de la población.



En esta vigencia se presentaron dos adiciones de contratos con las que uno esperaría que los comedores no hubieran tenido que cerrarse y, además, no hubiéramos tenido que esperar para poder atender a la población por la vía de una ruta complementaria, que es la entrega de paquetes alimentarios. Eso no ha tenido por qué suceder.



En abril revisé el tema de las adiciones y levantamos la alerta, dijimos hay que sacar adelante el proceso de los comedores. Ordeno la investigación sobre el proyecto de inversión, la investigación de control interno, porque teníamos una dificultad con los comedores y con los bonos que no tendría por qué haber ocurrido.



Entonces pusimos la entidad a toda máquina para mirar cómo íbamos a enfrentar la situación mientras se sucedían los procesos, que tienen unos tiempos establecidos, y para garantizar que pudiéramos atender a la gente. Hoy estamos por más de la mitad de la entrega de los apoyos alimentarios, estamos por encima de los 8.000; eran 24.100 y teníamos prevista la entrega de cerca de 16.500 hasta el 7 de julio, y los otros los empezaremos a entregar la siguiente semana.



Dentro de la Secretaría de Integración Social hemos avanzado por garantizar que podamos seguir atendiendo a la población y el proceso de la contratación está en curso, va bien y esperamos adjudicar un poco antes de agosto, y que máximo en los primeros 10 días ya los comedores que logremos adjudicar estén abiertos, pero entre tanto vamos a seguir atendiendo a la población por la vía de los paquetes alimentarios.



El contralor distrital, que anunció visitas fiscales, considera que pudo haber falta de planeación...



En este momento los organismos de control, también la Personería, están haciendo investigaciones y revisando los casos puntuales. Adicionalmente, venimos internamente investigando, porque no se trata de esperar a que los organismos de control lleguen y miren.



¿A quién le cabe la responsabilidad?



Por eso estamos haciendo las investigaciones, estamos mirando detalladamente qué fue lo que pasó, dónde estuvieron los puntos críticos. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y lo vamos a hacer bien, juiciosamente.



Usted dice que en abril revisaron y activaron las alertas, pero llegó mayo y junio y se les explotó todo.



Activamos las alertas y pusimos, de manera paralela, a montar los ejercicios para garantizar que pudiéramos minimizar los impactos de unas situaciones como estas. Insisto, estas situaciones no han debido suceder. La Administración tiene que estar preparada para garantizar que la prestación del servicio sea constante. Por eso, en la medida en que yo identifiqué las situaciones, no solo arranqué las investigaciones, sino que detoné las alertas y las gestiones necesarias para poder ir paralelamente con los dos asuntos. Por un lado, garantizar que esto no vuelva a suceder, por la vía de identificar claramente qué fue lo que pasó, y además de generar la responsabilidad del caso. Pero, por otro lado, garantizar la atención de la población. Venimos trabajando en una cantidad de procesos de atención a la población, estamos atendiendo a niños, a adultos mayores, estamos trabajando con l os jóvenes y tenemos que garantizar que estas situaciones, que hoy han generado estas complicaciones dentro de la gestión de la Secretaría de Integración Social, no vuelvan a ocurrir, y para eso, por supuesto, hay que mirar detalladamente qué fue lo que pasó y tomar las medidas que se tengan que tomar

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

@guirei24

