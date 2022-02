“Mi tío se llamaba Hildebrando Rivera, no conocía ninguna reina y tampoco a ninguna modelo; solo manejaba un camión de basura pero lo era todo para su familia y los indígenas lo asesinaron. En cuántos días tendremos justicia?”, dijo Yésica Rivera, sobrina de la víctima.

Este es el clamor de la familia de este conductor, quien murió el martes 25 de enero hacia las 8 de la noche luego de atropellar accidentalmente a una mujer perteneciente a la comunidad emberá katío, quien tenía 38 años de edad y se encontraba en estado de embarazo. Ella murió luego de ser arrollada por un camión de basuras que se movilizaba por el corredor vial entre Funza y Siberia, en inmediaciones del parque La Florida.



La madre –identificada como Erminda Sintua Tunay– llevaba a su hija de un año y medio –Sara Camila García Tunay– en brazos; la menor también murió en el hecho. La tragedia se presentó en inmediaciones del parque La Florida, lugar en donde cientos de indígenas están asentados desde hace varios meses.

La familia del conductor lamenta profundamente esta muerte, pero insiste en que fue un terrible accidente ocurrido en parte porque esta zona no tiene buen alumbrado y que eso ha propiciado que esta no sea la única tragedia presentada en el lugar.



La tristeza en la familia sigue latente y según dicen el asesinato de Hildebrando, que se produjo cuando la guardia indígena y familiares de las víctimas atacaron severamente al conductor del camión, sigue impune. Hay que recordar que luego del linchamiento ocurrido en medio de los gritos de auxilio del hombre, de 60 años de edad, fue trasladado al hospital Simón Bolívar con graves heridas, donde falleció el miércoles siguiente.



Rivera tenía 60 años y era oriundo del municipio de Guasca. Trabajaba como conductor para Ecosiecha, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de ese municipio. Murió luego de un procedimiento quirúrgico para control de daños pero presentó un paro cardiorrespiratorio. No sirvieron de nada las maniobras de reanimación.

¿Cómo están después de la tragedia?

Mi tío solo tenía 60 años y vivía con su esposa y su hijo menor, Juan Sebastián Rivera, que solo tiene 17 años en una vivienda en Guasca (Cundinamarca). Sus otros dos hijos son Óscar Javier, quien tiene 31 años y vive con su familia, y Daniel Fernando, de 21 años, quien está prestando su servicio militar. Todos están destrozados. Ha sido un golpe muy duro. Aparte, era él quien sostenía a la familia con sus ingresos.

¿Siempre fue conductor de vehículos de carga pesada?

Sí. Siempre trabajó como conductor, esa era su mayor experiencia, al final trabajaba en Guasca (Cundinamarca) recolectando basura. Era una persona muy responsable con su labor. En la empresa donde se encontraba trabajaba desde el 2020. Siempre le sirvió a la comunidad. Con el dinero que ganaba sostenía a su familia. Para él, el hogar era lo más importante.

¿Qué es lo que más recuerdan de él?

Todo. Su muerte nos afectó mucho. Mi tío era un ser humano que no se metía con nadie. Es más, siempre luchaba por el bienestar de las personas. Lo que sucedió con la mujer emberá y su bebé fue un trágico accidente. Él mismo lo dijo en un audio en el que pedía auxilio. A cualquier conductor le puede pasar algo así. Ahora la tristeza es porque la investigación no avanza. Necesitamos que capturen a los responsables de su muerte.

¿Por qué temen por el desalojo de los indígenas emberás ubicados en algunos puntos de la ciudad?

Tememos que los responsables del crimen de mi tío no respondan por su asesinato. Exigimos que los ubiquen y que se haga justicia. Esto no puede quedar impune.

¿Qué se ha sabido del curso de la investigación?

Sabemos que sus hijos mayores se han reunido con miembros de la Fiscalía, pero aún no se tiene nada en concreto. Sabemos que sí hay pruebas de lo que ocurrió. Nosotros sabemos que ellos, los indígenas, también perdieron seres queridos, y no tenemos problema con que investiguen las causas del accidente, pero ellos deben entender que mi tío nunca intentó huir, nunca planeó algo así, no merecía morir linchado. Mi tío protagonizó un accidente, pero los indígenas cometieron un asesinato.

¿Qué les diría a los miembros de la comunidad emberá implicados en el caso?

En este momento siento mucha rabia hacia ellos. Nada justifica lo que hicieron con mi tío. El no salió de su casa pensando en matar a la primera persona que se le atravesara. Todos estamos expuestos a un accidente y eso le paso a él. En cambio, tal como se escuchó en un audio, ellos sí lo asesinaron, planearon su muerte. Ellos quisieron hacer justicia por mano propia.

CAROL MALAVER

Subeditora Bogotá

