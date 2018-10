Fue una decisión técnica: magistrada sobre fallo de la Van der Hammen

La magistrada Nelly Yolanda Villamizar habló sobre el auto que ordena adoptar la propuesta de reforma de la Van der Hammen de la Alcaldía.

¿Por qué usted dicta un fallo sobre la Van der Hammen?



Porque está dentro del tema del río Bogotá. A mí me tocó todo el proceso desde el año 2001 y como ponente en primera instancia del fallo me corresponde hacerle seguimiento al fallo de segunda instancia.



¿Este es un auto de desacato, no un fallo de acción popular?



No es un fallo, pero es dentro del proceso del río Bogotá, en el tema de si la Van der Hammen incumple el fallo del río Bogotá en el tema de protección de áreas estratégicas para abastecimiento hídrico.



¿Sus órdenes no interfieren en la autonomía de la CAR?



No. Estamos construyendo con todos los demandados del proceso del río Bogotá, la CAR, el Ministerio de Ambiente y todas las autoridades, en el tema de Ciudad Región.



¿Cuáles razones la llevaron a decidir que debe adoptarse la propuesta del Alcalde?



El auto analiza todos los aspectos técnicos, que son la necesidad de recuperar y restaurar la Van der Hammen, porque es que ahorita no existe como tal. Son 5,8 por ciento de áreas de preservación de 1.395 que fueron declaradas. El resto no es de reserva y lo que se pretende es convertirla de área productora a protectora, para que no vuelva a ser intervenida.

Los ambientalistas no están de acuerdo, ¿a usted qué la convenció?



Los estudios de la Universidad Nacional, del Instituto Humbolt y los expertos del panel que nombró el Ministerio de Ambiente, antes de que la CAR declarara la reserva.



¿Usted visitó la zona?



Hice inspecciones judiciales en todo el borde norte y en la Van der Hammen, cerro de la Conejera, bosque Las Mercedes. Se visitó con la CAR y con todas las partes del proceso. Acá no se va a tocar el bosque Las Mercedes ni se van a tocar los humedales; por el contrario, se van a aumentar. No se puede urbanizar hasta tanto no se haya restaurado la reserva.



¿Qué le impactó en la zona?



El tema más importante es el de la conectividad de los cerros orientales con el río Bogotá, que está interrumpido por la autopista Norte, y toda contaminación que hay en el borde norte, las inundaciones, porque hay que entrar a proteger, con los canales de drenaje; allá están vertiendo y contaminando el río en unas urbanizaciones porque no hay plantas de tratamiento, no hay redes de acueducto y alcantarillado.



BOGOTÁ